L’usurpation en ligne, un phénomène croissant dans le secteur financier

Régulateurs, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, fournisseurs de services, infrastructures de marché, l’usurpation d’identité touche l’ensemble de la chaîne financière. Tous ces acteurs alertent de plus en plus sur leurs sites internet de l’existence de courriels malveillants, réclamant des informations confidentielles ou contenant de fausses propositions d’investissement. Ces mails sont envoyés à leurs clients ou membres par des personnes extérieures se faisant passer pour des salariés de leurs organisations.

La fraude aux noms de domaine sur Internet est un vecteur commun à ces usurpations d’identité et le secteur financier et bancaire en demeure le plus affecté, toutes industries confondues. Le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui tranche les litiges liés aux noms de domaines (plaintes URDP), a recensé 4.258 affaires du 1er janvier au 8 septembre 2023. Les chiffres de septembre 2022 ont déjà été dépassés, l’an dernier ayant constitué un millésime record (5.764 plaintes).

En septembre 2022, l’Autorité des marchés financiers s’inquiétait d’ailleurs d’une recrudescence de noms de domaine utilisant son sigle (AMF) et pouvant potentiellement servir d’appât pour des campagnes d’hameçonnage et d’usurpation d’identité. « Le phénomène des usurpations d’identité de professionnels du secteur financier et d’institutions publiques ou d’autorités n’est pas nouveau, mais connaît une recrudescence importante depuis deux ans », constatait alors l’AMF.

A lire aussi:

« Typosquatting »

Les sociétés financières et bancaires représentent 11,2 % des plaignants – devant celles des technologies de l’information et du retail (9,6 % chacune) – de l’ensemble des litiges traités par le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Depuis janvier 2023, plus d’une dizaine de sociétés de gestion ont récupéré des noms de domaine litigieux parmi lesquelles Amundi, Robeco, Jupiter, Ares Management, Artemis, Man Group, Principal Global Investors, DNCA, Dorval AM ou encore La Française AM. Les détenteurs initiaux de ces noms de domaine frauduleux renvoyant la plupart du temps vers des proxies, leur identité réelle ne peut être mise au jour. Dans la majorité des cas, ils exploitent le phénomène de typosquatting, c’est-à-dire qu’ils enregistrent des noms de domaine ressemblant aux marques des sociétés, auxquels ils ajoutent ou retranchent un ou plusieurs caractères. Ils jouent aussi sur la phonétique. Le dépositaire Caceis, filiale du Crédit Agricole et de Santander, a ainsi récupéré en avril dernier le nom de domaine casseis.com aux Etats-Unis.

Chez les institutionnels français, l’un des cas les plus récents est celui d’Aema Groupe, qui a récupéré deux noms de domaine Internet litigieux début août. Pour l’un d’eux, enregistré aux Etats-Unis, le groupe mutualiste d’assurances a fait face à un individu qui avait utilisé la marque et usurpé l’identité de certains de ses salariés haut placés pour envoyer des e-mails frauduleux aux clients d’Aema. L’escroc leur proposait des placements financiers fictifs à travers un faux bulletin de souscription.

Un autre exemple d’usurpation traité à deux reprises en 2022 par le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI est celui du directeur général d’Euronext, Stéphane Boujnah. Un faux Stéphane Boujnah avait usurpé son identité ainsi que la marque Euronext sur les sites Internet de sociétés baptisées Euronext Fund et Euronext Pay. Ces deux sociétés se présentaient comme des plateformes d’investissement et utilisaient les noms et photographies officielles des vrais membres du directoire et d’autres directeurs seniors d’Euronext, les faisant passer pour les propriétaires. Les noms de domaine ont logiquement été récupérés par l’opérateur boursier.

A lire aussi: