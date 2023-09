Banque en ligne : les grands réseaux à la recherche du bon modèle

Les banques françaises n’ont pas attendu l’arrivée de Revolut ou N26 pour prendre le tournant du digital. Après les tâtonnements de Banque Directe – aujourd’hui devenue Axa Banque – au milieu des années 1990, Fortuneo, la première banque en ligne de l’Hexagone, adossée au Crédit Mutuel Arkéa, naît en 2000. Puis Boursorama lui emboîte le pas en devenant une banque de plein exercice en 2005, avant de devenir une filiale à 100% de la Société Générale en 2015. «Les banques françaises ont eu l’intelligence en matière d’innovation de construire leur propre ‘disruption’ digitale », salue Bertrand Cizeau, directeur de Hello Bank!, la marque digitale de BNP Paribas.

La banque de la rue d’Antin, qui s’est lancée plus tardivement en 2013, a fait un autre choix : celui de déployer un canal de distribution digital complémentaire de son réseau d’agences, en vue de capter une partie de la clientèle en quête d’autonomie et de simplicité. «Hello Bank! n’est pas une banque en ligne. BNP Paribas a transféré une partie de sa clientèle retail pour la loger dans cette marque», grince la concurrence. «BNP Paribas propose des modèles relationnels différenciés à ses clients selon leurs besoins. Le client va là où l’offre et le service lui correspond le mieux. Hello Bank !, qui compte aujourd’hui 800.000 clients dans l’Hexagone, s’adresse à tous les Français qui ont mis le digital et le distanciel au cœur de leur consommation», répond Bertrand Cizeau.

La marque digitale, solution la plus économique

Créer «une fintech maison avec ses propres développements et sa propre interface » a son intérêt. Cela permet à BNP Paribas d’innover tout en capitalisant sur les forces du groupe bancaire. Capter l’innovation en externe, comme a tenté de le faire BPCE en rachetant la f allemande Fidor en 2016 avant de jeter l’éponge en 2022, peut s’avérer plus périlleux. Surtout, BNP Paribas n’a pas à supporter les coûts engendrés par le déploiement d’une banque de plein exercice. «Pour le back-office, nous partageons la même usine avec le réseau de BNP Paribas, mais nous proposons une gamme et un modèle de service différenciés », souligne Bertrand Cizeau.

«Le modèle de la marque semble économiquement le plus rationnel, car détenir une banque à part entière génère des coûts supplémentaires, notamment réglementaires », analyse Amine Belaicha, managing director chez Alvarez&Marsal. A l’exception notable de Fortuneo dont les comptes se sont toujours affichés dans le vert depuis sa création, les banques en ligne adossées aux grands acteurs traditionnels ont peine à trouver le chemin de la rentabilité. «Le produit net bancaire généré par client reste peu élevé en comparaison des réseaux historiques», rappelle Amine Belaicha, tandis que ces banques en ligne se sont construites sur l’illusion de la gratuité de leurs services ou sur des systèmes de parrainage coûteux rémunérant les clients qui les recommandent.

Le coût de la conquête

La stratégie de conquête a ainsi coûté cher à Boursorama dont les comptes – à l’exception de deux trimestres pendant la crise du Covid-19 – se sont affichés dans le rouge depuis 2016. Forte aujourd’hui de 5 millions de clients, ce qui fait d’elle le leader de la banque en ligne en France, la filiale de la Société Générale semble enfin en bonne voie pour atteindre la rentabilité. Elle a dégagé au deuxième trimestre 2023 un résultat net de 47 millions d’euros et un retour sur fonds propres (RONE) de 66%.

«Ces résultats prouvent que le modèle de Boursorama est intrinsèquement rentable, comme nous l’avons toujours dit. Boursorama a été rentable sans interruption de 2003 à 2015, avant que nous décidions d’accélérer notre croissance organique pour accroître nos parts de marché. Nous avons toujours assumé que le coût d’acquisition de la clientèle ne serait pas amorti pendant cette période », souligne son directeur général Benoît Grisoni. Selon les projections des analystes d’UBS, qui ont passé au crible la banque en ligne dans une note détaillée, Boursorama pourrait dégager 56 millions d’euros de profit net en 2023 et 167 millions d’euros en 2024.

