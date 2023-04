Saverio Perissinotto, intégré

Dans «LE GRAND ENTRETIEN» de L’Agefi alpha

Comment Eurizon a-t-il traversé les turbulences de 2022 ?

L’année 2022 a été objectivement très difficile sur les marchés et donc pour le secteur de la gestion d’actifs. Il n’y avait pas eu de corrélation négative aussi forte entre toutes les classes d’actifs depuis la guerre de Yom Kippour [en 1973, NDLR]. C’est la sortie des taux d’intérêt négatifs qui a vraiment changé la donne. Les produits d’épargne bancaire traditionnels sont ainsi redevenus attrayants face aux produits de gestion d’actifs – ce qui nous pousse à innover.

Dans ce contexte, nous avons dégagé des résultats honorables : plus de 567 millions d’euros de résultat net. Nos coûts sont restés maîtrisés mais nous avons souffert sur les commissions de gestion, avec un effet marché qui a été négatif à partir du mois de février. Nos commissions de vente nous ont permis de compenser en partie cela. Nous avons aussi profité des synergies de revenus et surtout de coûts issues de la fusion avec Pramerica.

Sur les flux, nous avons enregistré une très bonne année auprès des clients externes avec près de 6 milliards de collecte nette. Nous avons notamment réalisé un certain nombre d’opérations importantes avec la clientèle institutionnelle italienne. En revanche, nous avons souffert sur notre réseau captif. Cela s’explique surtout par le fait que notre réseau de distribution s’est davantage dirigé vers des produits bancaires, des produits garantis, des produits offrant une protection du capital... Au total, notre collecte nette a été négative [2,9 milliards d’euros, NDLR].

Comment se répartissent vos encours entre activités captive et non captive ?

La clientèle captive représente environ les deux tiers de nos encours, qui atteignent 383 milliards d’euros à la fin de 2022, et la clientèle externe, un tiers des encours. Mais la répartition s’inverse en termes de collecte.

Comment le retour à un régime de taux d’intérêt plus élevés affecte-t-il votre activité ?

En 2022, la hausse des taux nous a permis de concevoir, avec notre société Epsilon, des produits à protection du capital que le réseau a privilégiés et appréciés. Nous réfléchissons aussi à la réalisation de produits dotés d’une protection permanente du capital. Nous avons également créé des produits qui permettent d’entrer progressivement sur le marché actions. Ces instruments sont particulièrement appréciés des épargnants en Italie, qui font plutôt preuve d’aversion au risque. Cela nous a permis de donner un coup de pouce à cette classe d’actifs dans un marché compliqué.

Nous travaillons enfin sur le non-coté, plutôt pour les institutionnels. Nous avons lancé fin 2019 une société de gestion sur les actifs réels, appelée Eurizon Capital Real Asset, qui propose des fonds de fonds dans le private equity, la dette privée et les infrastructures. Elle est le fruit d’un partenariat avec Intesa Sanpaolo Vita, la compagnie d’assurances de notre groupe, et Poste Italiane. Ces deux partenaires détiennent chacun 40 % du capital. Eurizon en possède le solde, avec des actions privilégiées et 51 % des droits de vote. Par conséquent, les actifs sous gestion et le contrôle d’Ecra restent attribuables à Eurizon.

Pourquoi avez-vous choisi de vous associer avec Poste Italiane (la Poste italienne) ?

Poste Italiane est un investisseur institutionnel très important en Italie. Depuis toujours, ce groupe avait un portefeuille d’actifs non cotés, par le biais de fonds de grands acteurs internationaux. En nous associant avec Poste, nous avions la possibilité de créer une structure avec une taille critique. Aujourd’hui, Ecra gère pratiquement 10 milliards d’euros d’actifs dans des fonds de fonds, alors que nous avions commencé avec environ 3,5 milliards d’euros apportés par notre partenaire en assurance-vie, Intesa Sanpaolo Vita. Cette taille nous positionne comme une des principales sociétés de gestion en Italie du monde alternatif. Cela nous donne une bonne connaissance du marché, mais aussi des accès privilégiés aux grands acteurs du secteur, ainsi que la possibilité de proposer des co-investissements.

Réalisez-vous des investissements directs ?

Non, pas pour le moment. Nous étudions la possibilité de lancer un fonds de dette privée en direct avec Banca Dei Territori [le réseau d’Intesa Sanpaolo, NDLR]. Le projet devrait être prêt au cours de l’année 2023.

Le marché du non-coté se démocratise partout en Europe. Avez-vous déjà commencé à commercialiser vos fonds de fonds de non-coté aux particuliers ?

