Agefi-Dow Jones

Lydie a commencé sa carrière au service d’information et de presse de l’ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Depuis le début des années 2000, au service français de Dow Jones Newswires puis au sein d’Agefi-Dow Jones, elle suit l’actualité macroéconomique et des marchés financiers en Europe et aux Etats-Unis.