Des instits et des gérants alertent sur les risques de l’exploitation minière des grands fonds marins

Ils pensent à l’intérêt à long terme de leurs bénéficiaires. Un groupe de 36 institutions financières pesant collectivement 3.300 milliards d’euros d’actifs veut se faire entendre dans les débats en cours à la Jamaïque ce mois de juillet 2023, portant sur les forages miniers en eaux profondes. Le groupe réunit des investisseurs institutionnels français comme le fonds de pension Erafp (Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique), les assureurs Aéma et Allianz France ainsi que les assureurs néerlandais Achmea et ASR Nederland, les fonds de pension publics suédois AP2 et AP3 ou encore l’assureur britannique Aviva. Côté gérants, les français La Banque Postale Groupe, Federal Finance Gestion, La Financière de l’Echiquier, Mirova, Montpensier Finance, Ossiam, Schelcher Prince Gestion et Zencap Asset Management sont également signataires d’un courrier à destination des gouvernements qui pourraient décider d’autoriser les forages dans les eaux internationales.

Le groupe d’investisseurs rassemble des signataires de la «Finance for biodiversity pledge», c’est-à-dire qu’ils se sont engagés à aider à protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes à travers leurs investissements et activités de financement.

«Pour les investisseurs de long terme, l’océan vaut davantage que la somme de la valeur de ses ressources épuisables», écrivent-t-ils. Ils estiment que les bénéfices intrinsèques à long terme d’un océan en bonne santé contrebalancent largement tous les avantages à court terme offerts par le forage en eaux profondes. Ouvrir cette nouvelle frontière déstabiliserait les délicats écosystèmes marins et saperait irrémédiablement les fondations d’une économie marine circulaire, selon eux.

Opter pour la circularité

Les signataires du courrier réfutent le postulat que ces forages marins sont indispensables à l’obtention de minerais clés pour la transition énergétique. «De nouvelles recherches montrent déjà que davantage d’investissement dans l’économie circulaire serait plus efficace pour réussir la transition vers une économie neutre en carbone», pointent-ils.

Ils demandent donc de poursuivre l’interdiction de ces forages jusqu’à ce que les risques soient parfaitement compris, que les hypothèses soient vérifiées et que d’autres méthodes alternatives moins dangereuses pour l’environnement soient explorées. Les investisseurs préviennent que cette exploitation des grands fonds pourrait les exposer à des risques réglementaires et réputationnels significatifs, et qu’il reste beaucoup d’obstacles avant que cette industrie soit reconnue comme viable économiquement et responsable.

