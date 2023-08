Affaire Whatsapp, Madoff, fraude aux dividendes : ces litiges qui rattrapent les banques françaises

Le risque juridique continue d’empoisonner la vie des banques. Au deuxième trimestre, les résultats de BNP Paribas et de la Société Générale, bien que supérieurs aux attentes, ont été affectés par des éléments exceptionnels négatifs de, respectivement, 125 millions d’euros et 240 millions d’euros. Il s’agit de provisions destinées à faire face à des litiges, majoritairement en dehors de l’Hexagone.

Après leurs homologues américaines qui ont versé près de 2 milliards de dollars l’an dernier au gendarme boursier dans ladite « affaire whatsapp», c’est au tour des banques tricolores opérant aux Etats-Unis d’être visées. Le reproche ? Avoir eu recours à la plateforme de messagerie privée à des fins professionnelles, contrevenant ainsi aux règles concernant l’archivage et la conservation des documents. BNP Paribas comme la Société Générale indiquent, dans la mise à jour des documents de référence, être parvenues à «un accord transactionnel» avec les gendarmes boursiers américains, la SEC et la CFTC. Les banques n’ont toutefois pas communiqué de montants quant au règlement de ces enquêtes. «Les deux accords transactionnels doivent encore faire l’objet d’une approbation formelle de la part des deux régulateurs», précise la Société Générale.

Le feuilleton de la liquidation de la société Madoff

La banque rouge et noire, tout comme BNP Paribas et Natixis, sont également rattrapées par les conséquences de l’affaire Madoff. Celui qui fut surnommé «l’escroc du siècle» pour avoir monté une pyramide de Ponzi d’une ampleur inédite est décédé en prison en 2021. Mais la liquidation de sa société Bernard L. Madoff Investment Securities LLC a pris un tournant judiciaire. Son administrateur a décidé de poursuivre les banques françaises, au même titre que d’autres établissements financiers, dans le cadre du droit des faillites pour recouvrer des sommes qu’elles auraient perçues de la part de la société d’investissement, directement ou via des fonds, avant la découverte de la fraude. Il réclame 400 millions de dollars à Natixis, 150 millions à la Société Générale et 1,2 milliard de dollars à BNP Paribas. En 2016, le tribunal a rejeté la demande du liquidateur de la société, conduisant depuis à de multiples recours. La procédure suit toujours son cours outre-Atlantique. La banque de la rue d’Antin déclare disposer «d’arguments très solides à opposer à ces recours, et se défend vigoureusement dans ces instances».

Affaire «cum cum», trop tôt pour provisionner ?

A l’exception de Crédit Agricole, qui aurait conclu un accord transactionnel avec les autorités fiscales, les banques françaises sont, par ailleurs, visées par une enquête du parquet national financier (PNF) dans l’affaire des « cum cum », c’est-à-dire la fraude aux dividendes permettant à des entreprises étrangères clientes d’échapper au paiement de l’impôt en France. La Société Générale indique «se défendre dans cette procédure», tandis que BNP Paribas n’en fait aucune mention dans son document de référence. Elle est pourtant visée par une enquête pour «fraude fiscale aggravée» et sa filiale Exane pour «blanchiment de fraude fiscale aggravé», selon des révélations du journal Le Monde confirmées au printemps par le PNF.

La Société Générale rappelle, par ailleurs, que certains de ses employés, anciens ou actuels, sont visés depuis 2015 par plusieurs enquêtes conduites par les autorités fiscales et pénales allemandes dans l’affaire cousine des « cum ex » et qu’elle collabore en répondant à leurs demandes.



Victoire dans l’affaire "échange image chèques»

Le provisionnement pour risques juridiques reste une tâche délicate, dépendante de nombreux facteurs d’incertitudes. Le règlement des litiges peut ainsi conduire, à long terme, à de bonnes surprises.

Accusées en 2010 par l’Autorité de la concurrence de s’être entendues sur l’application de commissions interbancaires dans le cadre de l’encaissement des chèques, depuis le passage à l’échange image chèques, les banques françaises avaient été sanctionnées pour un montant global de 384,92 millions d’euros. L’affaire a depuis été portée devant la Cour d’appel de Paris, puis en cassation, à plusieurs reprises. Le juge ayant donné gain de cause aux banques françaises, cela s’est traduit par une reprise de provision de 104 millions d’euros soutenant les résultats de Crédit Agricole SA et une reprise de provision de 60 millions d’euros soutenant les comptes de la banque de détail en France de la Société Générale.