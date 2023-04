Gestion active, l’année du rachat

L’année 2022 devait être le millésime « idéal » pour la gestion active. La raison en est a priori simple : la forte remontée des taux par les banques centrales à partir de mars nuit par ricochet aux actions de croissance qui ont composé ces dernières années les principaux indices (Nasdaq et S&P 500), où elles sont surpondérées à cause des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). Les valorisations des actions de croissance dépendent en effet des cash-flows futurs actualisés, forcément moindres quand les taux sont plus élevés. Avec en plus la guerre en Ukraine, la gestion active aurait dû pouvoir se détacher des indices, et miser sur des secteurs cycliques ou défensifs, comme l’énergie et les matières premières, les utilities, la santé, l’industrie, voire les financières, qui peuvent en théorie tirer parti des hausses de taux.

Aux Etats-Unis, 50 % des fonds actifs ont ainsi battu l’indice S&P Composite 1500, selon les études Spiva pourtant élaborées par S&P Dow Jones Indices, 60 % pour les fonds small caps (indice S&P SmallCap 600) et 49 % pour les fonds large caps (indice S&P 500). Des niveaux très rarement atteints depuis vingt ans, « liés à la rotation sectorielle de la ’croissance’ vers la ’value’ opérée à partir de mi-2022, alors que les benchmarks sont toujours particulièrement difficiles à battre outre-Atlantique depuis que le secteur tech a pris tant d’importance (29 % du S&P 500) », confirme Bernard Aybran, président-délégué de CMG Monaco et spécialiste de l’allocation d’actifs.

Avec une méthodologie différente, qui compare des fonds actifs à des fonds passifs référencés* et non à un indice, le baromètre de Morningstar aboutit à des conclusions moins positives, avec seulement 6 des 15 catégories de fonds actions actifs aux Etats-Unis ayant réussi à faire mieux que leurs homologues passifs dans plus de 50 % des cas en 2022 : actions Small Value US (61 %), actions Small Growth US (57%), actions Large Blend World (56 %), actions Large Blend US (54 %), actions Small Blend US (52 %), actions Mid Blend US (50,5 %). « En cette année de ’bear market’ pour les actions comme pour les obligations, on aurait supposé que les fonds actifs fassent mieux : mis à part quelques-uns, cela n’a pas été le cas, juge Ryan Jackson, analyste sur les stratégies passives nord-américaines chez Morningstar. Le taux de réussite global en incluant les obligations est même en baisse, passant de 47 % en 2021 à 43 % en 2022. Mais celui des stocks-pickers progresse un peu, de 43 % en 2021 à 49 % en 2022. » L’analyste note aussi que l’année n’a été porteuse ni pour les fonds d’actions étrangères (34 % de cas de « surperformeurs »), ni pour les fonds d’actions émergentes (23 %), « probablement parce qu’ils étaient plus exposés que les benchmarks à des risques comme la Russie ».

Pour qu’un fonds puisse générer de la surperformance, « il faut une faible corrélation entre les actions de l’univers et une vraie dispersion dans la performance des valeurs » Bernard Aybran, président-délégué de CMG Monaco et spécialiste de l’allocation d’actifs

Moins bien en Europe

En Europe, les études Spiva arrivent à la conclusion que seuls 13 % des fonds actions actifs libellés en euros ont battu l’indice S&P Europe 350 en 2022, et 33 % pour les fonds actifs en zone euro sur l’indice S&P Eurozone BMI. Malgré les critiques récurrentes sur leur méthodologie (lire l’entretien), elles ne manquent pas de rappeler la sous-performance de la gestion active sur des périodes de dix ou de vingt ans. Morningstar aboutit également à des résultats assez négatifs avec seulement 30 % de fonds surperformants dans les 43 catégories actions en 2022, et trois catégories affichant un taux de « réussite » moyen égal ou supérieur à 50 % sur un an. Catégories dont on remarque au passage qu’elles portent sur des actions « étrangères » et non « domestiques » (canadiennes, turques, large caps value US). « Dans un contexte devenu très difficile – guerre, énergie, inflation, hausse des taux –, nous aurions pu imaginer que les gérants actifs battent plus facilement leurs homologues passifs, qui intègrent généralement la totalité de la baisse des évaluations du marché, note Monika Calay, directrice de la recherche passive stratégies Emea chez Morningstar. Finalement, leur taux de réussite n’est pas impressionnant. »

Pour qu’un fonds puisse générer de la surperformance, « il faut généralement deux conditions, poursuit Bernard Aybran : une faible corrélation entre les actions de l’univers – sinon elles vont toutes dans le même sens et c’est difficile pour le gérant actifs d’avoir une sélection efficace – et une vraie dispersion dans la performance des valeurs (avant frais de gestion donc), pour que cela compense les différences de frais de gestion avec la gestion passive (de l’ordre de 1 %). En 2022, la décorrélation entre les secteurs a bien augmenté, mais ce ’terreau’ semble avoir été davantage favorable aux Etats-Unis qu’en Europe, qui n’a pas vécu la même prédominance des techs depuis 2017. »

C’est d’autant plus vrai que le resserrement monétaire a été effectif plutôt à partir de juillet en zone euro. « On distingue une vraie différence entre les performances des fonds européen actifs sur les Etats-Unis et ceux actifs sur l’Europe : les premiers ont commencé à faire mieux que les fonds passifs dès juillet, les autres eu plus de difficultés . Les chiffres annuels masquent une réalité très contrastée car un début très difficile pour les fonds européens a pesé sur le reste de l’année (voir les graphiques page 10, NDLR) », complète Marlène Hassine Konqui, directrice générale associée de BSD Investing (lire aussi l’entretien), dont le baromètre comparatif permanent montre que les fonds européens actifs en actions ont, pendant 67 % du temps, réalisé de meilleures performances que la gestion passive entre juillet 2022 et mars 2023.

