SFDR : La Commission européenne lâche la bride aux gérants

Le règlement européen sur la publication d’informations extra-financières dans le secteur financier (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou SFDR) vient de connaître un double développement majeur. Le développement le plus commenté a été, vendredi 14 avril, la publication des réponses de la Commission européenne aux superviseurs européens qui l’avaient interrogée mi-septembre sur l’application du niveau 2 de SFDR et des nuances du texte. Sept mois après la requête des régulateurs, la Commission a donc tranché – ou pas selon les points de vue – sur ce qu’elle entend par investissement durable dans le cadre de SFDR. La réponse réjouit autant qu’elle déçoit car la Commission se refuse précisément à donner une définition. « La définition d’investissement durable énoncée dans l’Article 2, point 17 de SFDR ne prescrit aucune approche spécifique pour déterminer la contribution d’un investissement à des objectifs environnementaux ou sociaux », répond la Commission.

Celle-ci précise cependant que les acteurs de marché concernés doivent dévoiler la méthodologie qu’ils ont appliquée dans leur évaluation de la contribution des investissements aux objectifs environnementaux ou sociaux. Comme pour le niveau 1 de SFDR, la Commission reste finalement sur sa lancée en donnant une liberté importante aux gérants d’actifs sur la façon d’appliquer le niveau 2 de la réglementation. En bref, ce sont les gérants qui bâtiront les standards de SFDR, pas la Commission.

Pas d’exigence

L’institution ne fixe d’ailleurs aucune exigence minimale pour qualifier des concepts de SFDR tels que la contribution, l’absence de préjudice significatif (do not significant harm) ou la bonne gouvernance qu’elle considère comme « paramètres-clés » d’un investissement durable. Par conséquent, comme pour l’approche et la substance à donner à la notion d’investissement durable, c’est aux acteurs concernés d’évaluer par eux-mêmes leurs investissements et d’émettre leurs propres conclusions. Les références à des plans de transition des entreprises ne sont toutefois pas considérées comme suffisantes par l’institution pour justifier de la durabilité d’un investissement. Autre élément de réponse fourni par la Commission, la notion d’investissement durable peut être mesurée au niveau d’une entreprise et pas seulement au niveau d’une activité spécifique.

Quatre autres enseignements peuvent en outre être tirés des réponses de la Commission. Le premier concerne les principales incidences négatives (principal adverse impacts ou PAI), l’ensemble d’indicateurs qui permettent d’évaluer les effets négatifs des investissements d’un acteur en matière de durabilité. La Commission suggère qu’en plus de publier des données sur les PAI, les acteurs doivent détailler les procédures mises en place pour les atténuer.

Deuxième enseignement, les fonds catégorisés article 8 au sens de SFDR – c’est-à-dire promouvant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance – peuvent promouvoir la réduction d’émissions de gaz à effet de serre comme caractéristique, ce qui n’est donc pas réservé aux fonds article 9 – qui poursuivent clairement un objectif à visée environnementale ou sociale voire les deux. Enfin, les fonds article 9 peuvent suivre des stratégies passives (ETF, indiciel), en particulier celles répliquant des indices climatiques, et un rapport annuel SFDR suffit, a indiqué la Commission.

Vues mixtes

Les éclairages de la Commission sur SFDR ont soulagé plus d’une société de gestion, à l’image de Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. «Il s’agit d’une étape très importante pour la réglementation SFDR et la finance durable en Europe, car elle clarifie le fait que SFDR est une réglementation sur la transparence et qu’elle n’a pas l’intention de donner une définition des investissements durables», se réjouit-il. Pour lui, il s’agit d’une réplique claire aux parties qui militaient pour une définition plus précise ou contraignante de l’investissement durable. «Cette responsabilité est rendue aux gestionnaires d’investissement. Nous ne pouvons qu’applaudir cette décision», ajoute-t-il.

Mais tout le monde n’applaudit pas les réponses de la Commission. Loin s’en faut. Stephan Kippe, directeur de la recherche ESG de Commerzbank, salue ainsi les clarifications de la Commission, tout en soulignant qu’elle «peine à s’attaquer aux problèmes plus structurels de SFDR». Selon lui, l’institution essaye de sauver l’article 9 de SFDR et réduit le règlement à un simple régime de publication d’informations. Aussi, en déléguant aux gérants d’actifs le pouvoir d’auto-évaluer leurs investissements durables, elle continue de les laisser s’exposer à des risques sur le plan légal et de leur réputation. Surtout s’ils sont pris en flagrant délit d’éco-blanchiment.

« La Commission européenne confirme qu’il n’y a pas de seuil minimum d’investissement durable, par exemple en termes de chiffre d’affaires tiré d’activités durables des sociétés investies. En conséquence, une société investie par un fonds peut toujours être considérée comme un investissement durable même si les énergies renouvelables ne forment que 20% des investissements de cette entreprise », décrypte Sebastiaan Hooghiemstra, associé senior spécialisé sur la structuration des fonds d’investissement et la réglementation des services financiers au sein du cabinet Loyens & Loeff, à L’Agefi.

Les réponses presque neutres de la Commission risquent de ne pas satisfaire non plus l’Autorité des marchés financiers, qui a récemment proposé l’introduction d’exigences minimales dans SFDR, ciblées dans un premier temps sur le volet environnemental et visant avant tout les fonds article 9.

