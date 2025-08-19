BHP conjure de faibles résultats par une distribution plus généreuse
Des prix du fer en forte baisse, mal compensés par la flambée du cuivre. Les comptes du géant minier anglo-australien, publiés ce mardi 19 août, n’ont pas brillé pour l’exercice 2024-2025. Le numéro un mondial a dégagé un résultat sous-jacent légèrement inférieur aux attentes, au plus bas depuis cinq ans. Pour adoucir la déception des investisseurs, il opte pour une amélioration de son taux de distribution et promet une relance de ses acquisitions.
L’entreprise a enregistré un bénéfice annuel sous-jacent de 10,16 milliards de dollars pour son exercice clos au 30 juin pour l’année terminée le 30 juin, en baisse de 26 % par rapport à l’année dernière et en dessous du consensus Visible Alpha qui anticipais 10,22 milliards de dollars.
Afin d’atténuer la déception, BHP recourt à deux leviers. En premier lieu, il améliore son taux de distribution des résultats. Certes, il réduit son dividende final, au plus bas niveau depuis 2017, mais dans une proportion inférieure aux prévisions des analystes. Le groupe a annoncé qu’il verserait aux actionnaires 0,60 dollar par action, contre 0,74 dollar un an plus tôt, portant le total annuel à 1,10 dollar, un niveau sensiblement supérieur au consensus Visible Alpha de 1,01 dollar. « Nous pensons que l’augmentation du ratio de distribution des dividendes sera considérée comme un léger avantage », ont déclaré les analystes de Citi. Cette générosité a été en effet bien accueillie par le marché. Les actions de BHP cotées à Sydney ont gagné 1,6 % sur un marché en repli.
Second levier, le groupe tient un discours réaliste mais somme toute positif, et surtout promet un retour aux acquisitions pour diversifier son profil de revenus, afin de réduire son exposition au minerai de fer. La combinaison d’une augmentation des expéditions de produits en provenance d’Australie, du Brésil et d’Afrique du Sud et d’une baisse de la production d’acier en Chine, principal consommateur, a exercé une pression sur les prix du minerai de fer pendant une grande partie de l’exercice, affectant les bénéfices des principaux mineurs, notamment BHP et Rio Tinto. Le prix moyen réalisé par BHP pour le minerai de fer a chuté de 19 % au cours de l’année, bien que cela ait été en partie compensé par des prix plus élevés pour le cuivre, son deuxième plus grand moteur de profit.
Les moyens de réaliser des acquisitions
Le groupe minier s’attend à ce que la demande pour ses matières premières reste résiliente même si l'économie mondiale est confrontée à un environnement incertain en raison de «l'évolution des politiques commerciales». « L’incertitude politique, notamment autour des droits de douane, de la politique budgétaire, de l’assouplissement monétaire et de la politique industrielle, est élevée et continue d’influencer les investissements et les flux commerciaux. Malgré cette dynamique, la demande de matières premières est restée résiliente », a déclaré le directeur général Mike Henry dans un communiqué.
Surtout, BHP entend continuer à faire tourner son portefeuille d’actifs en prenant soin de l’orienter davantage vers des actifs de croissance comme le cuivre, porté par l’électrification de la planète, ou la potasse. Pour cela, il promet de nouveaux moyens et relève sa fourchette cible de dette nette entre 10 et 20 milliards de dollars, contre 5 et 15 milliards de dollars jusqu’ici. Pas question toutefois de se lancer dans un rythme effréné de « fusac ». BHP met en avant sa discipline en la matière, en clamant sa priorité pour des actifs à prix raisonnables et de haute qualité. Or, « le chevauchement entre ces facteurs est une chose rare », a déclaré Mike Henry lors d’un échange avec des journalistes.
S’il entend dépenser 11 milliards de dollars dans des projets de croissance et d’exploration au cours des deux prochaines années, contre 9,79 milliards de dollars pour l’exercice 2025, le groupe estime que les dépenses ralentiront à une moyenne de 10 milliards de dollars par an entre 2028 et 2030.
(avec Reuters)
Le partage des profits des grandes entreprises se démocratise avec le tempsLes sociétés du SBF 120 ont versé 6% de leurs bénéfices 2024 au titre de la participation, de l'intéressement ou de l'abondement.
