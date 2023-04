Après SVB et Credit Suisse, le G20 prié de tirer les leçons de la crise bancaire

La crise bancaire devrait s’inviter au dîner de travail des ministres des Finances du G20 ce mercredi 12 avril. Au terme d’un mois de mars agité, qui a vu se succéder la faillite de SVB et de Signature Bank aux Etats-Unis, puis le rachat de Credit Suisse par UBS pour éviter un risque de contagion, le Conseil de stabilité financière (FSB) exhorte gouvernements et banques centrales à «poursuivre les efforts collectifs pour préserver et améliorer la stabilité financière».

Les récents événements, marqués par une panique boursière et une défiance généralisée envers le secteur bancaire, «nous rappellent que la stabilité financière n’est pas un simple concept abstrait», pointe le FSB dans une lettre envoyée aux ministres des finances du G20 et diffusée à la presse.

L’organisme international, créé après la crise de 2008 pour faire des recommandations au système financier mondial et assurer la coordination entre les autorités des différents pays, se félicite que les réformes entreprises dans l’après-crise portent leurs fruits. Sans elles, «le stress auquel les banques individuelles ont dû faire face aurait pu conduire à une contagion plus forte au sein du système financier», estime le FSB.

Pour autant, le FSB appelle les autorités financières à «tirer les leçons de ces événements». Malgré les efforts entrepris pour accroître la résilience du secteur, «des institutions peuvent faire faillite, en particulier lorsque les business models sont fragilisés et les capacités en termes de management des risques sont sous pression», rappelle le Conseil. La crise du mois de mars – terme que le FSB évite soigneusement – par sa «rapidité», la «nature des vulnérabilités» mises en exergue et «les réactions associées sur les marchés» fournit d’importants enseignements en termes notamment de «cadre prudentiel et de résolution».

Vers de nouveaux standards internationaux

«Nous ne pouvons pas être complaisants», martèle le FSB, qui rappelle que «l’application complète et en temps requis des standards financiers internationaux reste clé pour la stabilité financière». Les Européens, bons élèves de la classe en matière de réglementation, y seront sans doute tentés de voir un message adressé aux Etats-Unis.

L’objectif du FSB «dans les prochains mois» reste de «surveiller les vulnérabilités au sein du système financier» en vue de travailler sur le «développement de standards internationaux basés sur le consensus», affirme-t-il. Sur la place de Paris, un banquier redoute que «cette crise provoquée par les Etats-Unis et les failles de la supervision américaine ne débouche au final sur une réglementation internationale plus contraignante pour tous. Les juridictions qui appliquent déjà à la lettre les standards existants risquent de se trouver pénalisées».

Le FSB ne compte pas pour autant dévier de son programme de travail initial en 2023. L’organisme doit notamment rendre en juillet un rapport attendu sur la régulation des crypto-actifs et le cadre global des stablecoins. Un sujet cher aux autorités politiques et financières.