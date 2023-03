Rémunération et ESG, le duo gagnant

Il n’y a pas que les investisseurs finaux et le top management qui peuvent gagner de l’argent avec la durabilité. Les rémunérations variables indexées sur des critères ESG (environnement, social, gouvernance) tendent à concerner de plus en plus de collaborateurs des sociétés d’investissement de l’Hexagone. En 2023, il n’est plus surprenant de voir des gérants, des commerciaux, voire des employés de fonctions supports, être financièrement alignés avec des objectifs de durabilité.

A l’exception de quelques précurseurs, le phénomène a vraiment pris de l’ampleur ces trois dernières années au sein des grandes sociétés de gestion. Il s’est produit dans le sillage d’un mouvement au niveau mondial, alors que l’ESG s’est imposé comme un thème central de la gestion d’actifs. Parmi les 77 plus grands gérants du globe, le nombre de sociétés incluant une part de rémunération indexée sur la durabilité est passé de 7 % en 2020 à 83 % en 2023, a constaté l’association ShareAction dans son étude Point of No Returns 2023.

A chacun son variable vert

Ces incitations financières servent avant tout à assigner aux collaborateurs des objectifs qui s’intègrent dans le plan de réduction des émissions carbone de l’entreprise, avec pour but de se préparer à un marché toujours plus exigeant en termes de durabilité. Il s’agit, par exemple, de finaliser une base de données SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) complète pour le comité exécutif du Crédit Mutuel AM, ou bien de réduire l’empreinte carbone des fonds pour les gérants chez BNP Paribas AM.

Le choix du périmètre des fonctions concernées diffère grandement d’un acteur à l’autre. Mais les sociétés concernées ont toutes en commun d’avoir commencé par le haut, avant de descendre progressivement dans les niveaux hiérarchiques. Comme chez le précurseur Eurazeo, où la rémunération variable indexée à l’ESG a d’abord concerné les membres du directoire, en 2015, avant d’être étendue aux partners en 2019, puis aux managing directors en 2022.

En règle générale, outre la direction, les rémunérations vertes concernent les gérants, les analystes, les spécialistes de la durabilité et parfois les chercheurs quantitatifs et les fonctions du risque. Sur les fonctions commerciales, l’approche se fait un peu plus rare. On la retrouve par exemple chez Amundi, qui attribue une partie du variable des vendeurs en fonction de plusieurs critères, comme la collecte nette sur les produits ESG et à impact, et le nombre de clients approchés au sujet de leur stratégie « net zéro ». Toutefois, l’ensemble des salariés peut parfois être aligné avec des objectifs ESG. La formule la plus fréquemment utilisée dans ce cas est celle du bon suivi d’une formation sur le sujet.

Joël Prohin Direction des Finances 31 juillet 2015 - PETTINA jean marc/© Jean-Marc PETTINA_Caisse des Depots 2015

Le climat est un enjeu majeur mais il n’est pas le seul. C’est pourquoi nous travaillons à fixer des objectifs quantitatifs en matière de biodiversité ou d’enjeux de société. Joël Prohin, directeur du pôle gestion des portefeuillesde la Caisse des dépôts

La part accordée à l’ESG dans les rémunérations variables tourne le plus souvent autour de 20 %. Un chiffre assez proche de ce que l’on peut retrouver dans les bonus des hauts dirigeants dans les sociétés cotées les plus avancées. Quelques exceptions notables utilisent toutefois les critères ESG comme bonus-malus sur le variable et peuvent le doubler dans le meilleur des cas.

Etonnamment, les sociétés exclusivement tournées vers la gestion ESG interrogées par L’Agefi n’ont pas mis en place ce type de carotte. Une explication pourrait se trouver dans le fait qu’elles n’ont pas forcément besoin de pousser leurs collaborateurs à transformer le modèle d’affaires de la maison, puisqu’il est déjà acquis à la cause. Mais, dans un marché de l’emploi tendu, elles disent y réfléchir.

Les nouveaux praticiens se limitent toutefois généralement à des critères qualitatifs ou reliés à des éléments in fine financiers, comme la collecte nette. Les critères actuels des nouveaux adhérents aux rémunérations ESG doivent permettre de convertir les employés et les gammes de fonds aux standards de place. Il s’agit par exemple, au Crédit Mutuel AM, d’intégrer des critères ESG dans les choix d’investissement et de respecter les contraintes de certains labels.

Des métriques carbone omniprésentes

Les critères quantitatifs sont plutôt l’apanage des équipes d’investissement et se limitent le plus souvent aux émissions carbone. Dernier en date à s’y mettre, Axa IM a intégré en février des métriques carbone qui modifieront à la hausse ou à la baisse la rémunération différée de quelque 400 cadres. Pour sa gestion traditionnelle, il s’agira de baisser l’intensité carbone moyenne pondérée des portefeuilles de titres cotés, et d’apporter sa part à la réduction de l’empreinte carbone au niveau de l’entreprise. Les gérants de la Caisse des dépôts (CDC), qui a intégré ses premiers critères de rémunération ESG dès 2010, doivent, eux, contribuer à la trajectoire de décarbonation des portefeuilles en accord avec les objectifs de la Net-Zero Asset Owner Alliance, dont la maison est l’une des initiatrices.

Si le développement de métriques liées au changement climatique semble être une bonne chose, cela tend néanmoins à occulter les autres sujets. « Le climat est un enjeu majeur mais il n’est pas le seul. C’est pourquoi nous travaillons à fixer des objectifs quantitatifs en matière de biodiversité ou d’enjeux de société, même si les indicateurs ne sont pas encore définis », explique Joël Prohin, directeur du pôle gestion des portefeuilles de la CDC. « En biodiversité, les méthodologies sont encore en cours d’élaboration avec la nécessité d’avoir une mesure en double matérialité : dépendances et impacts de l’entreprise. A cela s’ajoute l’hyperlocalisation des enjeux, qui rend les analyses et les comparaisons particulièrement complexes », complète Sophie Flak, membre du directoire d’Eurazeo, managing partner chargée de l’ESG et du digital.

En attendant les effets positifs de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et de la mise en place de l’European Single Access Point, la CDC a trouvé une première parade. Un des paramètres de l’intéressement 2021 du département de gestion d’actifs dépendait du nombre de sociétés avec lesquelles les équipes avaient engagé un dialogue sur la biodiversité. Sur le social, la CDC et Eurazeo ont incité leurs managers à viser la parité dans leurs équipes. Charité ordonnée commence par soi-même.