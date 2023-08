La croissance britannique surprend au deuxième trimestre

L’économie britannique aussi montre des signes de résilience, malgré un contexte de taux élevés et d’inflation persistante. Cela pourrait mettre la pression sur la Banque d’Angleterre (BoE) pour poursuivre son resserrement monétaire. Le Royaume-uni a enregistré au deuxième trimestre sa plus forte croissance en un an, soutenue notamment par un rebond de l’activité manufacturière.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, aidé notamment par une croissance de 0,5% en juin par rapport à mai, selon la première estimation de l’Office for National Statistics (ONS) publiée vendredi. Ces deux chiffres sont supérieurs au consensus des économistes et de la BoE qui ressortaient respevctivement à +0,1% et +0,2%. Un jour férié supplémentaire en mai a contribué à accentuer la croissance de l’activité en juin, a précisé l’ONS.

A lire aussi:

Soutien de l’industrie

La croissance en juin a été tirée par l’activité manufacturière et par la construction. Dans l’industrie, elle a progressé de 2,4% entre mai et juin de cette année, ce qui est inhabituel, selon les économistes d’ING. L’ONS a mis ce net rebond sur le compte des ventes pharmaceutiques et automobiles.

La consommation des ménages a également contribué à la bonne performance trimestrielle, en hausse de 0,7%, là encore la plus importante progression en un an. L’investissement des entreprises et les dépenses publiques y ont également participé.

Ces données sont en ligne avec les attentes de la banque centrale mais ne manqueront pas d’influer sur ses prochaines décisions, surtout si les chiffres de l’inflation et de l’emploi en juillet, publiés la semaine prochaine, délivrent une nouvelle surprise à la hausse comme en juin dernier, ce qui avait forcé la BoE à relever son taux directeur de taux 50 pb, avant de ramener à un rythme de 25 pb sa hausse au début de ce mois d’août.