Fortuneo prive ses clients de fonds monétaires

Sortis du purgatoire où les taux négatifs les avaient placés, les fonds monétaires retrouvent une place sur l’étagère des placements financiers. Avec des taux de dépôt désormais à 4% en zone euro et des taux Euribor 3 mois à 3,95%, appelés à rester sur un plateau pendant quelques mois au moins, le produit opère «un retour en force», selon la formule d’OFI AM, qui organisait début septembre une conférence sur le sujet. Gérants et intermédiaires financiers communiquent à nouveau sur cette offre. Tous ? Non. Un irréductible résiste encore et toujours à l’envahisseur : Fortuneo, qui a même cessé depuis la rentrée d’en proposer à ses clients.

La banque en ligne, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, donnait pourtant accès cet été encore à un fonds maison, Federal Support Monétaire ESG, qui comptait fin août 6,2 milliards d’euros d’encours. Il affiche une performance, arrêtée au 27 septembre, de 2,23% depuis le 1er janvier et de 0,91% sur trois mois. Mais il est désormais impossible de réaliser des arbitrages ou des nouveaux versements sur ce support au sein des contrats d’assurance vie gérés par Suravenir, la compagnie du groupe, et distribués par Fortuneo.

A lire aussi:

Pas d’explications

«Fortuneo ne propose actuellement plus de fonds monétaires, indique la banque dans un bref message à ses clients. Notre offre de fonds est cependant susceptible d’évoluer en fonctions des opportunités de marché.»

D’autres acteurs voient pourtant dans le monétaire une «opportunité de marché» dans les prochains mois. D’autant que les courbes de taux sont aujourd’hui inversées. Les investisseurs, dont beaucoup ont raté la hausse des Bourses au premier trimestre, hésitent à prendre du risque, avec des marchés actions en tôle ondulée et une correction obligataire qui se poursuit. La classe d’actifs monétaire «répond à une demande croissante des investisseurs de rémunération et de stabilité à court terme», estimait le 19 septembre Delubac AM dans un communiqué annonçant le lancement d’un fonds monétaire à destination des particuliers et des professionnels.

Interrogé sur les raisons de son choix, Fortuneo n’a pas répondu aux sollicitations de L’Agefi. «Un fonds monétaire ne coûte pas cher à fabriquer, mais ne rapporte pas grand-chose non plus à l’asset manager et au distributeur», rappelle un gestionnaire d’actifs.