LGPS Central gérait 25 milliards de livres d’actifs à la fin de son dernier exerciceLe groupement britannique de fonds de pensions locaux est mandaté par huit fonds partenaires pour leur fournir gestion, supervision et responsabilité fiduciaire.
Oracle revoit à la hausse ses prévisions et s'envole en BourseL'éditeur de logiciels américain anticipe une croissance de 77% du chiffre d'affaires de son activité Oracle Cloud Infrastructure cette année, grâce à la demande croissante pour ses services de location de serveurs. Il a annoncé la signature de quatre contrats de plusieurs milliards de dollars au premier trimestre. Son cours de Bourse s'envolait de 40% en début de séance mercredi.
PATRIMOINE
Le sujet de l’impôt sur l’héritage à nouveau sur la tableL’étude « La Roue de la fortune » que vient de publier la Fondation Jean-Jaurès compile les données sur la manière dont les patrimoines se construisent et se transmettent en France en dénonçant les inégalités. Au moment où la France s’apprête à connaître la plus importante transmission de richesses de son histoire : plus de 9 000 milliards d’euros devraient changer de mains au cours des quinze prochaines années
États-Unis : les salariés Sud-Coréens de Hyundai-LG arrêtés sont attendus dans leur paysSéoul - Des centaines de Sud-Coréens qui avaient été arrêtés sur le chantier d’une usine de batteries par la police américaine de l’immigration sont attendus vendredi dans leur pays, après cet épisode qui selon Séoul risque d’entraver ses futurs investissements aux Etats-Unis. L’arrestation le 4 septembre de 475 personnes, essentiellement des Sud-Coréens, travaillant sur un projet du groupe Hyundai-LG dans l’Etat américain de Géorgie (est) a provoqué des tensions entre Washington et Séoul, de proches alliés aux relations commerciales étroites. Après plusieurs jours de tractations, un Boeing 747 de Korean Air a décollé jeudi matin d’Atlanta avec 316 Sud-Coréens et 14 salariés originaires d’autres pays à bord. Il doit atterrir dans l’après-midi à Séoul. «Tout s’est bien passé à Atlanta», a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères à l’AFP, «l’avion est parti comme prévu avec le bon nombre de passagers». Le raid de la police de l’immigration (ICE) constituait l’opération la plus importante jamais réalisée sur un seul site dans le cadre de la campagne d’expulsion d’immigrés orchestrée par le président Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Les salariés arrêtés ne disposaient probablement pas d’un visa les autorisant à effectuer des travaux de construction, ont relevé des experts. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s’est néanmoins dit «perplexe» jeudi sur ces arrestations. Il les a expliquées par des «différences culturelles», expliquant qu’en Corée du Sud, les infractions mineures semblables touchant des ressortissants américains ne sont pas considérées comme «un problème sérieux». Cette affaire pourrait avoir un «impact significatif sur les décisions d’investissement futures, en particulier lors de l'évaluation de la faisabilité d’opérations directes aux Etats-Unis», a-t-il prévenu. Main d’oeuvre qualifiée L’opération anti-immigration, au cours de laquelle les employés sud-coréens ont été enchaînés et menottés, a provoqué la stupéfaction dans la quatrième économie d’Asie. La Corée du Sud est un allié clé de Washington pour la sécurité dans le Pacifique qui a promis récemment d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis pour éviter des droits de douane américains très élevés sur ses exportations. La confédération KCTU réunissant les principaux syndicats sud-coréens a réclamé des excuses de Donald Trump, appelant Séoul à suspendre son plan d’investissements aux Etats-Unis. Le président américain avait finalement renoncé à expulser ces professionnels mais Séoul a décidé de les rapatrier car ils sont «en état de choc», a précisé le chef de la diplomatie Cho Hyun. Ce dernier s’est rendu spécialement à Washington cette semaine pour négocier une sortie de crise, Séoul veillant en particulier à ce que les travailleurs ne subissent aucune répercussion s’ils souhaitaient retourner aux États-Unis. Ces arrestations mettent en évidence les contradictions de l’administration Trump, qui «fait venir des usines de production à grande échelle tout en négligeant de former les travailleurs locaux», estime Kim Dae-jong, professeur de commerce à l’université de Sejong. Le président sud-coréen a expliqué que, pour les entreprises de son pays, les techniciens qualifiés étaient «essentiels» lors de l’installation des infrastructures, des équipements et des usines. «La main-d’oeuvre nécessaire n’existe tout simplement