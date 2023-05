Passe d’armes sur le marché des ETF

Une conquête en rangs serrés. En Europe, les annonces de nouveaux entrants sur le marché des ETF se succèdent par rafales. Il y a huit mois, le gestionnaire d’actifs Axa IM mettait un pied dans l’univers de la gestion de fonds cotés en commercialisant trois ETF dont deux gérés activement ; cette année, le chinois KraneShares décrochait l’agrément d’une gamme d’ETF auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour déployer son expertise sur les actions chinoises auprès des investisseurs français, tout en ambitionnant d’étendre sa présence en Europe. Le britannique Circa5000, plateforme d’investissement, devrait entrer sur le marché européen en juin prochain avec cinq stratégies thématiques, et spécifiquement en France d’ici à la fin de l’année. Il y a quelques semaines, abrdn (ex-Aberdeen) annonçait le lancement de son tout premier ETF européen en jumelant gestion active et sous-jacent immobilier.

Si certains jouissent d’une marque déjà bien établie, d’autres demeurent inconnus du grand public. Qu’importe, les indicateurs sont très largement au vert. Selon Bloomberg, les flux de souscriptions au niveau mondial des fonds traditionnels sont négatifs en net de plus de 900 milliards de dollars en 2022, quand les ETF sont parvenus à attirer 600 milliards de dollars…

Stratégies offensives

Pourtant, se faire une place dans une industrie déjà largement pourvue, et notamment entre les mains de grands noms de la gestion, relève du tour de force. « C’est un véritable défi de se lancer aujourd’hui sur le marché européen des ETF, appuie Monika Calay, directrice de la recherche en stratégies passives pour l’Europe chez Morningstar UK. Il y a tellement d’acteurs établis jouissant déjà d’une marque forte et disposant d’une clientèle fidèle. Parallèlement, les barrières à l’entrée sont élevées : coûts de démarrage, obstacles réglementaires à lever, formation des forces de vente… Cependant, il n’est pas impossible de perturber un marché saturé. » Jouer des coudes auprès de mastodontes de la gestion passive tels qu’iShares, State Street, Amundi, Vanguard, DWS… contraint à deux stratégies : « offrir une exposition à une classe d’actifs ou à un thème qui n’est pas encore proposé et/ou commercialiser des produits aux sous-jacents déjà dans le marché, mais à un coût nettement plus bas », poursuit-elle.

Axa Investment Managers (IM) illustre parfaitement la tendance. Le gestionnaire a lancé au milieu de l’année dernière deux ETF thématiques de réplication active, l’un sur le climat, l’autre sur la biodiversité et un troisième exposé au Nasdaq 100. Afin d’éviter toute cannibalisation avec la gamme de fonds traditionnelle de la maison de gestion, l’offre de fonds cotés actifs s’articulera autour de nouvelles stratégies et les ETF de réplication passive devront présenter une grille tarifaire ultra-compétitive. « Axa IM Nasdaq 100 offre un TER (total expense ratio) de 14 points de base (pb), alors que la moyenne du marché atteint environ 30 pb », compare Olivier Paquier, responsable mondial des ventes ETF chez Axa IM. De réplication physique intégrale, ce véhicule « est évidemment un produit d’appel, en raison de notre entrée récente dans cette industrie », souligne Nicolas-Louis Guille-Biel, responsable ETF et stratégie produits.

Le chinois KraneShares va proposer 6 ETF au format Ucits de sa structure irlandaise

Pour le gestionnaire qui avait un temps renoncé à la gestion d’ETF en cédant il y dix ans à BNP Paribas ses droits sur la gamme EasyETF, faire machine arrière a été indispensable. « Le marché européen pas tout à fait mature est actuellement en phase de consolidation, note Nicolas-Louis Guille-Biel. On estime que le point de bascule du marché devrait se produire à partir de 2035, année durant laquelle les flux dirigés vers les ETF devraient significativement affecter le stock des véhicules non listés. » Pour prétendre se faire une place au soleil, les fournisseurs doivent composer avec un effet taille, gage de crédibilité auprès des investisseurs. Axa IM qui est parvenu à rassembler près de 1,2 milliard d’euros d’encours sur ses trois ETF (351 millions sur l’ETF biodiversité, 373 millions sur la version Climat et 424 millions sur le Nasdaq 100 au 9 mai 2023), devrait se renforcer sur le front de la gestion obligataire dans le courant de l’année. « Nous ambitionnons d’être parmi les leaders des asset managers européens sur le marché des ETF dans quelques années », dévoile Olivier Paquier.

