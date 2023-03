Axa gâte ses actionnaires après une année 2022 solide

Au cours de l’année 2022, Axa a dégagé un bénéfice net de 6,67 milliards d’euros, contre 7,29 milliards d’euros en 2021. L’assureur chiffre à 482 millions d’euros les impacts défavorables des marchés financiers sur la variation nette de la juste valeur des actifs financiers et produits dérivés sur son résultat net.

«Malgré un contexte difficile, Axa a réalisé une très bonne performance en 2022 et le groupe se porte très bien. Compte tenu de cette très bonne performance et de la grande solidité du bilan, le conseil d’administration a pris deux décisions : proposer un dividende de 1,70 euro par action, en hausse de 10% par rapport à 2021, et approuver un programme de rachat d’actions d’un montant maximal de 1,1 milliard d’euros», a expliqué le directeur général adjoint d’Axa, Frédéric de Courtois, lors d’une conférence téléphonique.

«Ce programme de rachat d’actions sera effectué en complément de toute autre opération éventuelle de rachat d’actions qui pourrait être lancée par Axa, incluant le rachat d’actions relatif à la cession d’un portefeuille d’assurances vie et retraite en ‘run-off’ en Allemagne qui sera réalisé après la clôture de l’opération», a précisé le directeur financier d’Axa, Alban de Mailly Nesle. Axa devrait annoncer un nouveau programme de rachat d’actions supérieur à 200 millions d’euros lors de la clôture de l’opération qui pourrait intervenir en début d’année prochaine. Hors programme de rachat d’actions, Axa devrait distribuer 3,9 milliards d’euros de dividende au titre de 2022.

En milieu de journée, l’action Axa s’adjuge 4% à 28,92 euros.

Résultat opérationnel en hausse de 7% à 7,26 milliards

En données publiées, le chiffre d’affaires de l’assureur a progressé de 2% en 2022, à 102,3 milliards d’euros, contre 100 milliards d’euros en 2021. Le chiffre d’affaires de l’assurance dommages a crû de 2% l’an dernier, à 51,6 milliards d’euros, et celui de l’assurance santé a augmenté de 16%, à 17,4 milliards d’euros. «Le chiffre d’affaires de l’assurance vie, épargne, retraite a baissé de 5% à 31,5 milliards d’euros notamment en raison de la baisse du chiffre d’affaires des produits en fonds général », a expliqué Alban de Mailly Nesle. En gestion d’actifs, le chiffre d’affaires a diminué de 3% à 1,6 milliard d’euros.

«Le résultat opérationnel est en hausse de 7% à 7,26 milliards d’euros après les profondes transformations du groupe opérées ces dernières années», a continué Alban de Mailly Nesle. Le résultat opérationnel de l’activité dommages s’est inscrit en hausse de 5%, à 4,43 milliards d’euros, principalement en raison de la hausse du résultat financier. Les catastrophes naturelles ont coûté 2,5 milliards d’euros à Axa en 2022, contre 2,9 milliards d’euros en 2021.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 7,1 milliards d’euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 8,36 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 102,36 milliards d’euros.

L’objectif de croissance du BPA devrait être dépassé

«Nous sommes très bien positionnés pour atteindre les objectifs du plan ‘Driving Progress 2023'. Sous conditions que l’environnement opérationnel actuel se maintienne, nous sommes bien positionnés pour délivrer une croissance moyenne annuelle du résultat par action au-delà de la fourchette cible de 3% à 7% entre 2020 et 2023 et nous sommes sur la bonne trajectoire pour dépasser l’objectif de 14 milliards d’euros de trésorerie cumulée remontée entre 2021 et 2023», a indiqué Frédéric de Courtois. En 2022, le résultat opérationnel par action a augmenté de 12% à 3,08 euros.

Axa devrait annoncer son nouveau plan stratégique en début d’année 2024 après la publication des résultats 2023 sous les nouvelles normes comptables IFRS 17 et IFRS 9.

En matière de bilan, le ratio réglementaire Solvabilité 2 d’Axa s’inscrivait à 215% à la fin 2022, contre 216% un an plus tôt. Le ratio d’endettement a baissé de 0,7 point par rapport à 2021, à 27,1%. Les capitaux propres s'établissaient à 45,4 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en baisse de 25,7 milliards d’euros, notamment en raison de la baisse des plus-values latentes sur actifs financiers (-27,1 milliards d’euros).