Article 9, un futur indécis

Bien que les réponses permissives de la Commission sur SFDR soient a priori propices à une reclassification de fonds article 8 en fonds article 9, un tel mouvement, sauf peut-être sur les ETF suivant des indices climatiques, semble peu probable dans l’immédiat. Sebastiaan Hooghiemstra estime que le marché n’est pas suffisamment rassuré par les diverses consultations en cours en Europe (éco-blanchiment, dénominations de fonds verts, etc) pour que la multitude de fonds relevant de l’article 8, rétrogradés en fin d’année dernière par leurs gérants, soient réintégrés dans la catégorie des fonds article 9.

Il craint d’ailleurs pour l’avenir de l’article 9 de SFDR, dont il se dit que la Commission européenne réfléchit à le supprimer. Les différences entre les fonds article 8 et article 9 pourraient s’effacer si SFDR demeure un simple régime de publication. De fait, les critères requis dans les modèles de publication d’informations pourraient doublonner. «Étant donné que tous les champs de divulgation d’informations extra-financières pourraient faire partie d’un seul modèle, l’article 9 ne serait plus nécessaire. Les modèles ne serviront qu'à divulguer la nature du produit. Je pense que le futur sera davantage aux noms de fonds qu’aux régimes de publication d’informations et qu’au niveau européen, cela s’inscrira dans une régulation plutôt que dans des lignes directrices de régulateurs», analyse l’associé de Loyens & Loeff.

Première révision

Deux jours avant les réponses de la Commission, mercredi 12 avril, le règlement européen SFDR avait déjà fait parler à travers la nouvelle consultation publique lancée par les régulateurs européens sur le niveau 2 de SFDR. Les superviseurs visent pêle-mêle une simplification des modèles de présentation des informations extra-financières de SFDR, l’introduction de nouveaux PAI à vocation sociale et de publications d’objectifs de décarbonation à l’échelle du produit.

Pour BNP Paribas AM, les régulateurs ont « reconnu à juste titre » certaines difficultés de mise en œuvre du niveau 2 de SFDR, qui a démarré début janvier, et la complexité des modèles de présentation. « BNPP AM se félicite de la simplification des modèles pour les clients de détail, de certaines clarifications proposées pour le calcul des PAI et de l’idée de séparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant de la réaffectation des gestionnaires d’actifs », indique la firme.

Le gestionnaire français pointe cependant le problème de la fiabilité des données nécessaires au calcul des PAI. Les entreprises européennes ne commenceront effectivement à produire des rapports obligatoires qu’en 2025, avec l’entrée en vigueur progressive de la directive sur la publication d’informations extra-financières par les entreprises (CSRD). BNPP AM dit que ces données «ne deviendront probablement totalement fiables et disponibles à l'échelle mondiale qu’en 2026 au plus tôt».

La simplification, Sebastiaan Hooghiemstra la cherche encore dans les nouveaux modèles proposés par les régulateurs européens. Il relate que les gérants se sont beaucoup investis en ressources et en temps dans les modèles de publication SFDR afin d’être prêts et que plusieurs d’entre eux sont agacés d’une potentielle révision de ces modèles.

Quant aux nouveaux PAI voulus par les régulateurs, ils intéressent les gérants d’un point de vue philosophique mais sur le plan de la comptabilité, cela s’avère plus compliqué. Ces nouveaux indicateurs s’intéressent par exemple aux revenus des entreprises provenant de juridictions fiscales non coopératives, aux interférences dans la formation de syndicats ou encore au pourcentage d’employés touchant moins que le salaire adéquat dans les entreprises investies en portefeuille.

Cohérence

Au final, tant les réponses de la Commission que certains aspects de la consultation des régulateurs sur SFDR posent question sur l’articulation future et surtout la cohésion des différents textes sur la finance verte déjà publiés ou à venir et des orientations souhaitées sur le sujet par les régulateurs.

L’Esma, par exemple, a récemment consulté sur la possibilité de seuils minimaux d’investissements durables s’appuyant potentiellement sur la définition d’investissement durable de SFDR pour les fonds d’investissements qui voudraient porter les appellations ESG, ISR ou durable. Certes le régulateur européen des marchés financiers consulte-t-il dans le cadre de lignes directrices à venir sur le sujet. Mais de fait, d’une part, sa volonté de standards entre en contradiction avec l’esprit insufflé par la Commission européenne dans ses réponses. D’autre part, la Commission laisse les gérants relativement libres dans leurs approches sur l’investissement durable. La majorité des gérants sont de toute façon vent debout et n’apprécient que peu d'être restreints dans ce qu’ils considèrent des investissements durables.

Même chose pour l’éventuelle extension de l’éco-label européen aux fonds d’investissement, une des volontés de la Commission européenne en matière de finance durable. Parmi les critères techniques envisagés figurent entre autres un « taux de vert » minimal dans les fonds que beaucoup jugent impossible à atteindre en l’état ou encore un alignement plutôt conséquent sur la taxonomie verte. Mais si elle ne requiert pas d’exigence minimale des gérants aujourd’hui pour les investissements durables dans le cadre de SFDR, la Commission européenne sera-t-elle capable de leur en imposer demain sur un éco-label pour fonds d’investissement ? Ses récentes réponses laissent planer le doute.

