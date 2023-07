Le Livret A continue de collecter

Le Livret A a dépassé la barre des 400 milliards d’encours. Ce placement continue de collecter, même si le rythme de cette collecte s’essouffle. Au mois de juin, les sommes placées sur ce véhicule ont atteint 1,34 milliard d’euros, faisant passer ses encours de 399,9 à 401,3 milliards. Sur les 6 premiers mois de l’année, les sommes récoltées se montent à 25,84 milliards d’euros, contre 16,45 milliards à la même période en 2022, et 27,23 milliards pour l’année entière.

Cependant, Bercy ayant décidé de laisser son taux inchangé à 3% le 1er août prochain, contre un taux théorique de 4,1% selon la formule légale, les épargnants pourraient décider dans les prochains mois d’arbitrer vers des produits plus rémunérateurs.

Un concurrent pour l’assurance vie

Un tel arbitrage ne se voit pas encore dans les chiffres. L’assurance-vie, par exemple, souffre de sorties supérieures aux entrées sur le fonds en euros. Selon les derniers chiffres publiés par France Assureurs, ce support d'épargne affichait une collecte nette négative de -1,6 milliard d’euros au mois de mai - unités de compte et fonds en euros confondus -, tandis que la collecte nette reste légèrement positive à 2,7 milliards pour les cinq premiers mois de l’année. L’assurance-vie, dont la rémunération moyenne en 2022 a été inférieure à celle du Livret A, pâtit de la concurrence de l'épargne réglementée.

«Si Bercy a décidé de maintenir pendant 18 mois le taux du Livret A à 3% au lieu de l’augmenter en août, c’est pour éviter d’accélérer les sorties sur les fonds en euros, assure le patron d’un petit assureur vie. Certaines compagnies risquent de devoir réaliser les moins-values sur leurs portefeuilles obligataires pour faire face aux sorties.»

En revanche, comme le Livret A, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) draine l'épargne des Français, avec une collecte de 830 millions au mois de juin, et de 8,7 milliards sur l’année. Au total, ces deux livrets réglementés auront cumulé 2,16 milliards de collecte le mois dernier et pèsent 544,2 milliards d’euros.