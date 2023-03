BNP Paribas peut boucler la cession de Bank of the West

C’est fait, ou presque. BNP Paribas va pouvoir boucler une opération annoncée il y a plus d’un an.

Le 1er février, la plus grande banque française devrait mettre un point final à la vente de sa filiale américaine Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars (équivalent à 14,4 milliards d’euros au moment de l’annonce de l’opération). L’acquéreur, Banque de Montréal (BMO) a indiqué avoir obtenu toutes les autorisations pour procéder à la transaction.

La banque a précisé que les impacts financiers finaux liés à cette opération seront présentés le 7 février prochain, en même temps que l’annonce des résultats annuels du groupe.

Plus-value exceptionnelle

Le montant de la transaction représentait, au moment de son annonce, «1,72 fois la valeur de l’actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe au cours des dernières années d’environ 5%», avait précisé BNP Paribas fin 2021. La banque française avait ajouté que la transaction générerait une plus-value exceptionnelle, nette d’impôt, d’environ 2,9 milliards d’euros au taux de change de l'époque et aurait un effet positif d’environ 170 points de base sur son ratio de fonds propres CET1.

Après cette cession, BNP Paribas demeurera présent aux Etats-Unis via «une solide franchise en Corporate & Institutional Banking qui a été renforcée récemment», indique le directeur général, Jean-Laurent Bonnafé, cité dans le communiqué. «L’implantation de BNP Paribas aux Etats-Unis demeure un pilier stratégique de son développement», a-t-il complété. Il a aussi remercié «chaleureusement les équipes de Bank of the West et de BNP Paribas qui ont travaillé en étroite collaboration avec BMO Groupe Financier ces derniers mois afin de préparer la réalisation de l’opération et la transition vers BMO Groupe Financier».