Autre nouveau venu en Europe, malgré un historique robuste dans l’industrie des trackers, le chinois KraneShares a obtenu, début avril, l’autorisation de l’AMF pour la commercialisation de six ETF au format Ucits de sa structure irlandaise (Icav). Spécialisé dans les fonds indiciels cotés thématiques et climatiques exclusivement investis dans des sous-jacents chinois, « KraneShares propose des produits qui donnent une exposition à la nouvelle économie chinoise, relève Monika Calay. Basées sur la consommation, moins sur l’ancien modèle, ces stratégies différencient la firme des fonds qui suivent le MSCI Chine, par exemple ». Xiaolin Chen, responsable du développement international chez KraneShares avait notamment confié à L’Agefi mettre un pied en France, une place européenne d’influence, avant d’étendre la commercialisation de son offre dans la région.

Nous n’avons pas vocation à offrir des stratégies ‘plain vanille’ de réplication passive, déjà dans le marché, mais de proposer des thèmes d’investissement innovants, gérés activement et avec un filtre ESG. CHRISTINE DUBOŸS, responsable de la distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez abrdn

Offrir ce qui n’existe pas encore a également été le leitmotiv d’abrdn (ex-Aberdeen). Si sa franchise ETF pèse déjà 7,6 milliards de dollars d’encours aux Etats-Unis, l’asset manager a fait ses premiers pas en gestion de fonds cotés en mars dernier, avec des ambitions sur le Vieux Continent et en Asie. « Lancé sur Deutsche Börse, le GREAT (Global Real Estate Active Thematics), un des rares ETF dédiés à l’immobilier, est géré activement, détaille Christine Duboÿs, responsable de la distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez abrdn. Il s’agit du prolongement de notre expertise forte sur cette classe d’actifs. » Pas question donc de partir de zéro. D’autant que la retranscription d’une expertise interne logée au sein d’un fonds listé « se fait plus rapidement que dans le cadre du lancement d’un véhicule non coté », selon elle. Quant à l’évolution de la gamme, « nous n’avons pas vocation à offrir des stratégies ‘plain vanille’ de réplication passive, déjà dans le marché, mais de proposer des thèmes d’investissement innovants, gérés activement et avec un filtre ESG (environnement, social, gouvernance, NDLR) », appuie Christine Duboÿs. La montée en puissance sur ce nouveau business se fera progressivement, avec des lancements réguliers de nouveaux produits.

Digitalisation

A l’inverse de ces maisons à la signature déjà reconnue en Europe ou dont l’expertise ETF est éprouvée dans leur marché local, Circa5000, une plateforme britannique spécialisée dans l’épargne à impact (fonds de pension, plan d’épargne jeune, etc.), vient de faire agréer cinq nouveaux véhicules listés pour une distribution au cours de cette année en Europe continentale. « Le lancement de notre propre gamme d’ETF fait partie de notre feuille de route depuis le lancement de Circa5000 en 2018 », assure Charlie Macpherson, managing director of ETF. Chacun d’entre eux investira dans un portefeuille d’actions mondiales à fort impact. Pour structurer son offre, deux partenaires ont été retenus : les indices sont ceux de l’agence de notation indépendante impak Finance, administrés et calculés par Bita, une entreprise de technologie indicielle allemande. « La sélection des actions sous-jacentes est réalisée par Bita avant qu’impak Analytics ne procède à une évaluation d’impact approfondie pour déterminer leur éligibilité aux indices finaux », précise-t-il, avant de se targuer : « Nous sommes le premier émetteur d’ETF en Europe axé uniquement sur les entreprises à fort impact. » Avec un TER de 0,49 %, conforme aux ETF thématiques, l’offre inclura « des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un reporting d’impact de chaque entreprise sélectionnée », annonce Charlie Macpherson. Outre une approche de gestion et de service que le cofondateur estime différenciante, il mise fortement sur son mode de distribution. « Nous aurons l’avantage de notre plate-forme B to C (directe au consommateur) pour faire la différence avec la plupart des grands émetteurs d’ETF. »

