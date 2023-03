Le fonds de pension canadien CPPIB essuie d'énormes pertes dans Orpea

«Orpea dispose d’une excellente expérience dans les services clients, associée à une solide performance financière et opérationnelle», déclarait CPPIB à la fin 2013. L’histoire démarrait sous les meilleurs auspices entre le fonds de pension canadien (Canadian Pension Plan Investment Board), ses 21 millions d’assurés et l’exploitant de maisons de retraites. Fort de ses 431 établissements, 40.000 lits et des perspectives fortes de croissance à l’international, Orpea séduisait le fonds de pension qui lui apportait à l’époque 320 millions d’euros. Il acquérait près de 8 millions d’actions à 40 euros, pour détenir 15% des parts et s’engageait à souscrire une augmentation de capital jusqu’à 100 millions d’euros, pour devenir un actionnaire de long terme. Dix ans plus tard, entre 2 et le 7 février 2023, CPPIB a cédé 7,4 millions d’actions du gestionnaire d’Ehpad alors que le titre ne valait plus qu’entre 3,75 et 2,34 euros, soit une chute de plus de 90% du titre depuis l’acquisition. A la suite de cette opération, CPPIB conserve 1,95 million d’actions Orpea, soit 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote, à comparer à 14,5% du capital et 24,16% des droits de vote précédemment. Orpea a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord de principe avec la Caisse des dépôts (CDC) et une partie de ses créanciers sur son plan de restructuration, massivement dilutif pour les actionnaires actuels. A l’issue de ce plan, les actionnaires actuels ne détiendraient plus que 0,4% du capital du gestionnaire d’Ehpad. La CDC et ses partenaires (CNP Assurances, MACSF, MAIF) détiendraient environ 50,2% du capital en contrepartie d’un apport de 1,36 milliard d’euros de fonds propres. Selon nos informations, la MACSF apporte 200 millions d’euros et CNP Assurances 150 millions d’euros. Quant aux créanciers financiers non sécurisés, ils pourraient contrôler 49,4% du groupe. En Bourse, le titre Orpea a chuté de près de 72% depuis ces annonces.