Axa convainc le marché avec sa politique de redistribution

Le conseil d’administration d’Axa sait parler à ses actionnaires. Le groupe d’assurance français, qui a dégagé un bénéfice net de 6,67 milliards d’euros en 2022 contre 7,29 milliards d’euros en 2021, a annoncé le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions de 1,1 milliard d’euros qui devrait «débuter dans les meilleurs délais et se terminer d’ici la fin de l’année». Cette annonce, que la plupart des analystes n’anticipaient pas avant la fin du troisième trimestre 2023, a été très bien accueillie par le marché. Le titre Axa a clôturé en hausse de 3,24% à la Bourse de Paris, à 28,71 euros.

Axa, qui vient de terminer un précédent programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros annoncé en août 2022, ne s’arrête pas là pour autant. «Ce programme (...) sera effectué en complément de toute autre opération éventuelle de rachat d’actions qui pourrait être lancée par Axa, incluant le rachat d’actions relatif à la cession d’un portefeuille d’assurances vie et retraite en ‘run-off’ en Allemagne qui sera réalisé après la clôture de l’opération», a précisé le directeur financier d’Axa, Alban de Mailly Nesle. Axa devrait annoncer un nouveau programme de plus de 200 millions d’euros lors de la clôture de l’opération qui pourrait intervenir en début d’année prochaine.

Les actionnaires ont déjà de quoi se mettre sous la dent. Le groupe propose au titre de l’année 2022 un dividende par action en hausse de 10% sur un an à 1,70 euro. Hors rachat d’actions, l’assureur devrait donc distribuer 3,9 milliards d’euros en dividendes.

L’objectif de croissance du BPA devrait être dépassé

«Malgré un contexte difficile, Axa a réalisé une très bonne performance en 2022 et le groupe se porte très bien», a affirmé le directeur général adjoint d’Axa, Frédéric de Courtois. Fort d’un résultat opérationnel en hausse de 7% à 7,26 milliards et d’un chiffre d’affaires en hausse de 2% à 102,3 milliards d’euros, l’assureur affiche un ratio de solvabilité 2 de 215% à fin 2022.

Surtout, il a confirmé être en bonne voie pour dépasser son objectif de 14 milliards d’euros de trésorerie cumulée remontée entre 2021 et 2023 et prévoit de délivrer une croissance moyenne annuelle du résultat par action au-delà de la fourchette cible de 3% à 7% entre 2020 et 2023. En 2022, son résultat opérationnel par action augmente de 12% à 3,08 euros.