La Société Générale recrute son directeur de la stratégie chez Citi

Slawomir Krupa continue d'élargir sa garde rapprochée. Après avoir succédé à Frédéric Oudéa à la direction générale de la Société Générale le 23 mai dernier, et installé un nouveau comité de direction, le patron de la banque rouge et noire a recruté un directeur de la stratégie.

Banquier d’affaires spécialisé dans les institutions financières avec une expérience de plus de 25 ans, Vincent Mischler rejoindra le comité de direction du groupe à compter du 24 août 2023. Il sera directement rattaché au directeur général. Il aura pour mission de «l‘accompagner dans le pilotage stratégique du groupe» et «notamment la bonne exécution de la nouvelle feuille de route stratégique et financière qui sera présentée à Londres le 18 septembre prochain», précise le groupe dans un communiqué.

Un modèle à réinventer

Tandis que Frédéric Oudéa avait entrepris de restructurer la banque et de rééquilibrer son profil de risques après l’affaire Kerviel, les actionnaires restent sur leur faim. La Société Générale, qui vient de boucler deux chantiers stratégiques avec la fusion de ses réseaux de banque de détail sous la marque SG et l’acquisition de Leaseplan par sa filiale de leasing automobile ALD, devra non seulement tenir les objectifs annoncés pour 2025 mais aussi offrir de nouvelles perspectives aux investisseurs.

A lire aussi:

Diplômé d’HEC Paris et de New York University Stern School of Business, Vincent Mischler a débuté sa carrière en 1997 chez Lehman Brothers au sein du groupe ‘Institutions Financières’, d’abord à New York puis à Londres pendant 10 ans, travaillant sur de nombreuses transactions structurantes au niveau européen. Il a rejoint Rothschild en 2008, devenant Managing Director au sein de l’équipe dédiée au secteur financier.

Chez Citigroup au sein de la banque d’affaires depuis 2012, il était en charge des institutions financières en France, au Benelux et en Suisse.