La qualité de la liquidité des banques européennes demeure sous surveillance

Dans une interview publiée sur le site de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale, revient sur les principaux risques sous surveillance. Dans le radar de l’organe de surveillance figurent le risque de liquidité et de financement des banques bien sûr, mais surtout le risque de crédit au regard de la hausse des taux d’intérêt.

Sur le risque de liquidité et de financement des banques, Andrea Enria indique que l’objectif de la Banque centrale est d’être capable d’avoir une action ciblée en fonction des profils : «Il ne s’agit pas tant d’avoir des exigences plus strictes à tous les niveaux. Il s’agit vraiment d’approfondir les profils de liquidité et de financement des banques individuelles ».

Il précise aussi que la BCE a beaucoup travaillé sur les plans visant à remplacer les financements de TLTRO (les opérations ciblées de refinancement de long terme). «Nous avons examiné la volatilité des sources de financement, la concentration du financement et la diversification des sources de financement», souligne Andrea Enria. Le niveau de garanties des banques a également été vérifié. Il en ressort que les banques ont élaboré des plans de financement solides. La date limite de remboursement des TLTRO en juin n’a pas posé de problème aux acteurs bancaires européens. Aucun cas extrême ou même préoccupant n’a été identifié, même si «des lacunes telles qu’une dépendance excessive à certaines devises, par exemple, au niveau du financement de certaines banques ont été mises en évidence», précise Andrea Enria, sans toutefois dévoiler les banques concernées.

Vigilance sur le risque crédit

Sans interférer dans le choix des banques en matière de liquidités, le président du conseil de surveillance prudentielle juge bon de rappeler l’enjeu de disposer de financements diversifiés et stables. «Il importe que les banques soient attentives aux caractéristiques et aux comportements probables de leurs contreparties afin de gérer le risque de financement et de liquidité de manière efficace.» Il met également en garde les banques contre un excès d’optimisme quant aux avantages de la hausse des taux et du revenu net d’intérêts : «l’environnement des taux d’intérêt a changé très rapidement et nous ne savons toujours pas à quel niveau il va se stabiliser. Des effets à retardements sur le compte de résultat des banques sont à anticiper. […] Nous voulons que les banques accordent l’attention nécessaire au risque de crédit associé à la hausse des taux d’intérêt et nous voulons qu’elles provisionnent en conséquence.»

Une rigueur ciblée

De même, l’augmentation des ratios de distribution des résultats dans le but de regagner la confiance des investisseurs n’est pas un problème pour Andrea Enria. Du moins dans la mesure où les banques restent rentables et ces distributions ne grèvent pas outre mesure leur capacité d’investissement dans leur propre réseau. En effet, les besoins d’investissement sont nombreux : transition verte, digitalisation, renforcement des infrastructures informatiques pour faire face au risque cyber… Autant de chantiers qu’il serait dangereux de négliger. «Ce qui me préoccupe est l’idée que le seul bon usage que les banques peuvent faire de leurs bénéfices est de les rendre aux investisseurs.»

Enfin, même si le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE promet d’alléger les exigences supplémentaires de fonds propres, il ne s’agira pas d’un allègement généralisé. Les établissements de crédit qui ont eu recours à des financements à effet de levier risqués, mais qui ont corrigé leur position, verront cette exigence disparaître.

En revanche, elle sera prolongée pour ceux qui n’ont pas procédé aux corrections nécessaires. Pis ! Certaines banques qui n’étaient pas soumises jusque-là à l’exigence de fonds propres supplémentaires, mais qui n’ont pas résolu les problèmes identifiés l’an dernier par l’organisme de régulation européen, risquent fort d’y avoir droit cette année.