La filiale de la Société Générale, dont le coût d’acquisition de la clientèle a été gonflé en 2022 par la proposition commerciale faite aux anciens clients d’ING France, devrait progressivement amortir ses coûts. Dans le même temps, elle profite de sa stratégie de banque complète en multi-équipant sa clientèle pour générer des revenus. 51% de ses clients l’ont choisie, à date, comme banque principale.

Boursorama profite aussi du changement de régime de taux favorable aux banques qui collectent de l’épargne. Depuis janvier, elle a collecté plus de 3 milliards d’euros sur son livret Bourso+ et sur comptes à terme rémunérés à 3%. Elle est aujourd’hui assise sur 32 milliards de dépôts, contre 7 milliards en 2016. «Cette stratégie est payante aujourd’hui avec la remontée des taux et la retarification de ces dépôts», souligne Benoît Grisoni.

La banque complète, clef de la rentabilité

Le multi-équipement de la clientèle reste la clef pour générer des revenus, met en avant Fortuneo. La banque en ligne née dans le giron du Crédit Mutuel Arkéa affiche une santé insolente depuis 15 ans. A la tête de plus d’un million de clients, elle a dégagé en 2022 un résultat net de 27 millions d’euros. «Plus que le nombre de clients, le critère important est l’engagement clients qui se traduit par le PNB qu’ils génèrent. Fortuneo est une banque complète», souligne son directeur général Grégory Guermonprez.

«Plus de 50% de nos clients domicilient leurs salaires chez nous. Et l’encours moyen d’épargne par client est de plus de 30.000 euros, soit 10 à 15 fois plus que la plupart des néo-banques», ajoute-t-il. Fortuneo a surtout bâti son succès sur l’épargne, en particulier l’assurance vie. Si elle est pleinement autonome – la majorité de sa clientèle étant issue de territoires en dehors de l’Ouest de la France où est implanté Arkéa -, la banque en ligne bénéficie tout de même de synergies informatiques avec le groupe mutualiste.

Ce virage de la banque complète, Bforbank a trop tardé à le prendre. Lancée par les caisses régionales du Crédit Agricole en 2009, sur un modèle proche de la banque privée tournée vers une clientèle patrimoniale en quête d’autonomie, la banque en ligne a depuis «transitionné vers une banque digitale complète, adressant une clientèle plus large, de plus de 200.000 clients.» Le Crédit Agricole peine à trouver un modèle pour sa filiale et a déjà dû procéder à sept augmentations de capital depuis 2009. Les pertes nettes enregistrées par BforBank s’accumulent, et même, se creusent : de 16 millions en 2016, elles sont passées à 77,4 millions en 2022, d’après ses comptes annuels publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo). Le groupe mutualiste a donc décidé de «de se donner les moyens d’un développement transformant pour BforBank, à travers un nouveau positionnement et un investissement ambitieux, 450 millions d’euros sur cinq ans», explique son directeur général Jean-Bernard Mas.

Bforbank devrait dévoiler dans les prochaines semaines «une toute nouvelle offre conciliant humain et digital», co-construite avec ses clients et des experts. Elle ambitionne de «devenir un leader de la banque en ligne en Europe d’ici à 2030 ». Mais n’a-t-elle pas pris du retard vis-à-vis de ses concurrents hexagonaux et des fintechs au comportement agressif ? «On ignore combien de clients de Bforbank l’ont choisie comme banque principale et quelles sont ses perspectives de dégager des revenus et de devenir un objet rentable. De manière générale, on peut s’interroger sur la pertinence de conserver une banque en dehors du réseau qui va générer des coûts supplémentaires», remarque Amine Belaicha.