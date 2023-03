« Le Japon en est encore à ses débuts en matière de stratégies à impact »

Quel est le paysage actuel de la finance durable au Japon ?

Bradley Busetto : Le Japon se trouve à un point de bascule lorsqu’il s’agit d’allouer des capitaux à des projets durables. Bien que le pays soit en retard par rapport à l’Europe, il évoluera rapidement à l’avenir et offrira des opportunités d’investissement.

Dans ce contexte, nous avons fondé SDG* Impact Japan en 2021 pour créer et gérer des stratégies d’investissement axées sur la durabilité et fournir des services de conseil aux institutions financières et aux entreprises sur la navigation dans les thèmes ESG tels que le changement climatique, la diversité et les Droits de l’Homme, entre autres. Auparavant, j’ai travaillé aux Nations unies où j’ai fondé le premier incubateur de capital-risque et le premier fonds d’investissement d’impact, ainsi que le SDG Innovation Lab. Nous avons fondé SDG Impact Japan pour accélérer le mouvement vers un avenir plus durable.

Quel role jouez-vous dans ce paysage ?

Notre société est conçue comme une plateforme plus large de financement durable, où nous travaillons non seulement sur les actions japonaises cotées en Bourse en mettant l’accent sur les critères d’environnement, de social et de gouvernance (ESG), mais aussi sur les solutions de demain grâce à nos stratégies mondiales de fonds de capital-risque en phase d’amorçage, en collaboration avec nos partenaires. Le fonds NextGen ESG Japan investit dans les petites et moyennes entreprises japonaises en mettant l’accent sur l’amélioration de leurs indicateurs ESG. Cette stratégie est dirigée par Sasja Beslik, responsable de la stratégie d’investissement.

Nous avons également deux fonds de capital-risque : AgFunder SIJ Impact Strategy, qui se concentre sur l’investissement dans des start-ups en phase de démarrage au niveau mondial dans le domaine de l’agriculture et des technologies alimentaires, et Icehouse Ventures Sustainable Technology Strategy, qui investit dans des start-ups en phase de démarrage dans le domaine des technologies durables en Nouvelle-Zélande actuellement, et qui sera par la suite étendu au niveau mondial. Ces fonds sont destinés aux investisseurs institutionnels à travers nos partenaires de distribution.

Que recherchent les investisseurs institutionnels japonais dans l’univers ESG ?

Yuko Oka : Avant de rejoindre SDG Impact Japan, j’ai travaillé comme consultante en sélection de fonds pour des fonds de pension, en particulier sur les actions et les actifs privés tels que le capital-investissement, le prêt direct, la dette privée et les infrastructures. La tendance à l’intégration de l’ESG dans les fonds est encore faible par rapport à l’Europe ou aux États-Unis, mais les investisseurs institutionnels tentent régulièrement de transférer des capitaux vers les fonds ESG et les fonds à impact. L’Agence japonaise de régulation des services financiers (JFSA) s’efforce de trouver des moyens de garantir une mise en œuvre harmonieuse de l’investissement ESG sans écoblanchiment.

Les investisseurs institutionnels recherchent des résultats ESG dans leurs investissements. Par exemple, le fonds NextGen ESG Japan investit dans des entreprises qui souhaitent améliorer leurs critères ESG, ce qui contribuera également à améliorer leurs performances financières. C’est pourquoi nous fixons des objectifs de durabilité pour chaque entreprise, en plus de quatre objectifs durables et des résultats à moyen et long terme pour ces objectifs. Nous constatons une tendance croissante des fonds d’actions cotées à se concentrer sur les résultats d’impact et à essayer de devenir un produit d’investissement d’impact.

Comment vous assurez-vous qu’il n’y a pas d’écoblanchiment dans vos fonds ?

Bradley Busetto : Avant que le fonds d’actions cotées n’investisse dans une entreprise, nous nous efforçons de convenir avec elle d’indicateurs de performance ESG spécifiques qui pourraient également améliorer la performance financière. Il peut s’agir d’une chose aussi simple que de divulguer des informations dans un format spécifique ou de veiller à ce que la rémunération des membres du conseil d’administration soit liée aux performances ESG. Les indicateurs clés de performance pourraient également permettre de transformer les verticales métiers pour qu’elles soient plus durables et émettent moins de carbone. Le processus étant basé sur un résultat spécifique, il permet d’éviter l’écoblanchiment. Nous avons décidé de nous concentrer sur les entreprises de moyenne capitalisation parce qu’il est plus facile d’influencer ces entreprises et que nous voyons beaucoup d’opportunités en raison de leur faible valorisation.

