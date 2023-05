Climat : BNP Paribas démine le terrain avant son assemblée générale

A quelques jours de son assemblée générale, BNP Paribas donne des gages supplémentaires sur ses engagements en matière climatique, alors qu’elle a été assignée en justice par trois ONG début février au titre de la loi française sur le devoir de vigilance.

Quelques jours avant cette assignation, BNP Paribas avait fait savoir dans un communiqué de presse daté du 24 janvier qu’elle prenait de nouveaux engagements en matière de réduction du financement accordé aux énergies fossiles. La première banque européenne ne financera plus le développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Un engagement réaffirmé ce jeudi 11 mai par voie de communiqué.

Arrêt du financement de projets dans le pétrole et le gaz

Par ailleurs, BNP Paribas avait annoncé vouloir réduire de 80% d’ici à 2030 le financement des activités d’exploration-production pétrolière. Elle détaille aujourd’hui les modalités de mise en œuvre de cet engagement. La banque française compte y parvenir grâce à l’arrêt des financements de projets «dédiés au développement de nouveaux champs pétroliers quelles que soient les modalités de financement» et à «l’arrêt programmé des financements consentis aux acteurs non diversifiés de l’exploration-production pétrolière (les indépendants pétroliers) et destinés à soutenir la production pétrolière (financement corporate ou de type RBL)». BNP Paribas compte par ailleurs «réduire la part des crédits généralistes attribuable à l’exploration-production pétrolière».

En matière climatique, la banque française a opté pour une approche progressive secteur par secteur. Tandis qu’elle confirme être en ligne avec la trajectoire annoncée l’an dernier pour la production d’électricité, le pétrole, le gaz et l’automobile, elle complète son plan d’action par de nouveaux objectifs de décarbonation pour les secteurs de l’acier, du ciment et de l’aluminium. Elle vise ainsi à réduire l’intensité d’émissions de 25% par rapport à 2022 dans le secteur de l’acier, de 10% dans l’aluminium et de 24% dans le ciment.

Le financement des majors pétrolières en question

Les ONG Les Amis de la Terre, Notre affaire à tous et Oxfam, qui ont assigné la banque en justice pour lui demander l’arrêt de tout financement des énergies fossiles, pointent «un petit pas» dans la bonne direction mais déplorent que ses engagements dans le secteur gazo-pétrolier se limitent au financement de projets. «L’engagement d’aujourd’hui n’aurait pas empêché BNP Paribas de participer à ses financements récents, de plusieurs milliards pour les géants BP et Saudi Aramco », relève Lorette Philippot, chargée de campagne aux Amis de la Terre.

D’après le rapport Banking On Climate Chaos publié en avril 2023 par plusieurs ONG internationales, BNP Paribas apparaît comme le quatrième financeur mondial du développement des énergies fossiles entre 2016 et 2022, JP Morgan occupant la première place.

Les ONG, qui ont soumis des questions écrites en vue de l’assemblée générale de BNP Paribas mardi prochain, continuent de maintenir la pression sur la banque française. Elles demandent l’arrêt du financement des majors pétrolières et gazières, quel que soit le mode de financement, les émissions obligataires étant aujourd’hui exclues du champ des engagements de la banque. Donneront-elles autant de voix que les ONG britanniques lors de l’AG de HSBC ? Son président avait été interrompu à plusieurs reprises, des militants écologistes brandissant des pancartes et faisant irruption sur l’estrade avant d’être évacués par la sécurité.