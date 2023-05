Trevor Steel : « Nous sommes à l’aube d’un nouveau super cycle pour les matières premières »

Votre société Baker Steel Capital Managers a été fondée en 2001 à Londres sur le thème des ressources naturelles et des métaux précieux. Quel chemin avez-vous parcouru plus de 20 ans après votre création ?

Nous gérons aujourd’hui 1,3 milliard de dollars à travers trois stratégies et six fonds. En 2015, nous avons créé une Sicav Ucits au Luxembourg qui héberge deux stratégies. Notre première stratégie sur les métaux précieux (Bakersteel Precious Metals Fund) a été créée avec 30 millions d’euros en 2015 et compte aujourd’hui environ 800 millions d’euros d’actifs sous gestion. En 2019, nous avons lancé une deuxième stratégie, sur les métaux utiles à la transition énergétique (Bakersteel Electrum Fund), avec 10 millions d’euros. Ce fonds représente aujourd’hui environ 350 millions d’euros. Nous avons également une stratégie logée dans un trust d’investissement coté à Londres qui est investi dans des sociétés non cotées du secteur minier. Ce véhicule n’est pas accessible aux investisseurs français. Les autres fonds sont des OEIC que nous avons dû lancer pour les investisseurs britanniques après le Brexit, ainsi que des véhicules australiens pour servir ce marché où nous avons un bureau depuis notre création.

Il y a vingt ans, quels étaient les moteurs de croissance du secteur des ressources naturelles et des métaux précieux ? Ont-ils changé ?

Rien n’est jamais figé, surtout dans ce secteur ! Cependant, la situation actuelle est très similaire à celle que nous avons connue il y a 20 ans, lors de la création de notre entreprise. A la fin des années 1990, nous sortions d’une période de forte sous-performance des matières premières - près de 10 ans - par rapport aux actifs financiers. Nous étions en plein boom du Nasdaq. Les métaux précieux étaient complètement démodés. Les métaux industriels étaient également très déprimés. L’offre dans ce domaine était importante et provenait de l’Union soviétique. Nous avions alors le sentiment d'être à un tournant. La principale tendance structurelle que nous avons observée était l’urbanisation de la Chine, avec la construction d’infrastructures. Ce phénomène, connu plus tard sous le nom de «super cycle chinois», a été un moteur pour les matières premières pendant dix ans, entre 2001 et 2010. Ce fut une période bénie pour les investisseurs du secteur minier. Après la crise financière, le super cycle s’est ralenti. L’offre était excédentaire. Nous avons alors assisté à un renversement, voire à un krach, dans le secteur des matières premières. Nous sortons de cette période depuis deux ou trois ans. Ce qui rappelle la période que je viens de décrire, c’est que nous sommes à l’aube d’un nouveau super cycle, qui sera alimenté par la décarbonation et l'électrification de l'économie mondiale. Nous pensons qu’il s’agira d’un moteur aussi important que celui de la Chine dans les années 2000.

Quinze mille milliards de dollars d’investissements (corrigés de l’inflation) ont soutenu le supercycle chinois. Une grande partie de cet argent a été investie dans le minerai de fer et les combustibles fossiles, pour la production d’acier et la construction de routes, d’immeubles d’habitation et d’autres infrastructures. Les estimations indiquent que d’ici 2030, un montant similaire devra être investi dans la décarbonation, la transition vers une économie nette zéro, et que 30.000 milliards de dollars supplémentaires seront nécessaires d’ici à 2040. La différence est que dans ce supercycle, cet argent sera dépensé pour un mélange différent de métaux nécessaires au développement de l'énergie propre, de la technologie verte et de l'électrification. Le cuivre devrait en être le principal bénéficiaire, tout comme les métaux utilisés dans les batteries, tels que le lithium, le nickel et le cobalt.

Investir dans l'économie décarbonée via les métaux ne semble pas aller de soi...

Il existe différentes façons de jouer la tendance vers une économie décarbonée. Vous pouvez acheter Tesla, le fabricant de voitures électriques. Mais cela comporte un risque spécifique, car il est possible qu'à un moment donné, un autre constructeur automobile riposte et prenne des parts de marché. D’autre part, il ne fait aucun doute que pour parvenir à une économie net-zéro, la consommation de cuivre, de lithium, de cobalt, de nickel, etc. augmentera. Ces métaux sont indispensables à la fabrication de véhicules électriques, de panneaux solaires ou d'éoliennes.

