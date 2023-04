Apple investit 200 millions de dollars dans un fonds géré par Climate Asset Management

La société technologique américaine Apple a indiqué, ce mardi, qu’elle allait investir 200 millions de dollars dans un fonds investi dans des projets d’élimination du dioxyde de carbone (carbon removal). Ce fonds sera géré par Climate Asset Management, issu d’une joint venture entre HSBC Asset Management et Pollination, dans le cadre du Restore Fund.

Le Restore Fund avait été lancé en 2021 par Apple avec Goldman Sachs et Conservation International dans le but de soutenir des projets naturels d’élimination de dioxyde de carbone et de restaurer et protéger des écosystèmes cruciaux, notamment au Brésil et au Paraguay. Quelque 200 millions de dollars avaient déjà été investis.

Pour son nouveau portefeuille de projets de carbon removal, Apple vise la disparition d’un million de tonnes de dioxyde de carbone par an avec rendement financier à la clé pour les investisseurs.

Apple s’est fixé pour objectif de réduire de 75% ses émissions carbone d’ici 2030 et de compenser les émissions restantes par des projets d’élimination du carbone.