AM TECH DAY : La cybersécurité au premier plan

Les asset managers ne sont pas à l’abri des cyberattaques mais ils ont appris à y faire face. Cet été, par exemple, c’est la société de gestion italienne Azimut qui a subi une attaque par ransomware. Elle a refusé de payer la rançon et a activé ses procédures de sécurité, si bien que son activité n’a pas été compromise. Une chance car selon une étude menée en Europe par SecurityScorecard, prestataire de cybersécurité, auprès de 240 grandes institutions financières, 84 % d’entre elles ont été exposées à des failles de sécurité liées à leurs fournisseurs. Dans d’autres pays, la prise de conscience s’est faite de façon plus rude. La Securities and Exchange Commission (SEC) avait notamment sanctionné trois sociétés financières en 2021, les condamnant à des amendes de 200.000 à 300.000 dollars, pour avoir insuffisamment protégé leur système d’information, ce qui avait permis des intrusions malveillantes. Si les incidents sont rarement connus en Europe ou en France, ils existent.

Ransomware, fuite de données et phishing : combinées, ces techniques constituent des attaquesredoutables

Le risque est bien là. Et parmi les asset managers, 73 % ont placé le risque de cyberattaque dans le Top 3 des risques, contre seulement 50 % en 2018, selon une enquête de l’Association française de la gestion financière (AFG). Pour Wilfried Lauber, responsable adjoint de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) d’Amundi et président du groupe de travail cybersécurité de l’AFG, la menace prend la forme de « ransomwares qui peuvent rendre le système d’information indisponible, de fuites de données qui peuvent donner lieu à un chantage, et de phishing pour collecter les mots de passe des collaborateurs. Combinées, ces trois techniques constituent des attaques redoutables permettant une double extorsion : les pirates demandent une rançon pour rendre à la société l’accès à ses données, et une autre pour ne pas divulguer celles qu’ils ont volées. En principe, mieux vaut ne pas payer et déposer plainte rapidement, d’autant que parmi ceux qui ont payé, 40 % n’ont même pas pu récupérer leurs données et 30 % se sont encore fait attaquer ».

Les salariés, première ligne de défense

Face à ces menaces, les sociétés de gestion ont appris à se protéger. Leur niveau de maturité diffère selon la taille des acteurs. Un groupe multinational aura sûrement mis en place un cadre de cybersécurité englobant toutes ses filiales et respectant les règlementations locales, ce qui est peu probable pour une petite société de gestion. Parmi les actions devenues incontournables pour renforcer la sécurité : la sensibilisation des collaborateurs. « Les entreprises ont insisté sur leurs messages de sécurité, surtout lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, mais il est primordial de continuer, estime Fabien Dupré, responsable cybersécurité pour le secteur financier chez Accenture. Les sociétés de gestion ont intérêt à rappeler les règles et les interdictions, et à communiquer par l’exemple. Les formations à la cybersécurité devraient être rendues obligatoires. » Faut-il aller jusqu’à bloquer l’évolution des collaborateurs négligents ou réticents ? « Les salariés constituent la première ligne de défense, rappelle Wilfried Lauber, nous devons les inciter à rester vigilants en adaptant nos moyens de communication : ‘gamifier’, organiser des webconférences, trouver des canaux différents, aller à leur rencontre… » D’importants efforts ont été faits dans ce sens. Ce qui ne suffit pas, la cybersécurité repose aussi beaucoup sur des outils technologiques.

Approche par les risques

Et face au pire des scénarios, autrement dit la destruction du système d’information par son chiffrement qui peut toucher aussi les systèmes de sauvegarde rendant impossible la restauration, de nouvelles solutions existent. « Par exemple, un Cyber Protected Environment s’apparente à un bunker de sécurité à froid qui repose sur l’aspiration des données à intervalles réguliers dans des conditions de sécurité drastiques, et qui est ensuite totalement isolé, inaccessible, expose Fabien Dupré. C’est un processus très coûteux. Pour une grande banque, l’investissement est de 15 millions d’euros sur trois à cinq ans. » Plus classique, mais très efficace, nombre d’entreprises recourent au Passwordless, une authentification multifacteur sans mot de passe, reposant sur la biométrie (empreinte digital ou reconnaissance faciale) et la possession d’un téléphone mobile. « La technologie a été déployée auprès de 740.000 collaborateurs d’Accenture et elle est en cours de déploiement ou dans les roadmaps des asset managers. Elle donne un très bon retour sur investissement », souligne Fabien Dupré.

Une bonne cartographie des données est indispensable, ainsi qu’une sérieuse gestion des accès WILFRIED LAUBER, responsable adjoint de la sécurité des systèmes d’information d’Amundi et président du groupe de travail cybersécurité de l’AFG

Chez Amundi, Wilfried Lauber mise sur une nouvelle génération d’outils, les EDR pour « endpoint detection and response » : « Cela permet de détecter les comportements suspects et de réagir très vite à distance, empêchant la latéralisation (contagion) de l’attaque. L’EDR est déployé ou en cours de déploiement dans 70 % des sociétés de gestion. Mais il ne suffit pas d’en disposer, il faut savoir l’utiliser. » Effectivement, ces outils sophistiqués doivent être déployés là où c’est nécessaire de façon à protéger ce qui est considéré comme critique pour l’entreprise. « Pour cela, une bonne cartographie des données est indispensable, ainsi qu’une sérieuse gestion des accès, résume Wilfried Lauber. Limiter les accès, c’est déjà limiter la surface d’exposition. Le chiffrement des données vient en complément. » Comprendre les risques, bien connaître le système d’information et la place des données pour ensuite mettre en place les bonnes protections, c’est le résumé de l’approche par les risques.

