Des obligataires singapouriens pourraient poursuivre la Suisse sur le traitement des AT1

Un groupe de 80 détenteurs d’obligations subordonnées Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse situés à Singapour souhaiterait poursuivre la Confédération suisse sur le traitement de ces titres lors du sauvetage de la banque par UBS. Le schéma adopté avait permis de valoriser les actions pour 3 milliards de francs suisses tout en annulant la valeur nominale de ces dettes subordonnées (16 milliards) le 20 mars.

L’angle d’attaque est plutôt inattendu. Le régulateur suisse (la Finma) ayant justifié ce qui l’avait conduit à inverser la hiérarchie des créanciers en favorisant les actionnaires, les obligataires singapouriens se préparent à faire valoir une violation des protections prévues contre des actions déloyales de l’Etat dans le cadre d’un accord de libre-échange Singapour-Europe cosigné avec la Suisse en 2003, a expliqué le cabinet d’avocats Wilmer Hale. Un argumentaire potentiellement plus efficace puisque la Finma avait appuyé sa décision sur la base de la documentation juridique des AT1 de Credit Suisse et d’une ordonnance fédérale d’urgence décidée le 19 mars.

Les cabinets d’avocats WilmerHale et Engelin Teh Practice sont en pourparlers avec un groupe de family offices et d’investisseurs de la ville-Etat asiatique en vue d’un recours. Selon un dossier du site local «Business Times» repris par le site suisse finews.com, les avocats représentant ce groupe d’investisseurs rechercheraient des financements tiers via des fonds de litige pour financer un recours collectif. «Si les détenteurs d’obligations réussissaient, ils n’auraient pas à payer pour la poursuite et auraient une chance de récupérer peut-être 15% à 20% de leur investissement», a déclaré Jonathan Lim, associé de WilmerHale, tout en reconnaissant que le processus pourrait prendre au moins cinq ans. D’autres experts ont estimé les chances de succès très limitées...

Pour rappel, les AT1 sont des obligations perpétuelles, également appelées CoCos (contingent convertible) en Europe car convertibles en actions ou annulables lorsque le ratio de fonds propres de base (CET1) de la banque baisse au-dessous de 5,125% ou de 7%. Créées après la crise de 2008 comme quasi-capital pour éviter le recours au contribuable en cas de résolution bancaire, elles constituent la catégorie de dette bancaire la plus subordonnée, donc la plus risquée. De fait, elles sont difficilement «investissables» par les institutionnels européens, et plus populaires auprès des investisseurs particuliers asiatiques et japonais en recherche de rendement depuis des années.

Les investisseurs singapouriens coalisés pour un recours collectif représenteraient près de 70 millions de dollars d’encours, suffisamment pour attirer déjà l’intérêt de quatre fonds de litige mondiaux, ont déclaré deux proches du dossier au FT estimant que le nombre d’investisseurs était susceptible d’augmenter. Au moins 750 millions de dollars des obligations AT1 de Credit Suisse étaient libellées en dollars de Singapour. Ces discussions pourraient aussi conduire à d’autres actions en provenance d’Asie, où un grand nombre de gestions privées avaient acheté des titres AT1. Sachant que d’autres pays comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon bénéficient de protections en vertu d’accords multilatéraux conçus pour protéger les investissements étrangers, selon WilmerHale.

Les cabinets Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et Pallas Partners ont fait savoir, dès le 20 mars, qu’ils représenteraient des investisseurs obligataires américains ayant l’intention de contester la décision suisse, considérant avoir été injustement traités.

Le tribunal administratif suisse a reçu quatre recours liés à la dépréciation des titres de Credit Suisse, a déclaré sans donner de détails un de ses porte-paroles à Bloomberg jeudi. Un certain nombre d’investisseurs (Marathon AM, Redwood Capital Management, Sona AM…) ont acheté ces dettes AT1 pour un coût entre 2% et 4% du pair après le 20 mars en faisant valoir que des litiges - et la perspective de succès dans ces recours litigieux - pourraient faire remonter les cours, ce qui n’était toujours pas le cas jeudi.

