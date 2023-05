HSBC gagne sa bataille face au chinois Ping An

C’est l’épilogue provisoire d’un affrontement qui dure depuis un an. Le premier actionnaire de HSBC, l’assureur chinois Ping An, qui réclamait une scission des activités asiatiques de la banque sino-britannique, n’a pas obtenu gain de cause. La résolution numéro 17 présentée par un petit porteur chinois, Lui Yu Kin, a été rejetée par une majorité des actionnaires, au cours d’une assemblée générale perturbée ce vendredi par des militants écologistes très remontés contre la politique climatique de HSBC.

Les nombreuses interruptions aux cris de «menteurs» ou «stop au greenwashing» n’ont pas empêché le président Marc Tucker et le directeur général Noel Quinn de dérouler leur argumentaire pour défendre la stratégie mise en place depuis trois ans et demi. Celle-ci a pour but de «redresser la performance financière» de HSBC et «retourner davantage de valeur à ses actionnaire». Une stratégie qui a porté ses fruits, comme en témoignent les résultats de l’année 2022 et ceux du premier trimestre écoulé, ont-ils rappelé. HSBC a enregistré un bénéfice net de 14,8 milliards en hausse de 17% l’an dernier. Au premier trimestre 2023, son résultat net a été multiplié par trois, en partie sous l’effet d'éléments exceptionnels, dépassant largement les attentes des analystes.

Des cessions d’actifs qui se compliquent

La direction de HSBC a entrepris au cours des trois dernières années un recentrage de son activité sur ses marchés cœurs : le Royaume-Uni et l’Asie, en mettant l’accent sur la clientèle d’entreprises et la gestion de fortune. Elle s’est ainsi délestée de ses activités de banque de détail aux Etats-Unis et au Canada. La vente de la France au fonds Cerberus a pris du plomb dans l’aile, du fait de l’évolution défavorable des conditions de marché. HSBC a ainsi repris la dépréciation comptable de 2 milliards liée à la cession de la banque de détail tricolore dans ses comptes du premier trimestre.

La cession de sa banque grecque, annoncée en mars 2022, est, elle aussi, en suspens. «Avec la remontée des taux, l’acheteur n’a plus assez de capital. Mais nous poursuivons les négociations», a expliqué Mark Tucker. Ces difficultés rencontrées dans la cession de certains actifs ont récemment alimenté les critiques de Ping An sur le bien-fondé de cette stratégie.

L’assureur chinois plaidait, de son côté, pour une introduction en Bourse des activités asiatiques à Hong Kong, dont HSBC serit resté actionnaire majoritaire. Le but était de permettre aux actionnaires asiatiques de bénéficier pleinement de la bonne performance de ces activités particulièrement rentables.

La direction de HSBC n’a cessé, en revanche, de mettre en avant le caractère global de la banque. «HSBC tire sa force de sa connectivité à l’international. Nous sommes leader en trade finance et nous sommes une entreprise mondiale leader sur les paiements. Une scission détruirait de la valeur, car sans cette connectivité, nous engrangerons moins de revenus», a souligné Mark Tucker. Et cela, sans compter, «les risques matériels d’exécution» et «l’incertitude préjudiciable à tous, les clients, les actionnaires».

Autre critique formulée par Ping An et les minoritaires chinois, la rémunération des actionnaires n’est pas, selon eux, à la hauteur des performances. Ils n’ont pas digéré la décision du superviseur britannique de suspendre le versement des dividendes pendant la crise du Covid-19 et réclament un «retour au dividende d’avant crise», soit 0,51 dollar par action sur une année. Présentée par Lui Yu Kin, la résolution numéro 18 visait à changer la politique de distribution pour fixer un dividende de manière stable en montants absolus.

Cette proposition «n’est pas sensée», a réagi le président de HSBC avant le vote. L’approche consistant à définir un taux de distribution, en fonction des performances de la banque, des conditions de marché ou du besoin d’investir «est plus équilibrée». Elle est d’ailleurs «plus répandue dans les institutions financières, et ce, pour des bonnes raisons», a-t-il ajouté.

Retour au dividende de 2019

Avec un taux de distribution annoncé de 50% en 2023 et en 2024, «nous sommes confiants sur le fait que le dividende va regagner le plus tôt possible son niveau d’avant-Covid», a rappelé Noel Quinn. La banque a d’ailleurs repris le versement d’un dividende trimestriel qui «se trouve au même niveau qu’en 2019». Elle compte également verser un dividende spécial de 21 centimes par action au premier semestre 2024, lorsqu’elle aura bouclé la vente de ses activités au Canada. HSBC compte, par ailleurs, «retourner de la valeur à ses actionnaires avec des rachats d’actions, tout en continuant à investir». La banque vient d’annoncer le lancement d’un programme de 2 milliards pour apaiser ses actionnaires. Un argumentaire qui a porté ses fruits puisqu’une majorité des actionnaires s’est prononcée vendredi contre une évolution de la politique de distribution.

« Aucun des 50 investisseurs institutionnels présents au capital de HSBC, en dehors de Ping An, n’a voté pour les résolutions » présentées par Lui Yu Kin, a précisé Mark Tucker. Etant donné le taux de présence des actionnaires (50%), l’assureur chinois représente une part de 19% dans le vote, a-t-il ajouté. Et de souligner que «sans le vote de Ping An, les résolutions soutenues par le conseil de HSBC auraient recueilli 90% des voix». Les premiers résultats indicatifs donnés vendredi révèlent que près d’un cinquième des actionnaires ont soutenu la résolution concernant le projet de scission, tandis que 19% ont voté en faveur du changement dans la politique de distribution.

La direction de HSBC a, enfin, défendu le rachat de la branche britannique de Silicon Valley Bank (SVB UK) négocié après sa faillite par les autorités américaines. Répondant aux critiques de Lui Yu Kin, le porte-voix de Ping An, elle a rappelé que cette acquisition devait permettre de dégager un gain de 1,5 milliard et «d’accéder à une clientèle d’entrepreneurs, notamment de la tech, qui feront le monde de demain». Une opération qui se trouve donc «dans l’intérêt des actionnaires».