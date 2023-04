XP AM et Polen Capital participent à une joint-venture sur le crédit alternatif en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs brésilien indépendant XP Asset Management et le gérant américain Polen Capital Management, soutenu dans sa distribution en Europe par iM Global Partner, se sont associés pour le lancement de Summit Ridge Capital Partners. Les deux firmes ont dévoilé, ce mardi, cette nouvelle entité spécialisée sur le crédit alternatif en Amérique latine. Summit Ridge se présente comme une solution de capital pour les entreprises d’Amérique latine confrontées à une pénurie de capitaux ou à des besoins de financement non traditionnels.

La boutique de gestion est dirigée par Christopher Park, ancien directeur exécutif du gérant chilien Moneda Asset Management. Elle compte aussi Ignacio Guzman, ex-membre de l’équipe de dettes d’entreprises en difficulté (distressed credit) et situations spéciales sur les marchés émergents de Deutsche Bank ; et de Gregorio Velasco, ex-responsable de l’obligataire chez le gestionnaire chilien BCI Asset Management comme associés-directeurs et gérants de portefeuille. Ils seront rejoints par deux analystes senior, Alex Sideman and Lucas Vergara, qui ont officié par le passé dans l’équipe de distressed credit et situations spéciales en Amérique latine de Moneda AM avant de travailler pour Asset AGF et HSBC au Brésil.

A lire aussi:

Summit Ridge Capital Partners envisage de commencer les opérations de son premier fonds, Summit Ridge Capital Partners Fund 1, à compter du 1er juin 2023. La joint-venture entend lever 300 et 500 millions de dollars qu’elle prêtera à des sociétés latino-américaines non-cotées de petite et moyenne taille en difficulté. Le fonds, domicilié dans les Iles Caïmans, visera un rendement brut de 15 à 20% par an.