Actuellement, nous privilégions le cuivre, qui est fondamental pour l’avenir, car il est utilisé pour l'électrification de l'économie : moteurs électriques, câblage... Un véhicule électrique nécessite trois à quatre fois plus de cuivre et de nickel qu’une voiture à moteur thermique !

Soyons réalistes : si vous voulez conduire une voiture électrique, vous devez creuser un trou dans le sol et modifier l’environnement

L’exploitation minière soulève de nombreuses questions en matière d’environnement et de droits de l’homme. Comment gérez-vous ces questions ?

En tant qu’investisseurs actifs, l’ESG a toujours été important pour nous. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous constatez un problème avec une entreprise dans laquelle vous avez investi et que le prix chute de 50 %, il s’agit soit d’un problème géologique, soit d’un problème ESG...

Pour choisir les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous procédons à une sélection ESG, ainsi qu'à d’autres filtres, ce qui réduit notre univers à environ 200 entreprises. Nous évaluons ensuite les entreprises sur la base de 45 critères ESG, ce qui nous permet de les classer sur un pied d'égalité. Nous nous engageons également directement auprès des actionnaires par le biais de réunions de gestion, de visites de sites miniers et de l’exercice du droit de vote. Nos fonds sont classés dans l’Article 8 de la SFDR et nous avons le label LuxFlag ESG.

Nous avons constaté des améliorations en termes d’ESG au cours des cinq dernières années. Et nous pensons qu’aujourd’hui, l’ESG est un véritable moteur du coût du capital. Il ne s’agit plus de cocher des cases, mais d’ajouter de la valeur.

Comment concilier l’environnement et l’exploitation minière ?

Soyons réalistes : si vous voulez conduire une voiture électrique, vous devez creuser un trou dans le sol et modifier l’environnement. C’est un fait. Certains politiciens suggèrent qu’il est possible d’avoir une économie net-zéro sans impact sur l’environnement. Mais il faut le faire de manière responsable, sinon les entreprises n’obtiendront pas de capitaux. Il faut aussi compter sur le recyclage à long terme, même si, avec les nouveaux métaux, il faut d’abord constituer des stocks.

Comment voyez-vous l'évolution du prix de l’or ?

Nous pensons que le prix de l’or devrait atteindre de nouveaux sommets dans les 12 à 18 prochains mois avec la fin du cycle de réduction des taux et la dédollarisation. Le précédent sommet était de 2.063 dollars l’once il y a deux ans. Nous nous sommes approchés de ces niveaux ces dernières semaines, notamment autour de la crise de la banque américaine Silicon Valley Bank. Nous pensons que 2.500 dollars est un objectif réaliste.

Quelle exposition à vos secteurs recommandez-vous ?

En ce qui concerne les métaux précieux, et l’or en particulier, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un bon outil de diversification. L’or est unique en ce sens qu’il est l’actif réel par excellence et qu’il n’est la responsabilité de personne d’autre. Pour un investisseur institutionnel, une exposition de 3 à 5 % du portefeuille en métaux précieux serait suffisante pour faire la différence en cas de hausse, mais ne pénaliserait pas trop le portefeuille en cas de baisse. Certains investisseurs privés qui aiment beaucoup l’or sont prêts à y investir 10 à 15 % de leur portefeuille.

Pour les métaux nécessaires à la transition énergétique, et donc le fonds Electrum, une allocation de 10 à 15 % semble raisonnable. Si vous avez une approche passive des marchés, vous avez de toute façon une exposition de 5 % aux ressources naturelles.

Qui sont vos clients ?

Il y a quelques années, nous avions beaucoup de clients institutionnels. Ils représentaient environ 75 % de nos clients. Mais dernièrement, nous avons constaté une forte croissance de la demande de nos stratégies de la part des grossistes et des détaillants. Cela montre que la transition vers les énergies vertes suscite un intérêt croissant. Les investisseurs, les médias et le grand public commencent à comprendre que l’exploitation minière ne consiste pas seulement à creuser des trous dans le sol et qu’il n’y a pas de zéro net sans exploitation minière. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre.

Sur le plan géographique, nos principaux marchés sont la France, via notre partenaire Blue Associates, l’Allemagne et la Suisse. Nous avons également commencé à nous implanter en Espagne, aux Pays-Bas et en Suède. Le Royaume-Uni représente 10 % de nos clients. Nous avons également des demandes dans le monde entier, notamment à Singapour, en Israël et en Australie.

