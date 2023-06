Le CIC écope d’une amende de 1,25 million d’euros

L’Autorité des marchés financiers (AMF) veut faire un exemple. La Commission des sanctions a infligé au CIC, filiale de la Banque fédérative du Crédit Mutuel, un avertissement assorti d’une sanction financière de 1 million d’euros, et au CIC Sud Ouest une amende de 250.000 euros pour «des manquements à leurs obligations professionnelles», dans deux décisions datant du 19 juin et rendues publiques le 20 juin au soir. Elle avait initialement requis 1,3 million d’euros contre les deux banques.

Le CIC et sa banque régionale sont sanctionnés par le gendarme des marchés financiers en tant que « prestataires de services d’investissement » pour ne pas avoir respecté plusieurs dispositions de la directive européenne MIF 2 concernant l’adéquation des produits d’investissement proposés à leurs clients particuliers avec leur profil de risques. Selon des sources concordantes, c’est la première fois que l’AMF sanctionne une banque de réseau en la matière, alors même que des contrôles ont déjà été opérés sur la place.

Des pratiques «répandues» au moment des faits

Les manquements reprochés à la holding de tête du CIC remontent à la période allant du 1er janvier 2019 au 7 août 2020, et les griefs à l’encontre du CIC Sud Ouest à la période du 3 janvier 2018 au 15 avril 2021. L’AMF reproche à la banque «de ne pas s’être dotée d’un dispositif efficace d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients dans le cadre de l’activité de conseil en investissement». Elle a notamment remis à ses clients des rapports d’adéquation et de diversification dotés de «formules génériques». Une pratique qui était toutefois «répandue à l’époque des faits reprochés et les établissements contrôlés ayant commis des erreurs similaires n’ont pas été sanctionnés», rappelle le gendarme financier dans sa décision.

L’AMF reproche en outre à la banque «de ne pas avoir disposé d’une procédure de catégorisation des investisseurs conforme à la réglementation». Des clients ont été considérés comme des «professionnels» sans être informés des conséquences de ce statut. Le CIC a donc, selon le gendarme des marchés, «commercialisé des instruments financiers non adaptés aux profils des clients» et, en particulier, a «proposé à une forte proportion de clients de recourir à l’option de diversification de portefeuille sans le justifier».

Des informations erronées sur les frais

La banque a, par ailleurs, «omis d’informer ou informé de manière erronée» dans «un nombre significatif de dossiers» les clients «sur les coûts et les frais inhérents aux instruments financiers recommandés».La proposition législative de la Commission européenne sur la protection des investisseurs particuliers, baptisée RIS pour Retail Investment Strategy, qui doit désormais être discutée au Parlement et au Conseil, va d’ailleurs renforcer les obligations en la matière, tout en encadrant les rétrocessions perçues par les distributeurs de produits financiers.

Enfin, le dispositif de contrôle du CIC a été pointé comme «insuffisant», du fait notamment d’un «manque de moyens humains», bien que les contrôles aient été effectués en partie pendant les confinements des salariés, ce qui a généré une certaine désorganisation.

Pour infliger ces sanctions, l’AMF a tenu compte de la durée des manquements observés – plus d’un an pour le CIC et trois ans pour sa filiale -, «de leur multiplicité et de leur gravité», étant donné qu’ils concernent des clients particuliers. Le gendarme rappelle toutefois qu’«il n’est pas montré ni allégué qu’une perte ait été subie par des tiers du fait des manquements reprochés à CIC».

«Les manquements notifiés n’ont aucun lien avec la performance des produits qui ont été recommandés à nos clients. L’intérêt des clients a toujours été respecté. Aucun bénéfice économique n’a été tiré par la banque», déclare le CIC à L’Agefi.

Pas de recours

L’AMF a également tenu compte «des actions de remédiation» entreprises par la banque. Cette dernière a notamment produit des documents faisant état de 4,9 millions d’euros d’investissements afin de se mettre en conformité avec la directive. «Les enjeux de conformité sont une préoccupation centrale pour le CIC. Avant, pendant et depuis les deux missions de contrôles, le CIC a constamment poursuivi les travaux d’amélioration de ses dispositifs», précise la banque à L’Agefi.

Le formalisme introduit par MIF 2 en matière de distribution des produits financiers est lourd et complexe à gérer pour les banques, au plan humain comme informatique. «Le CIC prend acte des deux décisions et continuera à poursuivre l’amélioration de ses processus de conformité pour toujours mieux protéger ses clients», ajoute la banque, qui ne déposera donc pas de recours contre cette décision.

Pour déterminer la sanction, l’AMF indique également avoir tenu compte de «la situation financière» des deux banques incriminées. Avec un résultat net de 1,087 milliard d’euros en 2022, la sanction de 1 million d’euros est facilement absorbable par le CIC.