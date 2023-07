Olivier Salmon (Edenred) : «Avec la remontée des taux, nos banques sont à nouveau friandes de nos fonds»

«A l’époque (avant la remontée des taux, NDLR) les banques ne voulaient pas de notre cash, nous avons dû nous adapter, aller chercher des nouveaux supports de placement», se souvient Olivier Salmon. «Depuis la remontée des taux, les banques sont à nouveau friandes de nos fonds, nous avons un peu plus l’embarras du choix, ce qui nous permet d’être plus serein dans nos arbitrages».

Stratégie prudente

Se satisfaisant d’avoir désormais la capacité de comparer les opportunités de placement, le directeur de la trésorerie du groupe Edenred garde le même niveau de prudence qu’auparavant en termes de répartition des fonds. «Nous avons deux types de fonds à gérer : les fonds ségrégués qui font partie d’une poche particulière et qui nécessitent un niveau très élevé de protection car ils ne nous appartiennent pas, et des fonds avec des contraintes traditionnelles de trésoriers, cash et ‘cash equivalent’ avec des maturités très courtes, a-t-il détaillé. Nous privilégions les produits bancaires tels que les comptes courants rémunérés, les comptes à terme progressif avec une maturité maximale à douze mois…» Une approche relativement basique a convenu Olivier Salmon, mais qui présente de nouvelles opportunités en raison de la hausse des taux.