« En cette année de ’bear market’ pour les actions comme pour les obligations, on aurait supposé que les fonds actifs fassent mieux : cela n’a pas été le cas » Ryan Jackson, analyste sur les stratégies passives nord-américaines chez Morningstar

Flou sur l’obligataire

La situation a également été contrastée pour l’obligataire. Alors que 82 % des fonds actifs ont continué à sous-performer le benchmark sur les obligations souveraines aux Etats-Unis, cela n’a été le cas que pour 23 % des fonds actifs sur les obligations souveraines en zone euro selon les données Spiva. La surperformance des fonds actifs a été globalement plus importante que d’habitude sur les obligations d’entreprises : par exemple dans 79 % des cas pour les fonds investment grade US, 59 % pour les fonds corporate bonds euro, 48 % pour les fonds high yield US, même si les fonds high yield euro sont restés sous-performants dans 72 % des cas. « L’anticipation d’un pivot sur les taux américains a modifié la situation à partir du second semestre, la gestion active obligataire ayant obtenu des résultats très élevés ensuite, notamment au quatrième trimestre avec 63 % de gérants actifs surperformants », selon Marlène Hassine Konqui.

Alors que ces marchés sont historiquement plus propices à la gestion active, Morningstar constate un taux de réussite très faible des gérants actifs sur les fonds obligataires aux Etats-Unis : Intermediate Core Bond (38 %), High Yield Bond (27 %) et Corporate Bond (23 %). Avec en moyenne seulement 30 % de cas surperformance en 2022, au lieu de 42 % en 2021. « Peut-être parce que ces gérants prennent plus de risques de crédit et que cela a été sanctionné avec la hausse des taux », poursuit Ryan Jackson. Le taux moyen de surperformance atteint 46 % en Europe, avec neuf catégories sur 23 plus convaincantes : obligations diversifiées euro (86 %) ; monétaire euro (82 %) ; obligations indexées sur inflation euro (67 %) ; obligations en yens (67 %) ; obligations émergentes en monnaie locale (66 %) ; obligations corporate GBP (64 %) ; obligations indexées sur inflation globale (57 %) ; obligations couvertes GBP (54 %) ; obligations diversifiées en dollars (50 %). « Les gérants actifs sur les obligations européennes ont pu raccourcir la duration des portefeuilles, ce qui a été un moyen efficace d’amortir la baisse des valorisations provoquée par la hausse des taux alors que les fonds passifs répliquant des indices avec toutes les échéances ont été désavantagés », indique Monika Calay.

Gestion passive portée par la baisse des taux

A en croire la communication des fournisseurs de données, même le cliché selon lequel les gérants actifs sont moins utiles dans les marchés haussiers (2020 ou 2021) et plus utiles les années compliquées (2022) ne marcherait pas. « C’est pourtant bien la tendance », conclut Bernard Aybran, à la lecture d’un graphique de l’étude Spiva (voir ci-dessus) montrant la corrélation entre la sous-performance des fonds actifs et la performance de l’indice, et vice-versa. Une analyse sur long terme reviendrait à dire que la période de baisse de taux de près de vingt ans a favorisé l’émergence et la performance de la gestion passive. Jusqu’à 2022. « Attention cependant, même une année comme 2022 n’a pas non plus vraiment été ’bear’ tout du long ni de façon homogène sur toutes les géographies en même temps : il serait donc simpliste de penser que c’était l’année idéale pour la gestion active », conclut Marlène Hassine Konqui. ■

NOTE

*En fait, à une performance moyenne des fonds passifs (également cas nets de frais) de même catégorie équipondérée, et non pondérée par les encours.

Les fonds Smart Beta et Low Vol pas si agiles

L’année 2022 devait également être un test positif pour les fonds exposés à une faible volatilité (low vol), alors que celle-ci a régulièrement été très élevée pour les actions et surtout pour les obligations. Au bout du compte, l’indice MSCI Low Vol Europe n’a pas fait mieux que le MSCI Europe standard en 2022, et a même plutôt moins bien performé en ce début d’année 2023, tandis que le facteur low vol a été plus protecteur aux Etats-Unis (voir le graphique). « A partir du moment où toute l’industrie a identifié les trois facteurs de surperformance historiques (small caps, low vol, momentum), il est probable que toutes les gestions, actives ou passives, les jouent dans les cycles qui s’y prêtent le mieux, et donc que les primes de risque correspondantes s’effacent petit à petit », résume Bernard Aybran, président-délégué de CMG Monaco et spécialiste de l’allocation d’actifs.

Les données de Scientific Beta, spin-off de l’Edhec Risk sur ces recherches, montrent des surperformances positives pour la plupart des facteurs long/short US en 2022, surtout pour le facteur momentum, mais inférieures à leur moyenne de long terme pour le facteur low vol, et très négatives pour le facteur de high profitability. Dans les deux cas à cause d’une sous-exposition au secteur énergie. Les résultats ont été très mitigés sur les marchés développés hors Etats-Unis, avec même des performances négatives sur les facteurs low vol et high profitability.