Il y a clairement de la place pour les actifs non cotés dans les allocations des particuliers. Le monde de la banque privée investit déjà dans ce secteur depuis quelques années. Investir dans les petites et moyennes entreprises en Italie, qui sont la colonne vertébrale de l’économie italienne, a du sens pour le retail. En Italie, il existe déjà les PIR [piani individuali di risparmio, des plans d’épargne individuels] alternatifs qui permettent d’investir dans le non-coté. Leur démarrage a toutefois été un peu lent compte tenu du contexte économique.

Pensez-vous que le secteur de la gestion d’actifs pourrait profiter de la crise récente du secteur bancaire ?

Je ne pense pas. Le secteur bancaire est fortement capitalisé et il n’est pas en crise. Les récents problèmes que nous avons rencontrés dans certaines banques régionales américaines et chez un acteur suisse important sont des phénomènes limités et la crise a été réglée avec rapidité et détermination. Nous n’avions par ailleurs aucune exposition aux titres AT1 de Credit Suisse.

Le partenariat entre UniCredit et Azimut annonce-t-il une recomposition du marché de la gestion d’actifs en Italie ?

Le grand atout de l’Italie est son épargne. C’est un marché très riche, qui a permis à de nombreux acteurs de la gestion d’actifs étrangers de faire de ce pays leur deuxième marché. Je pense que cette opération peut confirmer l’intérêt et la valeur de l’intégration verticale d’une société de gestion au sein d’une banque commerciale, comme Intesa Sanpaolo le fait avec Eurizon.

Vous avez choisi de vous développer à l’étranger depuis quelques années. Est-ce en raison d’un manque de perspectives de croissance sur votre marché domestique ? Et quelle est votre stratégie hors d’Italie ?

Nous sommes de loin le premier acteur du marché institutionnel et retail en Italie, et encore plus après l’intégration de Pramerica dans Eurizon depuis le 1er juillet 2021. Il nous reste des marges de croissance, car l’Italie est un pays où la richesse est bien répartie, avec un taux élevé d’épargne privée qui doit être alloué de manière efficiente. Mais il est clair que plus vous êtes un acteur important, plus les possibilités de croissance sont réduites.

Dans ce contexte, nous avons choisi de nous développer en Europe. Nous avons réalisé une joint-venture avec une société de gestion britannique spécialisée dans les stratégies macro et de changes, qui a abouti à la naissance d’Eurizon SLJ Capital en 2016. Et nous avons créé des succursales en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et recruté des commerciaux sur place. Nous gérons également des succursales au Luxembourg et en Europe de l’Est.

Nous cherchons parallèlement à nous développer en Asie. Nous avons un centre de gestion à Hong Kong et nous sommes actionnaire d’une société chinoise, Penghua, à 49 %. En revanche, il y a des marchés, comme les Etats-Unis ou le Japon, qui sont trop compliqués et qui nécessiteraient des investissements démesurés.

En Europe continentale, malgré une concurrence soutenue, nous pensons qu’il y a de la place pour croître auprès des clients institutionnels, fonds de pension, réseaux de distribution, wealth managers, etc. Nous pensons être particulièrement compétents pour répondre aux exigences des clients qui disposent d’un réseau de distribution retail. Nous sommes très proches de notre réseau de distribution en Italie et nous pourrions répliquer l’expérience en Espagne, en France, en Allemagne…

En Europe, y a-t-il des marchés que vous ne couvrez pas encore et qui vous attirent ?

Nous nous concentrons aujourd’hui sur la péninsule ibérique, la France, l’Allemagne et la Suisse. Mais nous avons aussi quelques accords qui nous permettent de distribuer des fonds en dehors de cette zone. La volonté de notre actionnaire est clairement d’investir dans la gestion d’actifs. Si nous avions la possibilité de réaliser une opération de taille moyenne de croissance externe sur ces marchés étrangers, nous la regarderions avec attention.

Que voudriez-vous acheter ?

Une expertise de gestion ou un canal de distribution en plus, voire les deux en même temps ! Aujourd’hui, nous sommes une maison de gestion globale. Nous couvrons toutes les classes d’actifs. L’idéal serait de trouver une cible qui nous permettrait de renforcer notre présence et portée commerciale dans l’un de ces pays européens. La France en fait partie. Il ne s’agirait pas d’une opération transformante pour le groupe. Il faut surtout trouver des partenaires avec lesquels on s’entend bien, c’est le plus important.

Quel modèle privilégiez-vous en cas d’acquisition ? Intégration totale ? Participation majoritaire ou minoritaire ?

Après l’opération avec Pramerica, je pense que détenir une entreprise à 100 % est le modèle le plus simple et le plus efficace. Cela posé, il y a des cas où l’intégration totale ne peut pas se faire dès le début. Nous sommes prêts à imaginer différents schémas, surtout hors d’Italie. S’agissant de notre société à Londres, Eurizon SLJ, que nous avons acquise en 2016, nous avons laissé une participation de 35 % du capital aux managers de la société. Eurizon en possède 65 %. Ce modèle, qui permet de maintenir l’esprit entrepreneurial de la société, fonctionne très bien aujourd’hui.

