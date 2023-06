La Société Générale déploie sa nouvelle marque SG dans son réseau

La banque au logo rouge et noir entre dans la dernière phase du rapprochement de son réseau avec celui de Crédit du Nord. La Société Générale a indiqué avoir «réalisé avec succès» les migrations informatiques et la fusion juridique des entités au premier semestre 2023.

Le temps est désormais celui du déploiement de la nouvelle marque pour la banque de détail en France et de la communication. Les intimes de la banque l’appelaient déjà comme ça, il s’agit désormais du nom officiel qui s’affichera progressivement sur toutes les agences hexagonales du groupe. Exit Société Générale pour un plus simple «SG» avec des déclinaisons régionales : SG Crédit du Nord, SG Grand Est, SG Laydenier, SG Auvergne Rhône Alpes, SG SMC, SG Courtois, SG Sud Ouest, SG Tarneaud, SG Grand Ouest et SG Société Générale pour la Corse et l’Île-de-France.

10 millions de clients

Le réseau global approche 1.450 agences sur l’ensemble du territoire et revendique 10 millions de clients.

Pour faire connaitre cette nouvelle organisation et ce nouveau nom, la banque a annoncé le lancement d’une campagne publicitaire à partir du 11 juin. A la télévision, elle s’étalera jusqu’au 9 juillet via la diffusion de plusieurs films. Une campagne «presse et digitale» débutera le 25 juin et mettra en avant «les offres commerciales de SG en matière de financement (le Crédit Jet Pro, le crédit Expresso pour les particuliers, le pack solaire pour les entreprises, ou le financement de travaux de rénovation énergétique pour les particuliers), d’épargne (avec la nouvelle génération d’épargne), et d’assurance (avec l’assurance auto)».

Evoquée pour la première fois il y a près de trois ans, en septembre 2020, la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord doit permettre à la banque de réaliser de l’ordre de 450 millions d’euros d’économies de coûts par an à partir de 2025 via notamment des fermetures d’agences. Sur 2023, 157 doivent être regroupées.

Charge au nouveau directeur général de la banque, Slawomir Krupa, qui a remplacé Frédéric Oudéa à ce poste le 23 mai dernier, de boucler ce chantier. Et d’en lancer d’autres. En Bourse, la Société Générale reste à la traîne des deux autres banques françaises cotées. Son action recule de plus de 30% en cinq ans quand celle du Crédit Agricole limite les pertes à 5%. Le titre BNP Paribas avance même de 3% sur la période.

