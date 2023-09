La surtaxe des profits bancaires devient la règle en Europe

Combler un déficit creusé par les années Covid, alléger la fiscalité sur les ménages ou financer la solidarité : partout, en Europe, les gouvernements ont trouvé une nouvelle source de recettes budgétaires en surtaxant les profits bancaires. Déjà en vigueur dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ces dispositifs ont été durcis depuis que la politique monétaire agressive de la Banque centrale européenne (BCE) a fait grimper les taux d’intérêt... et les marges du secteur dans de nombreux pays. La Suède, la République Tchèque, la Hongrie, puis l’Espagne et plus récemment l’Italie ont décidé d’imposer une taxe «exceptionnelle» sur le secteur.

Outre les énergéticiens, dont les profits ont été dopés par la flambée des prix depuis le conflit russo-ukrainien, les banques sont des coupables idéales pour l’opinion publique. Non seulement, leurs marges nettes d’intérêt sont dynamisées par la re-tarification de leurs portefeuilles de prêts – à l’exception notable de la France où les crédits à taux fixe représentent l’écrasante majorité des encours – mais elles n’ont pas entièrement répercuté la remontée des taux sur la rémunération des déposants.

Un argument dont les gouvernements n’hésitent pas à se saisir. Le leader du parti majoritaire Loi et Justice (PiS) en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a fait savoir aux banques dès juillet 2022 qu’elles seraient taxées si elles n’offraient pas une rémunération «solide» aux épargnants, c’est-à-dire «au-dessus du niveau de l’inflation». Son parti est en position de favori pour les élections législatives qui se tiennent le 15 octobre.

Même logique en Italie où le gouvernement de Giorgia Meloni a créé la surprise au cours de l’été en annonçant la création d’une taxe exceptionnelle à hauteur de 40% sur les marges nettes d’intérêt des banques. Suite au décrochage des banques italiennes en Bourse, ce projet de décret, qui doit encore être adopté par le Parlement italien, a été amendé. Le gouvernement de la péninsule a d’abord proposé de plafonner la taxe à 0,1% des actifs des banques. Un plafond qui, d’après la presse italienne, pourrait être désormais fixé à 0,26% des actifs pondérés par les risques, «ce qui ne changerait pas grand-chose pour la plupart des banques» selon les analystes de Jefferies. L’objectif du gouvernement italien est de dégager des rentrées fiscales – évaluées entre 2 et 3 milliards d’euros – pour soutenir les primo-accédants à la propriété via un fonds dédié et «alléger la pression fiscale sur les ménages et les entreprises».

Le désamour des investisseurs

La BCE n’a pas caché son opposition au projet. Sollicitée par le Trésor italien, elle a publié le 13 septembre une opinion détaillée sur ce décret, critiquant les effets néfastes de la taxe sur le secteur bancaire, et donc sur la stabilité financière. Elle redoute que cette taxe ne contribue à fragiliser les banques, en particulier les plus petites, en les empêchant de constituer des réserves de capital supplémentaires à même de les protéger contre les chocs. Elle met aussi en garde contre une perte d’attractivité du secteur pour les investisseurs.

L’autorité avait, de même, fait connaître ses réticences vis-à-vis de la taxe exceptionnelle imposée par les gouvernements lituanien et espagnol à leurs secteurs bancaires. Dans la péninsule ibérique, l’impact de la taxe, qui s’ajoute à l’impôt sur les sociétés, devrait osciller de 2 à 3% des résultats pour BBVA et Santander, à 14% pour les banques domestiques comme Caixabank. Si elle doit s’appliquer aux revenus nets d’intérêt dégagés en 2022 et en 2023, rien n’exclut que cette taxe ne soit prolongée, comme en fait l’écho la presse espagnole.

La surtaxation du secteur bancaire semble donc s’enraciner durablement en Europe. Si les investisseurs ont intégré cette donne depuis l’entrée en vigueur des premières législations aux Pays-Bas et au Royaume-Uni il y a dix ans, sa généralisation vient encore abîmer l’image boursière des banques européennes. Ces dernières souffrent d’une décote persistante en Bourse de l’ordre de 35%. Leur ratio cours sur bénéfice par action s’établit à 6,4, un multiple proche des plus bas en dix ans. Il est inférieur de moitié à celui de l’indice des plus grosses capitalisations européennes Stoxx 600. Le risque politique n’est bien sûr pas le seul facteur expliquant le désamour des marchés vis-à-vis du secteur, les banques européennes présentant une rentabilité structurellement plus basse que leurs homologues américaines et faisant aussi l’objet de la défiance vis-à-vis du scénario noir d’une récession.

Les rachats d’action bientôt taxés

En Allemagne, comme en France, l’idée d’une taxe sur les surprofits bancaires, un temps brandie par l’opposition en 2022, semble peu probable. Mais le débat se déplace sur les programmes de rachats d’actions, que les banques utilisent comme moteur de leur performance boursière. Ils représentent en moyenne 20% de leur redistribution aux actionnaires, selon les données compilées par Axiom Alternative Investments. Aux Pays-Bas, le gouvernement affiche son intention de taxer les rachats d’actions pratiqués par les banques au même taux que les dividendes qu’elles distribuent, soit 15%. Un projet dont l’issue est suspendue aux élections en novembre prochain.

Dans l’Hexagone, les banques et le ministre de l’Economie n’ont cessé d’entonner le même refrain : le modèle français, marqué par des crédits à taux fixe et une rémunération de l’épargne réglementée qui augmente, selon la formule consacrée par la Banque de France, est «protecteur» pour les clients. Mais, dans le contexte inflationniste actuel, il n’est pas exclu que les débats entourant le projet de loi de finances pour 2024 ne donnent lieu à une taxation des rachats d’actions des entreprises françaises. L’opposition pousse en ce sens et le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave s’est dit prêt à «travailler» sur la question. Une réglementation à laquelle les banques françaises n’échapperont pas.