Pour les fonds de capital-risque, chaque entreprise en portefeuille contribue à une solution durable. Pour le fonds AgFunder SIJ Impact, nous avons mis en place un outil de reporting sur l’impact, qui mesure et gère les indicateurs d’impact pour les entreprises du portefeuille.

Vous avez mentionné que le fonds NextGen ESG est aligné sur l’article 9 de la SFDR. Les normes européennes de durabilité sont-elles couramment utilisées au Japon ?

Yuko Oka : Nous essayons d’aligner notre fonds sur la politique des critères de l’article 9, en ayant par exemple un objectif d’investissement durable. Cependant, il n’est pas encore commercialisé dans l’Union européenne.

Bradley Busetto : L’alignement sur l’article 9 est un signal de sérieux et de rigueur. C’est notre façon de montrer que nous sommes là pour améliorer les normes d’investissement durable. Notre ambition n’est pas d’être le seul fonds à investir durablement de la bonne manière. Nous voulons que d’autres fonds suivent nos méthodologies. Nous voulons établir une nouvelle norme pour l’investissement durable au Japon.

Vous avez récemment recruté Sasja Beslik, ancien responsable du développement durable chez PFA, J Safra Sarasin et Nordea. Quel rôle joue-t-il dans votre organisation ?

Bradley Busetto : Sasja Beslik est un leader mondial reconnu dans le domaine de l’investissement durable, et il apporte une réelle crédibilité et des années d’expérience. Il dirige la stratégie des fonds d’actions cotées et veille à une rigueur et à un engagement accru.

Constatez-vous une augmentation de la demande de fonds à impact ?

Yuko Oka : Le Japon en est encore à ses débuts en matière de stratégies à impact, mais le gouvernement, le ministère de l’environnement et le régulateur financier tentent de promouvoir ces approches. Une initiative appelée Japan Impact-driven Financing Initiative a été lancée en 2021 et compte actuellement 47 institutions japonaises parmi ses signataires.

Les grands investisseurs tels que les banques et les compagnies d’assurance-vie n’allouent encore qu’une petite partie aux fonds à impact, qui sont considérés comme des actifs privés.

Vous proposez également des services de conseil en matière de finance durable. Quels sont vos principaux clients ?

Yuko Oka : Nous ne conseillons pas seulement les entreprises de notre portefeuille, mais aussi des investisseurs institutionnels comme la Meiji Yasuda Life Insurance Company. C’est l’un de nos principaux actionnaires et nous le conseillons sur l’investissement d’impact et les thèmes liés à la finance durable. Nous les conseillons également sur leur stratégie de développement durable, en plus de l’évaluation de l’impact des investissements.

Quelles sont vos priorités stratégiques pour l’avenir ?

Bradley Busetto : Nous voulons avoir le plus d’impact possible, le plus rapidement possible, sur la résolution des plus grands problèmes du monde. Nos priorités sont de consolider nos activités au Japon, mais aussi de commencer à nous développer à l’échelle mondiale. Bien que nous soyons avant tout une plateforme de financement durable, nous aimerions incuber des entreprises durables et les développer. Nous pensons que l’approche de notre fonds ESG d’actions cotées, pour lequel nous agissons en tant que conseiller ESG, peut être développée pour devenir une méthodologie ESG de premier plan. Nous envisageons de lancer une famille de stratégies d’actions cotées avec Sasja Beslik sur le même modèle que le fonds NextGen Japan ESG, mais pour l’Asie ou au niveau mondial.

Nous allons également lancer une stratégie croissance pour les technologies durables en Asie-Pacifique avec Unison Capital Group. Nous pensons que cela va répondre à une demande du marché et aider les entreprises prometteuses de l’économie circulaire en phase de démarrage à se développer. Nous avons récemment recruté Steve Leonard, qui a contribué à l’essor de l’écosystème d’innovation de Singapour et qui possède une grande expérience des entreprises technologiques durables.

* SDG signifie en anglais Sustainable Development Goals, pour désigner les Objectifs de développement durables définis par les Nations-unies.