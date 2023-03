Jérôme Batteau

Agefi-Dow Jones

Jérôme a décidé d’être journaliste en dévorant les journaux pendant ses cours. Diplômé en mathématiques, informatique et finance, il débute à Nice-Matin et Corse-Matin pour atterrir au Journal du Net à observer le capital-risque et l’explosion de ses premières bulles financières, avant de rallier l’agence de presse Dow Jones. Aime l’actualité, les chiffres, la pédagogie et chercher dans le présent et l’histoire. Auteur également de nombreuses monographies familiales pour ceux qui veulent savoir d’où ils viennent.