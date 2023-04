Edenred améliore sa notation S&P de BBB+ à A

«C’est un marqueur de confiance important venant de S&P. » Julien Tanguy, directeur financier d’Edenred, est fier d’annoncer que la notation du groupe passe de BBB+ avec perspectives positives à A-. Les résultats du premier trimestre sont d’ailleurs solides : le chiffre d’affaires opérationnel est ressorti en croissance de plus de 20%, à données comparables, par rapport à la même période en 2022, à 519 millions d’euros. Toutes les zones géographiques et toutes les activités progressent. «C’est la preuve que Beyond, notre plan stratégique dévoilé en octobre dernier, est déployé de manière efficace», souligne Julien Tanguy. Pour 2023, les dirigeants visent toujours une croissance organique de l’Ebitda (excédent brut d’exploitation) de plus de 12% et un taux de conversion free cash flow sur Ebitda supérieur à 70%.



Fidéliser les salariés

Sur les marchés des avantages aux salariés, Edenred bénéficie du contexte économique difficile et de l’inflation qui poussent les employeurs à préserver le pouvoir d’achat des salariés en redistribuant de l’argent sous forme de titres restaurant, mobilité ou cadeau. De plus, les entreprises cherchent à mieux maîtriser les coûts de l’énergie des véhicules et trouvent dans les plateformes Edenred un moyen de mieux les piloter. Le chiffre d’affaires des avantages salariés a ainsi progressé de 22,9%, à 317 millions d’euros, sur les trois premiers mois de l’année.

Edenred a également développé les plateformes d’engagement et de services qui permettent d’animer la communauté des salariés, à la manière d’un réseau social interne, mais aussi de réaliser des sondages rapides, de lancer des défis sportifs pour encourager le bien-être au travail. La société compte d’ailleurs d’acquérir 75% du capital de GOintegro, une société technologique spécialisée sur ce marché et présente dans sept pays d’Amérique latine. GOintegro compte 500 entreprises clientes représentant 1,2 million d’utilisateurs, parmi lesquelles General Electric, HP ou PepsiCo.

L’opération est soumise à l’approbation de l’autorité brésilienne de la concurrence et pourrait être conclue d’ici au mois de juin. Cette acquisition vient compléter la gamme d’Edenred qui avait déjà repris ProWebCE en 2017, Ekivita en Belgique ou Easywelfare en Italie, qui offrent des avantages et des offres promotionnelles aux salariés, par l’intermédiaire de leur employeur ou de leur comité d’entreprise.

Carburant et péages

Le département mobilité professionnelle croît de 15,6% à 136 millions d’euros. Les services recouvrent les cartes carburant, mais aussi le paiement des péages et la maintenance/réparation des véhicules, ainsi que le recouvrement de la TVA pour le compte des clients. En 2022, Edenred avait aussi acquis le Brésilien Greenpass, un émetteur de solutions de télépéage utilisant une puce RFID collée sur le parebrise pour identifier les véhicules.

Enfin les solutions complémentaires, des plateformes de digitalisation des paiements interentreprises, distribuées aux Etats-Unis, sont en croissance de 18,7% à 66 millions d’euros. Edenred a acquis en octobre dernier CSI, une société automatisant la gestion des factures et compte ainsi proposer une offre intégrée dans les mois à venir.

«La dynamique commerciale est forte sur des marchés encore largement sous-pénétrés», estime Julien Tanguy. Cela concerne autant l’Amérique latine ou le reste du monde que l’Europe, y compris en France où seulement une PME sur deux utilise les titres restaurant.