Il y a peu de grandes fusions dans la gestion d’actifs et elles ont rarement été concluantes. Comment l’analysez-vous ?

Il est communément admis que la taille est importante dans notre métier de gestion d’actifs. Et qu’il serait logique de réaliser de grandes opérations. Mais d’un côté, il y a le régulateur, qui cherche à éviter les positions dominantes. Et, de l’autre, personne ne veut faire le premier pas. Cela signifie que les opérations transformantes sont peu nombreuses. Ce type d’opération est aussi compliqué pour les sociétés de gestion filiales de grandes banques commerciales et retail.

Quelle est la part des encours gérés pour les clients internationaux ?

Nous avons à la fin 2022 près de 160 milliards d’euros gérés sur les clients internationaux, y compris ceux de Chine et d’autres pays.

Quel est le statut de l’activité en Chine ? Les chiffres sont impressionnants, mais quid des bénéfices ? Restent-ils en Chine ?

Nous détenons 49 % de Penghua, par conséquent nous ne consolidons pas la société. Nous sommes un actionnaire industriel, ce qui signifie que nous aidons la société chinoise sur la conception de produits, la gestion des risques, etc. Notre présence les aide à anticiper les évolutions d’un marché dont la réglementation évolue vite pour le rapprocher des standards occidentaux. Jusqu’à présent, c’est une opération qui nous donne entière satisfaction. Nous avons pris cette participation en 2007, alors que la société gérait 20 milliards d’euros. Fin 2022, elle en gérait plus de 150 milliards. L’année dernière, la croissance a été impressionnante, notamment en termes de collecte, avec 17 milliards d’euros.

Ne pourriez-vous pas prendre la majorité de la société ou faire cavalier seul en Chine ?

Tout est possible. Mais je n’ai pas le sentiment que le régulateur soit ouvert à ce que des acteurs étrangers détiennent la majorité d’une société chinoise aujourd’hui.

Comment réagissez-vous au souhait de la commissaire européenne aux Services financiers, à la Stabilité financière et l’Union des marchés de capitaux, Mairead McGuinness, d’interdire les rétrocessions dans la vente de produits financiers aux clients particuliers ?

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l’interdiction des rétrocessions ne me semble pas avoir eu un grand succès. Selon moi, les deux modèles peuvent coexister. Le modèle basé sur les rétrocessions est intéressant en ce qu’il protège les épargnants aux revenus les plus modestes. Grâce aux rétrocessions, ces derniers peuvent avoir accès à de la formation, des conseils, etc. On présuppose que le système sans rétrocessions coûte moins cher. Mais je n’en suis pas sûr. En Italie, beaucoup d’épargnants gardent leur argent sur leur compte courant. Pour ces personnes, avoir un système bancaire qui leur donne accès à des services de conseil, des allocations d’actifs présente un fort intérêt. Il ne faut pas être dogmatique sur cette question, au risque de jeter le bébé avec l’eau du bain.

L’ESG* est-il une opportunité commerciale ou un risque aujourd’hui, compte tenu de l’offensive réglementaire contre le greenwashing ?

Je pense plutôt qu’il s’agit d’une opportunité commerciale, mais le contexte réglementaire est complexe et reste flou. L’ESG devient clairement incontournable pour les investisseurs institutionnels. Il faut éviter les incohérences entre la durabilité déclarée par la société de gestion et la durabilité imposée par le distributeur. A cet égard, le fait d’être intégré verticalement est un avantage, car nous parlons la même langue.

Avez-vous dû reclasser des fonds article 9 en article 8 ?

Non car nous avions eu une approche prudente dès le départ. Près de 54 % des encours de nos fonds sont classés article 8 et 9 selon les critères de SFDR [Sustainable Finance Disclosure Regulation]. Cela correspond à plus de 230 fonds. Nous avions peu de fonds article 9 parce que nous préférions adopter une approche de classification prudente. Il s’agissait surtout de fonds en obligations vertes. n

NOTE

*Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Son parcours

Né à Venise en 1962, Saverio Perissinotto a commencé sa carrière à Paris en 1986 au sein de la Banque Indosuez, où il était analyste financier. Après un passage à Jakarta, il est revenu dans la capitale française en 1991, où il travaillé dans le wealth management pour la clientèle internationale et d’ingénierie patrimoniale. En 1995, Saverio Perissinotto est nommé directeur général de Crédit Agricole Indosuez Private Banking en Italie et rejoint en 2005 la structure Banca Intesa. Il devient codirecteur général adjoint d’Intesa Sanpaolo Private Banking, puis directeur général en 2015. Il prend cinq ans plus tard les rênes d’Eurizon Capital et la responsabilité de la gestion d’actifs du groupe Intesa Sanpaolo.