pas localement aux Etats-Unis,» a-t-il souligné. Selon des sources industrielles interrogées par l’AFP, il est courant de contourner les règles en matière de visas afin de faire venir cette main-d'œuvre et éviter les retards dans les projets. La construction de l’usine ciblée par le raid est, elle, désormais retardée de quelques mois, a indiqué Jose Munoz, le PDG de Hyundai. «Nous devons chercher des personnes pour reprendre ces postes. Pour la plupart, elles ne sont pas aux Etats-Unis», a-t-il justifié. L’entreprise LG Energy Solution, dont 47 employés ont été arrêtés aux côtés de 250 personnes travaillant pour un sous-traitant, a de son côté promis d’apporter son soutien aux employés rapatriés, dans un dans un communiqué à l’AFP. Claire LEE © Agence France-Presse
État palestinien : l'ONU se penche sur la "déclaration de New York", écartant le HamasNations unies - L’Assemblée générale de l’ONU se prononce vendredi sur la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. Alors qu’Israël fustige depuis près de deux ans l’incapacité de l’Assemblée -- et du Conseil de sécurité -- à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte préparé par la France et l’Arabie saoudite est clair. «Nous condamnons les attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre des civils» et «le Hamas doit libérer tous les otages» détenus à Gaza, dit-il. Mais la déclaration, qui avait déjà été co-signée en juillet par 17 Etats, dont plusieurs pays arabes, lors de la première partie d’une conférence de l’ONU sur la solution à deux Etats, va plus loin. «Dans le contexte de l’achèvement de la guerre à Gaza, le Hamas doit cesser d’exercer son autorité sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec le soutien et la collaboration de la communauté internationale, conformément à l’objectif d’un Etat de Palestine souverain et indépendant.» Ce texte a déjà récemment été endossé par la Ligue arabe, une décision saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comme «une étape majeure dans l’isolement international et régional du Hamas». «Nous espérons le voir adopté à une très large majorité par l’Assemblée» vendredi, a commenté une source de la présidence française, qui voit cette déclaration comme le socle du sommet que Paris et Ryad co-présideront le 22 septembre à l’ONU à New York, où le président Emmanuel Macron a promis de reconnaître l’Etat palestinien. «Bouclier» contre les critiques «Le fait que l’Assemblée générale soutienne enfin un texte qui condamne le Hamas directement est important», même si les Israéliens diront que «c’est bien trop peu et bien trop tard», a souligné Richard Gowan, de l’International Crisis Group. Grâce à ce texte, les pays qui soutiennent les Palestiniens pourront «rejeter les accusations israéliennes selon lesquelles ils cautionnent implicitement le Hamas», a-t-il déclaré à l’AFP. Et cela «offre un bouclier contre les critiques d’Israël» à ceux qui s’apprêtent à reconnaître l’Etat palestinien». A la suite du président Macron, plusieurs pays ont annoncé qu’ils reconnaîtraient l’Etat palestinien lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’ouvre le 22 septembre. Ce processus est vu comme un moyen supplémentaire de faire pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. La «déclaration de New York» soumise à l’Assemblée vendredi plaide d’ailleurs aussi pour la «fin de la guerre à Gaza» et un «règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien reposant sur une mise en oeuvre véritable de la solution à deux Etats». Une position habituelle de l’Assemblée. Dans la perspective d’un futur cessez-le-feu, elle évoque également le déploiement d’une «mission internationale temporaire de stabilisation» à Gaza, sous mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, pour protéger la population, soutenir le renforcement des capacités de l’Etat palestinien et apporter des «garanties de sécurité à la Palestine et à Israël». Environ trois-quarts de 193 Etats membres de l’ONU reconnaissent l’Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988. Mais après près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza ravagée, l’extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d’annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d’un Etat palestinien soit physiquement impossible gagne du terrain. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyhu, a lui été très clair: «Il n’y aura pas d’Etat palestinien», a-t-il affirmé jeudi. Et son allié américain avait déjà annoncé que le président palestinien, Mahmoud Abbas, ne serait pas autorisé à venir à New York. Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS © Agence France-Presse