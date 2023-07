Fabio Panetta sera bien le prochain gouverneur de la Banque d’Italie

Fabio Panetta a été nommé mercredi, comme prévu, prochain gouverneur de la Banque d’Italie par décret présidentiel. Il succédera ainsi à partir du 1er novembre à Ignazio Visco, gouverneur en place depuis 2011, rapporte la banque centrale sur son site internet.

Agé de 63 ans, Fabio Panetta a exercé une longue carrière de plus de trente ans à la Banque d’Italie et siège au directoire de la Banque centrale européenne (BCE) depuis le début de 2020. Son départ de la BCE libérera un poste au sein du directoire, qui compte six membres, dont la présidente Christine Lagarde. En vertu d’une règle tacite, cette instance a toujours compté des représentants des trois premières économies de la zone euro : Allemagne, France, Italie. Fabio Panetta y siégeait avec l’étiquette d’un membre plus «accommodant» (colombe - tout comme Ignazio Visco) à l’opposé d’Isabel Schnabel, la membre allemande particulièrement «restrictive» (faucon) et influente au sein du directoire depuis environ deux ans.

Selon plusieurs sources, le gouvernement italien penche désormais pour la nomination de Piero Cipollone, directeur général adjoint de la Banque d’Italie depuis 2020, pour le remplacer. La procédure veut que Rome propose le nom d’un candidat aux ministres des Finances de la zone euro, qui doivent consulter le Parlement européen et la BCE. La candidature doit ensuite être validée par les dirigeants des pays membres.

Piero Cipollone, qui a rejoint la Banque d’Italie en 1993, a également travaillé pour la Banque mondiale. Il a été conseiller économique sous la présidence du Conseil de Giuseppe Conte (2018-2019).

(avec Reuters)

A lire aussi: