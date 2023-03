Banques européennes, la fin du rêve américain

La conquête de l’Ouest n’a pas tenu ses promesses pour les banques européennes. Attirés par des perspectives de rentabilité à deux chiffres et le potentiel de clients à équiper, les groupes européens s’étaient lancés à l’assaut du marché américain en acquérant des banques de détail régionales dans les années 1980. Mais la crise financière de 2008 et l’ère de taux bas qui a suivi les a amenés à se réinterroger sur leur présence aux Etats-Unis, alors que leur profitabilité est structurellement moins élevée que celle des acteurs américains. La crise du Covid-19 a accéléré ce mouvement. Depuis la fin de l’année 2020, BBVA, HSBC et BNP Paribas ont annoncé la vente de leurs banques de détail de l’autre côté de l’Atlantique. Des décisions qui répondent notamment à la pression des actionnaires. « Les banques européennes cotées restent actuellement valorisées en dessous de leur ‘book value’. Elles doivent être en mesure de raconter une histoire à leurs actionnaires et à leurs investisseurs et démontrer, par leurs décisions stratégiques, leur capacité à redéployer leur capital là où il sera le mieux employé et rémunéré », analyse Elie Farah, partner chez Oliver Wyman.

Lorsqu’il est nommé PDG de HSBC, en mars 2020, Noel Quinn entame une revue stratégique des activités et décide de se séparer de la banque de détail en France et aux Etats-Unis pour réallouer du capital au développement en Asie. De même, BNP Paribas compte profiter de la cession de Bank of the West au canadien Bank of Montreal (BMO) – qui doit être bouclée au premier trimestre 2023 – pour redistribuer à ses actionnaires près de 4 milliards d’euros via un programme de rachat d’actions. Les 7 milliards d’euros de capital restant dégagés par la vente seront redéployés dans la croissance de ses activités à potentiel, comme le prime brokerage et le financement automobile, les investissements dans la technologie et d’éventuelles acquisitions ciblées dans l’assurance ou la gestion d’actifs en Europe. Des investissements rendus possibles par la valorisation très attractive – 16 milliards de dollars – obtenue pour Bank of the West lorsque la transaction a été signée, à la fin de l’année 2021.

Ces cessions sont plus largement encouragées par le mouvement de consolidation de l’autre côté de l’Atlantique. « Les Etats-Unis comptaient à l’origine une myriade de banques régionales. Mais le changement de législation au milieu des années 1990 a permis aux banques d’opérer au-delà de leurs Etats et de grossir à une époque où les taux bas poussaient à la concentration », explique Christopher Wolfe, analyste chez Fitch Ratings. Les investissements rendus nécessaires par la digitalisation ont encore accru la course à la taille. Outre les banques régionales qui fusionnent, les acteurs étrangers sont confrontés à la concurrence des mastodontes, comme JPMorgan et Bank of America, qui se sont développés sur la banque commerciale.

Réglementation pénalisante

Dans ce contexte, les banques européennes qui opèrent via de petites entités n’ont pas pu bénéficier, contrairement à leurs concurrentes américaines, d’économies d’échelle. Leur base de coûts est aussi structurellement plus élevée et la rentabilité de cette activité aux Etats-Unis n’excède pas, en moyenne, 6 %. Le ROE (retour sur fonds propres) de Bank of the West s'élevait à fin septembre 2022 à 8,3%.

La complexité pour les banques européennes s’est aussi accrue sur le plan réglementaire. Elles sont tout d’abord pénalisées en termes de capital lorsqu’elles détiennent des activités à l’étranger au titre de la réglementation sur les banques systémiques (G-SIB). La loi Dodd-Frank les a également placées au même régime de standards prudentiels que les banques américaines. Elle les a forcées à créer une « compagnie holding internationale » pour héberger leurs activités américaines, soumise aux mêmes règles en termes de stress tests, de liquidités et de trajectoire de fonds propres que les banques domestiques. Ces obligations ont coûté plus de 50 milliards de dollars aux banques étrangères opérant aux Etats-Unis, estime Fitch.

Conserver des activités de banque de détail aux Etats-Unis est d’autant moins intéressant qu’elles « génèrent des synergies limitées avec le reste des activités de ces groupes internationaux, telles que l’assurance, la banque d’affaires ou les activités de marchés », relève Olivier Panis, analyste senior chez Moody’s. BNP Paribas, qui conserve à New York des activités de banque de financement et d’investissement (CIB) incontournables pour servir ses grands clients à l’international, a essayé de développer les ventes croisées avec sa banque en Californie. Mais le groupe en a été empêché par la réglementation américaine. De manière générale, « les superviseurs américains n’aiment pas qu’une partie des opérations leur échappe. Or, lorsqu’on a un pied à New York et un pied à Londres, pour les produits dérivés par exemple, c’est le cas », explique une source bien informée. « La force d’un grand groupe bancaire est d’avoir une plateforme globale pour pouvoir proposer aux consommateurs tous les produits à un faible coût marginal. Il est plus compliqué de se développer en étant mono-produit ou mono-activité », ajoute Nicolas Malaterre, analyste chez S&P Global Ratings.

Tandis que les groupes européens quittent le marché américain de la banque de détail, ils pourraient laisser la place à d’autres, notamment « les grandes banques chinoises », prédit le patron de JPMorgan, Jamie Dimon. Les banques européennes, elles, tournent davantage leur regard vers l’Est.