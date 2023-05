«Avec l’inflation persistante, la BCE n’a d’autre choix que de poursuivre son cycle de hausse de taux»

L’Agefi : Comment voyez-vous évoluer les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) après juin ?

François Rimeu : Nous n’anticipons pas de pause de la BCE dans son cycle de hausse des taux. Les derniers indices des prix continuent à montrer une inflation sous-jacente (core) persistante, avec une inflation des services trop élevée et qui ne baisse pas, une inflation des biens elle aussi encore trop forte, même si elle diminue légèrement, et une inflation de l’alimentation au-delà de 10% dans la quasi-totalité des pays de la zone euro. Hormis la forte baisse des prix de l’énergie, qui donne lieu à des effets de base très négatifs, il n’y a que peu de bonnes nouvelles concernant la lutte contre l’inflation. Dans le même temps, les hausses de salaires continuent d’accélérer, l’indicateur de la BCE montrant une hausse de plus de 5% des salaires négociés. Dans cet environnement, la banque centrale ne va pas avoir d’autre choix que de poursuivre son cycle de hausse de taux…

Est-ce que vous anticipez des récessions aux Etats-Unis, en Europe ou au Royaume-Uni en lien avec les hausses de taux ?

Non, pas en 2023. Il est cependant probable que l’activité ralentisse en fin d’année, en lien avec une épargne excédentaire qui aura potentiellement disparu.◆

A lire aussi: