Le canadien CPPIB va entrer au capital du pétrolier californien Aera Energy

Investir dans le pétrole pour favoriser la transition énergétique. L’approche peut paraître paradoxale, mais l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB en anglais) est convaincu d’avoir décelé une opportunité en prenant 49% du capital d’Aera Energy. Il annonce s’associer au groupe d’investissement en infrastructures énergétiques Ikav pour faire l’acquisition du producteur d’énergie californien. Ce dernier est cédé par une coentreprise détenue par les producteurs pétroliers Shell et ExxonMobil. Shell avait annoncé en septembre 2022 céder sa participation de 51,8% du capital d’Aera à Ikav pour environ 2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros), qui pourraient être majorés en fonction des cours futurs du pétrole.

«Investissements RPC croit que le fait de favoriser la réduction des émissions et la transformation des activités dans le secteur de l’énergie peut générer de solides rendements pour les investisseurs à long terme dans le cadre de la transition de l’économie dans son ensemble», a déclaré Bruce Hogg, directeur général et chef du groupe Énergie durable de CPPIB dans un communiqué.

Faire le pont entre conventionnel et renouvelable

La thèse d’investissement des deux partenaires consiste à aider Aera à créer un équilibre entre ses efforts sur le plan de la transition énergétique et la nécessité de continuer à répondre à la demande d’énergie traditionnelle de la Californie en investissant dans un portefeuille d’énergies renouvelables qui alimentera les activités actuelles d’Aera. Au fil du temps, l’énergie renouvelable sera déployée à l’échelle des terrains détenus par Aera, tandis que certaines infrastructures pétrolières et gazières existantes seront converties pour créer une capacité de captage et de stockage du carbone.

A lire aussi:

CPPIB a récemment mis sur pied un groupe interne baptisé Énergie durable, qui doit fait naître des occasions de placement intéressantes pour la caisse, lui permettant de s’établir comme l’un des plus importants investisseurs du monde dans le secteur de l’énergie.