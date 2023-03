Après six années passées chez BFM Business (TV/radio) en tant que producer et journaliste pour plusieurs émissions de la chaîne, dont Intégrale Bourse, Stéphanie a rejoint la rédaction du média régional économique La Lettre M basé à Montpellier. Depuis juin 2022, elle est journaliste au sein du pôle Evénements de L’Agefi et de l’Opinion.