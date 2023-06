Dassault Systèmes s’apprête à tourner la page Bernard Charlès

Il est l’un des doyens des dirigeants du CAC 40, mais après 28 ans de services à la tête de Dassault Systèmes, Bernard Charlès s’apprête à lâcher les commandes opérationnelles de la première capitalisation technologique tricolore (55 milliards d’euros).

Dans un communiqué publié en amont d’une journée dédiée aux investisseurs, Dassault Systèmes annonce que Pascal Daloz, actuellement directeur général délégué, deviendra directeur général à compter du 1er janvier 2024.

Bernard Charlès, PDG depuis 2022, après la prise de recul de Charles Edelstenne, prendra à cette date la seule présidence du conseil d’administration. Depuis 1995, il pilotait le groupe, issu d’un spin-off de Dassault Aviation pour en faire un modèle de croissance.

Doublement du résultat

L'éditeur de logiciels annonce par ailleurs viser à l’horizon 2028 une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un doublement de son bénéfice net par action (BNPA) non-IFRS dans une fourchette comprise entre 2,20 et 2,40 euros.

« La solidité du modèle d’affaires et du bilan de Dassault Systèmes nous permet de tirer parti des opportunités considérables présentes sur nos marchés adressables et de soutenir une croissance durable, à deux chiffres, de notre chiffre d’affaires. Nous allons continuer à déployer nos efforts pour consolider nos fondamentaux, en augmentant la part du chiffre d’affaires prévisible et en accélérant l’adoption de la 3DExperience et du cloud », a indiqué le directeur adjoint, finances du groupe, Rouven Bergmann, cité dans le communiqué du groupe.

