La gestion des notes de frais donne un coup de fouet aux fintechs

Le petit monde de la gestion des notes de frais est en pleine effervescence. Mooncard vient de lever 37 millions d’euros. Il y a un mois, N2F annonçait lever 24 millions d’euros. Spendesk a acquis le statut de licorne début 2022 en levant 100 millions d’euros. Expensya vient de s’associer à Swan pour proposer des cartes dédiées aux dépenses professionnelles. Et les néobanques pour les professionnels s’y sont également mises : Qonto vient de lancer son propre module, Shine propose le sien depuis longtemps, tandis qu’Anytime poursuit son chemin auprès d’Orange Bank qui l’a rachetée en 2021. Par ailleurs, des solutions étrangères s’installent en Europe et plus particulièrement en France où 43% des PME gèrent les notes de frais sur Excel et où 19% n’utilisent même aucun logiciel. C’est ainsi que Payhawk, Soldo, Pleo ou Navan (ex-TripActions) labourent le tissu économique français à la conquête d’entreprises de toutes tailles.

Pourquoi un tel succès ? Conséquence de la crise sanitaire et de la généralisation du télétravail, les entreprises ont dû changer leur organisation, et en particulier leurs processus de gestion des achats et notes de frais pour permettre à leurs collaborateurs d’être plus efficaces. Par exemple, certaines prestations en ligne (campagnes publicitaires, logiciels en SaaS) ne sont plus accessibles qu’avec un paiement par carte. Or jusqu’ici, peu de salariés avaient accès à des cartes d’entreprise et celles-ci passaient parfois de main en main, en contradiction avec les règles de sécurité de base.

Où va l’argent

Recourir à une solution de gestion des notes de frais et/ou des dépenses d’entreprise est devenu incontournable pour des questions de praticité, mais aussi parce qu’elles apportent un niveau de contrôle et de sécurité très intéressant pour les directions financières, toujours soucieuses de savoir où va l’argent de l’entreprise et d’obtenir les justificatifs obligatoires en cas de contrôle fiscal ou social (Urssaf). «Les directions financières se digitalisent, expliquait Agi Dhima, directrice des opérations chez Expensya, lors d’une table ronde organisée par Finance Innovation. Elles ont besoin de solutions de gestion des dépenses qui leur permettent à la fois de décentraliser les moyens de paiement pour donner de l’autonomie à leurs collaborateurs, et de conserver le contrôle de ces dépenses tout en en ayant une vision consolidée.»

Et ces nouvelles offres apportent de réels bénéfices. Cartes de paiement physiques ou virtuelles, paramétrables en temps réel permettant ainsi de faire respecter la politique de l’entreprise, allocation d’un budget par carte ou par service ou par projet, production des données comptables correspondantes, parfois même connexion directe avec les ERP, adaptation à des cas d’usages spécifiques comme pour l’achat de carburant nécessitant une autorisation d’un montant élevé…

Les spécialistes de la note de frais multiplient les fonctionnalités pour faciliter la vie des collaborateurs, éviter qu’ils aient recours à leur propre moyen de paiement ou qu’ils passent plusieurs heures par mois à remplir le formulaire de leur entreprise afin de se faire rembourser.

Sécurité et productivité

Ils soignent également la restitution des informations pour que les directions financières puissent contrôler qui dépense combien et comment, récupérer la TVA, automatiser la saisie comptable, mais aussi pour qu’elles disposent d’une vision globale des achats leur permettant d’ajuster leur politique de frais et éventuellement d’aller négocier quelques avantages auprès des fournisseurs les plus importants… Gain de temps, gain de productivité, clarté et sécurité, autant d’atouts pour les entreprises qui s’équipent.

La plupart de ces fintechs ont été fondées entre 2014 et 2016, mais chacune déploie ses spécificités. Mooncard a réussi à gagner de grands comptes comme Air France, Cora, Vinci, et 6.000 entreprises au total ainsi que près de 500 établissements publics comprenant l’Armée, divers ministères, des collectivités territoriales et de nombreux hôpitaux. «Nous traitons plusieurs dizaines de millions d’euros de dépenses par mois, estime Pierre-Yves Roizot, CEO de Mooncard. Notre chiffre d’affaires a été multiplié par deux en 2022 et le sera à nouveau en 2023.» La société prévoit d’atteindre l’équilibre à l’automne.

Fondée en 2015, N2F a grandi dans la discrétion de Bourg-en-Bresse et revendique des clients dans 86 pays grâce à sa solution qui s’adapte aux besoin des entreprises jusqu’à 50.000 utilisateurs. Son succès s’explique : «nous vendons du ROI, expose Nicolas Dubouloz, fondateur de N2F. Le temps de traitement des notes de frais et dépenses est divisé par quatre, si bien que la solution est presqu’immédiatement rentable pour un coût faible.» N2F traite plus d’un million de notes de frais chaque mois et va déjà plus loin, l’entreprise propose depuis un an un logiciel de gestion des congés et absences, qui équipe une centaine de clients.

Levées de fonds

Expensya compte également plus de 6.000 entreprises clientes et 700.000 utilisateurs, elle a aussi noué des partenariats avec des banques. Spendesk est utilisée par 140.000 collaborateurs, surtout parmi les jeunes entreprises technologiques, et elle est membre du Next 40, le groupe des scale-up de la French Tech en forte croissance. Toutes ont déjà mis un pied hors de l’Hexagone, surtout en Europe. Et les levées de fonds récentes doivent leur permettre d’accélérer leur développement international.

Pas de triomphalisme pour autant. Quelques mastodontes lorgnent l’Europe et le marché français. Navan, par exemple, société californienne fondée en 2015 pour mieux gérer les dépenses liées aux voyages d’affaires, a levé 300 millions de dollars en octobre 2022, la valorisant plus de 9 milliards de dollars. En un an de présence en France, elle a gagné une centaine de clients comme Ubisoft ou Sorare. Elle a, en outre, réalisé quatre acquisitions pour accélérer son installation sur le vieux continent.

Autre concurrent de taille, Pleo, créée par un Italien et un Danois, a levé 350 millions d’euros en 2022 et accélère son déploiement en Europe où elle compte 25.000 PME clientes. La Londonienne Payhawk, fondée par trois Bulgares, cible également les entreprises moyennes et compte notamment la fintech Alma (spécialiste du paiement fractionné) parmi ses clients. Présente en Europe et aux Etats-Unis, elle dispose d’un agrément d’émetteur de monnaie électronique et a levé 150 millions d’euros en série B l’année dernière. Enfin Soldo affiche 30.000 clients, surtout de petites et moyennes entreprises, au Royaume-Uni, en France, en Italie et au Bénélux. Elle prépare une offre plus adaptée aux entreprises de plus de 1.000 salariés. Avec autant d’acteurs, ce marché semble assez encombré et pourtant, il n’en est qu’à ses débuts. Tout reste à faire tant les entreprises ont besoin de gagner en efficacité.