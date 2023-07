Le taux du Livret A restera à 3% jusqu’en 2025

4% ? 3,5% ? Ce sera finalement 3%. La Banque de France a proposé de maintenir le taux du Livret A à son niveau décidé en janvier dernier alors même que la stricte application de la formule légale aurait dû entraîner une revalorisation à 4,1%. Un choix validé par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, au journal de 13h de TF1 le 13 juillet.

Selon un arrêté du 27 janvier 2021, la Banque de France peut déroger à la règle en cas de «circonstances exceptionnelles». Dans son communiqué, l’institution se justifie en indiquant que l’inflation, qui compte pour moitié dans le calcul du taux du Livret A, a commencé à baisser. Elle rappelle également que «le taux du Livret A est un élément central du financement de l’économie française, particulièrement celui du logement social et de la politique de la ville, mais il joue aussi dans le coût de revient des crédits immobiliers et de ceux à destination des PME» et estime qu’«un taux trop élevé, alors que l’épargne réglementée n’a pas d’équivalent chez nos voisins européens, serait préjudiciable à notre activité économique et à la croissance».

«Nous avons décidé de maintenir le taux à 3% pour des raisons d’intérêt économique national», a expliqué Bruno Le Maire.

Hausse du plafond du LEP

Pour compenser une absence de hausse, pénalisante pour les épargnants, la Banque de France a en revanche annoncé une garantie de maintien du rendement du Livret A à 3% pendant 18 mois, soit jusqu’en janvier 2025. «Une bonne nouvelle», selon le ministre de l’Economie, car «il y avait fort à parier que le taux du Livret A baisse puisque l’inflation a commencé à baisser».

Le taux du Livret d’épargne populaire est pour sa part réduit de 6,1% à 6%, soit un niveau supérieur aux 5,6% obtenus en suivant l’application de la formule. Son plafond va aussi être augmenté de 7.700 à 10.000 euros, a indiqué Bruno Le Maire.