Le nombre d’investisseurs européens dans les ETF pourrait augmenter de 32 % au cours des douze prochains mois Source : enquête YouGov pour BlackRock

C’est sans doute sur ce point que ces nouveaux venus pourraient bousculer les acteurs historiques du marché, en pariant sur un mode de commercialisation largement revu. « La digitalisation de l’épargne impose un nouveau modèle de distribution, expose Nicolas-Louis Guille-Biel. Et permet d’aller chercher de nouveaux clients, parmi les plus jeunes qui ne détiennent pas encore d’épargne ou d’actifs financiers. » Si, en Europe, l’industrie de la gestion cotée est encore largement alimentée par les institutionnels, les particuliers sont pressentis comme moteur de croissance. Revolut a annoncé il y a quelques semaines lancer sa plateforme de trading de 158 ETF. La « super app » britannique rejoint des néo-courtiers tels que Scalable Capital et Trade Republic qui proposent déjà des plans d'épargne ETF en Europe. Une enquête de YouGov tout récemment commandée par BlackRock appuie sur une tendance forte Selon elle, le nombre d’investisseurs européens dans les ETF pourrait augmenter de 32 % au cours des douze prochains mois. Jane Sloan, responsable d’iShares et de la gestion indicielle pour la région Emea, y déclare que « les actifs sur les plateformes européennes d’investissement numérique ont augmenté de 20 % par an depuis 2019 pour atteindre près de 2.000 milliards de dollars à la fin de 2022. Les ETF ont contribué à alimenter cette croissance et nous continuons d’observer une forte accélération de l’adoption des ETF par les jeunes investisseurs, âgés de 18 à 34 ans. Nous prévoyons qu’au cours de l’année 2023, ce groupe représentera 54 % des nouveaux investisseurs en ETF ».

Dans un avenir plus lointain, Nicolas-Louis Guille-Biel entrevoit même la « tokenisation » de parts d’ETF comme une solution dépassant largement celle de fonds non cotés, « qui embarque les acteurs et intermédiaires de la chaîne, comme les agents locaux, les custodians… », compare-t-il. « Sans oublier qu’un ETF est fractionnable pour les apporteurs de liquidités en charge de la création et destruction de parts, ce qui n’est pas le cas des véhicules non listés », poursuit Olivier Paquier.

Contre-attaque des acteurs historiques

Devant la créativité de ces nouveaux entrants, quelle riposte pour les acteurs historiques, particulièrement aux prises avec la mouvance d’une offre toujours plus durable ? « De très nombreux lancements dans l’espace ESG ont eu lieu et cela a été sans doute un peu difficile pour les clients de s’y retrouver », pointe Monika Calay, faute d’une réglementation suffisamment mûre aussi. « Du coup, certains gestionnaires installés ont choisi de retenir des fournisseurs d’indices alternatifs et légèrement moins chers. » S’attaquer aussi au segment de la clientèle de particuliers pour tenir la dragée haute à ces nouveaux compétiteurs suppose de débusquer de nouveaux thèmes d’investissement, « avec l’espoir que certains produits rencontreront le succès », poursuit-elle.

Capter une clientèle grand public demande par ailleurs d’adapter parfois le mode de réplication et de tordre le cou à certaines convictions. « Le retail est particulièrement sensible aux frais de gestion faciaux, au détriment de la qualité de réplication, témoigne un gérant. Si la réplication synthétique offre une meilleure tracking error par rapport à son indice, nous allons malgré tout opter pour la réplication physique de certains ETF adossés à des indices de grandes capitalisations. »

Dans tous les cas, les historiques conservent une longueur d’avance pour rester assis sur leur tas d’or, encore quelque temps. Selon une étude du Boston Consulting Group, les fonds et ETF ayant plus de dix ans d’existence concentrent aujourd’hui 75 % des encours mondiaux.