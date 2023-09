ETF Bitcoin, la passe d’armes américaine

C’est l’un des feuilletons financiers de l’année. La victoire juridique obtenue par Grayscale Investments contre la Securities and Exchange Commission (SEC) ouvre la voie à une possible victoire des partisans d’ETF (exchange-traded funds) directement investis en bitcoins. Aux Etats-Unis, le gendarme boursier reste pour l’heure inflexible quant au lancement de produits « spot ». Arc-boutée sur l’idée selon laquelle un ETF au comptant permettrait des manipulations de cours, l’autorité fédérale homologue cependant des fonds listés exposés aux cryptodevises.

Le tout premier fonds coté « crypto » a été admis à la Bourse de New York le 19 octobre 2021. En une semaine, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy rassemblait un milliard de dollars de souscriptions. Si les investisseurs américains attendaient fébrilement un ETF de ce type, il ne s’agit pas pour autant d’un véhicule « spot ». Autrement dit, ce produit ne contient pas de bitcoins mais des produits dérivés, contrats à terme ou futures, qui répliquent la performance du sous-jacent. Les puristes prônant une restitution au plus juste de la performance réalisée par le bitcoin dénoncent dans ce mécanisme une érosion de la tracking difference. Une fois le future arrivé à échéance, le gérant doit se positionner sur une maturité plus lointaine en roulant ses positions, sous peine d’être livré en bitcoins. La transaction est assortie de frais et maintient mécaniquement l’écart entre le rendement de la crypto et celui de l’ETF.

Le tout premier fonds coté « crypto » a été admis à la Bourse de New York le 19 octobre 2021

Récemment, une homologation a fait grincer des dents. A été admis à la cote un ETF qui retient une stratégie à effet de levier sur le bitcoin et à performance inverse. Une décision parfaitement assumée par le régulateur américain : « Les contrats à terme sont plus difficiles à manipuler car le marché est basé sur les prix à terme du Chicago Mercantile Exchange (CME), réglementé par la Commodity Futures Trading Commission (CTFC). »

Mais cet argument pourrait voler en éclats. Ces dernières semaines, huit sociétés ont déposé des demandes d’autorisation d’ETF bitcoin au comptant auprès de la SEC, dont BlackRock, associé à la plateforme Coinbase. Le numéro un mondial de la gestion d’actifs a donc rejoint d’autres compétiteurs au rang desquels ETC Group, VanEck, 21Shares & Ark Invest, WisdomTree, Grayscale… Certains attendent le coup de tampon du gendarme boursier depuis… 2020, comme VanEck qui a déposé un dossier le 30 décembre de cette année-là, ou encore 21Shares & Ark Invest qui cherche à faire approuver un ETF bitcoin au comptant depuis deux ans, et a reçu en août dernier l’avis de la SEC demandant la prolongation de l’examen du dossier. Grayscale, lui, ne l’a pas entendu de cette oreille.



« Arbitraire et capricieux »

La société de gestion spécialisée dans les monnaies digitales s’est portée candidate en vue de transformer son véhicule déjà existant Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF. La SEC a rejeté sa demande, arguant que la proposition ne répondait pas aux règles destinées à prévenir les pratiques frauduleuses et autres manipulations de prix, et par conséquent à garantir la protection des investisseurs. Face à ce refus, Grayscale a porté l’affaire devant les tribunaux. Le 29 août dernier, une cour d’appel fédérale a statué que la SEC devait réexaminer la demande du gérant. Une décision prise à l’unanimité par un panel de trois juges. « Le refus de la proposition de Grayscale était arbitraire et capricieux, la Commission n’a pas expliqué son traitement différent de produits similaires », a écrit le juge Neomi Rao au nom du tribunal, observant que le régulateur américain approuve déjà des ETF de contrats à terme sur le bitcoin.

Le 29 août dernier, une cour d’appel fédérale a statué que la SEC devait réexaminer la demande de Grayscale

Car pour s’assurer les grâces de la SEC, les gestionnaires ayant fait une demande récente ou redéposé une homologation de leurs ETF crypto incluent tous des accords de surveillance et de partage de données sur le prix. « Le Nyse-Arca qui accueillerait ces produits de réplication a proposé un accord de partage de surveillance avec le CME, sur lequel se négocient actuellement les contrats à terme sur le bitcoin, soulève Greg Moritz, responsable des opérations (COO) chez AltTab Capital, un fonds spéculatif d’actifs numériques. La SEC a fait valoir que cet accord était insuffisant pour détecter la fraude et la manipulation de prix sur le marché au comptant de la crypto. Cependant, cet argument est tombé à plat puisque Grayscale a fourni des données, que la SEC n’a pas contestées, montrant une corrélation de 99,9 % entre les deux marchés : au comptant et à terme. Deuxièmement, la SEC a suggéré que la négociation d’ETF spot influencerait le marché crypto. Cependant, bien que les avoirs de Grayscale soient assez importants (environ 3 % du bitcoin disponible), le tribunal n’a pas estimé ce montant suffisant pour établir que le GBTC aurait une influence démesurée en cas de conversion en ETF. »

L’Europe en tête

La SEC dispose de 45 jours pour demander une nouvelle audition avec les trois mêmes juges, après quoi elle délivrera un mandat final qui détaillera la suite des événements. « Il convient de noter que le tribunal n’a pas demandé à la SEC d’approuver la demande, mais a jugé son analyse erronée », appuie Tim Bevan, directeur général d’ETC Group. L’avenir proche pourrait livrer des éléments de réponse. Un échéancier impose que la SEC délivre à l’ensemble des compétiteurs une prochaine série de réponses entre le 16 et le 19 octobre.

L’approbation du régulateur américain donnerait ses lettres de noblesse aux monnaies digitales, dont la souscription reste encore l’affaire des plus téméraires. L’Europe, elle, a déjà avancé ses pions. « Plusieurs pays européens ont développé des cadres réglementaires clairs pour les cryptomonnaies, notamment la Suisse, l’Allemagne et la France », note Morningstar dans une récente analyse. « De nombreux ETP (exchange-traded products) répliquent déjà la performance de différentes monnaies digitales, soulève Sihem Labbas, responsable des pays francophones en Europe chez WisdomTree. Il s’agit plus précisément d’ETN, autrement dit des titres de dette émis par un fonds commun de créances (ou SPV). Ces produits sont ensuite cotés sur différentes Bourses comme Six, Euronext, Xetra, etc. » WisdomTree, qui compte parmi les maisons en lice aux Etats-Unis, commercialise déjà en Europe huit produits exposés à une ou plusieurs cryptomonnaies pour des actifs sous gestion qui atteignent 222 millions de dollars. Mais le Vieux Continent a franchi mi-août une autre marche : Jacobi AM a listé sur Euronext le tout premier ETF bitcoin qui, contrairement à l’offre existante, détient non pas un titre de créance, mais une part d’action… Avec ou sans les Etats-Unis, l’Europe creuse son sillon.