Autre outil de cybersécurité : les tests d’intrusion. Traditionnellement, ils sont confiés à une société extérieure pour vérifier la sécurité d’une application ou d’un périmètre donné. La nouveauté en la matière, c’est la Red Team, une équipe d’experts qui simule une attaque à la manière de véritables hackers afin d’entrer dans un système d’information, et qui livre ainsi le combat à la Blue Team, l’équipe cybersécurité de la cible, chargée de protéger l’entreprise. « Les régulateurs poussent à ce type de mesures qui simulent des attaques réelles sur base de menaces pertinentes, note Wilfried Lauber, et c’est intéressant de savoir à quoi on est exposé, de façon à mettre les moyens là où la menace est la plus forte. » L’approche par les risques, encore.

Les régulateurs sur le coup

Et parmi ceux désormais bien identifiés, la vulnérabilité due aux sous-traitants fait figure de priorité. Divers sinistres de ce type ont montré que l’entreprise « étendue », dont les systèmes d’information sont connectés avec ceux de multiples partenaires, prestataires, sous-traitants…, offrait une surface d’attaque très intéressante pour les pirates. Le régulateur l’a bien compris aussi, surtout depuis l’émergence de l’informatique dans les nuages. C’est pourquoi des guidelines ont été publiées par l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma). Quant à l’Autorité des marchés financiers (AMF), elle est en plein travail en France. Après deux séries de contrôles « spot » menés en 2019 et 2020 sur les dispositifs de cybersécurité des gérants, une troisième a eu lieu ces derniers mois et donnera matière à la publication d’un rapport début 2024. Cette fois, le focus a été mis sur la sélection et le contrôle des prestataires informatiques, y compris les fournisseurs de cloud.

Les gérants ont tendance à accepter les modes de communication des prestataires/partenaires sans en vérifier le niveau de sécurité associé BRUNO BURESI, adjoint à la directrice de division en charge du contrôle des SGP et des CIF à l’AMF

Ces enquêtes de terrain ont permis d’évaluer le niveau de sécurité d’une vingtaine de gérants et de pointer les points à améliorer. « Nous avons identifié plusieurs sujets à revoir comme la prise en compte des critères de cybersécurité et de continuité d’activité dans la sélection et le contrôle de prestataires informatiques et des partenaires de gestion des SGP (par exemple, dépositaires, teneurs de compte, valorisateurs), mentionne Bruno Buresi, adjoint à la directrice de division en charge du contrôle des sociétés de gestion et des conseillers en investissements financiers à l’AMF. Certains échanges d’information passent par des e-mails pas toujours chiffrés ou par des plateformes mises à disposition par les prestataires/partenaires dotées de niveaux de sécurité hétérogènes. Or ces plateformes pourraient être utilisées par des attaquants pour pénétrer, par rebond, le système d’information d’une société de gestion. Or les gérants ont tendance à accepter les modes de communication des prestataires/partenaires sans en vérifier le niveau de sécurité associé. »

Les promesses de Dora

Une échéance majeure est dans tous les viseurs. « Le grand saut quantique sera la mise en conformité avec Dora », indique Didier Deleage, directeur adjoint à la direction de la gestion d’actifs à l’AMF. Cette directive, Digital Operational Resilience Act, qui entre en vigueur en 2025, élargit le périmètre des superviseurs financiers aux prestataires techniques des institutions financières. Elle suppose de cartographier le système d’information, d’évaluer les risques (disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité), de mettre en œuvre une gouvernance de la sécurité permettant au responsable de se faire entendre de la direction, et demande un traitement fin des incidents. « Il convient de distinguer dans les bases de suivi internes les incidents d’origine cyber (incluant une intentionnalité) des pannes informatiques, détaille Bruno Buresi. Les signaux faibles (attaques d’origine cyber bloquées par le système de protection) doivent être bien identifiés car ils peuvent être des signes avant-coureurs d’une attaque de plus grande ampleur. Ces signaux traduisent le travail de recherche du point faible du système d’information par les hackers. » Ces incidents doivent être remontés à la direction qui décide des mesures à prendre.

Enfin, et c’est un point crucial, Dora insiste sur la sélection et le contrôle des prestataires informatiques, qui doivent être évalués, audités et testés. Y compris les grands fournisseurs de cloud, qui n’ont pas l’habitude de se plier à ce genre de demandes. Tout l’enjeu du texte est de renverser le rapport de force entre les acteurs régulés et les hyperscalers qui imposent leurs contrats. Le contrôle en cours de l’AMF s’attache justement à vérifier les modes de sélection, la contractualisation, le contrôle des prestataires, la présence de clauses d’audit, de continuité d’activité, et la localisation géographique des données. La réversibilité, c’est-à-dire la possibilité de reprendre les données et applications hébergées chez le prestataire sans coûts excessifs et sans nuire à l’activité, est aussi contrôlée.

« Les grands hébergeurs ont déjà localisé des centres de données en Europe pour rassurer leurs clients, note Didier Deleage. Cela illustre comment Dora va aider les sociétés de gestion à mieux négocier les clauses contractuelles, et à définir précisément leurs besoins, par exemple les délais de reprise d’activité. Le texte entre en application en 2025, nous encourageons les établissements à planifier les travaux dès maintenant pour être prêts à temps. » Une approche mesurée, mais ferme, qui a déjà montré son efficacité et fait progresser le niveau global de sécurité des gérants.