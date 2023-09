La correction sur les marchés de taux s’accentue

La correction s’amplifie sur les marchés de taux dans la zone euro jeudi, malgré l’annonce d’une inflation en baisse en Allemagne. L’accélération de la hausse du cours du baril de pétrole et de nouveaux seuils dépassés sur les taux aux Etats-Unis, entraînent un mouvement haussier sur les taux de ce côté-ci de l’Atlantique. Les annonces budgétaires en France et en Italie pèsent aussi sur la tendance.

Vers 16h10, le rendement du Bund 10 ans s’écarte de 12 points de base (pb), à 2,95%. Il faut remonter à mi-2011 pour retrouver un tel niveau. L’ensemble des courbes de la zone euro remonte sur la partie longue. Le rendement de l’OAT à 10 ans se tend de 13 pb, à 3,52%, tandis que celui du BTP italien de même maturité s’écarte de 15 pb, à 4,93%. Le mouvement haussier est concentré sur l’Europe. Les taux britanniques mènent le mouvement avec un taux 10 ans en hausse de 22 pb, à 4,59%, au plus haut depuis 2008. Le rendement des Gilts britanniques à 30 ans s’envolent à plus de 5%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans ne progresse plus que de 2 pb, à 4,65%, après s’être approché de 4,7%, un plus haut depuis m-2007, et avoir grimpé de près de 20 pb en deux jours.

Les taux européens ont finalement crevé leur plafond des années Quantitative easing Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier AM

Le marché continue d’intégrer le nouveau credo des banques centrales de taux durablement élevés face à une inflation persistante. La poursuite de la hausse des prix du baril de brut alimente la perspective de taux longs plus élevés. Si l’inflation allemande a chuté plus fortement que prévu en septembre à 4,3% sur un an, les prix ont de nouveau progressé en Espagne ce mois-ci en raison de la hausse des prix de l’énergie et du carburant.

«Les taux européens ont finalement décidé de crever leur plafond des années «QE», relève Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier AM. Les taux réels à 10 ans ont atteint et dépassé leur point haut de 2013, passant le cap des 0,5%.» Avec comme élément moteur la convergence avec les Etats-Unis, après que les banques centrales ont acté la pause sur les taux courts. «L’étape classique qui suit ce moment consiste en une remontée et une homogénéisation du niveau des taux réels à long terme: 2,25% aux Etats-Unis et 1% en Europe forment probablement des points d’ancrage nécessaires pour régler le problème de l’inflation», poursuit ce spécialiste.