Xavier Niel et des investisseurs alliés ne veulent pas de l’offre de Liontrust sur GAM

Le groupe d’investisseurs comprenant NewGAMe SA et Bruellan liés à l’homme d’affaires français Xavier Niel, a annoncé ce 5 mai au matin, au lendemain de l’annonce de l’acceptation de l’offre de rachat de Liontrustt par le conseil d’administration de GAM, qu’il réfléchissait à refuser cette offre «dans les conditions actuelles». Le groupe d’investisseurs avait annoncé avoir acquis une participation de 7,5% fin avril. On apprend à la lecture du communiqué que cette participation est désormais de 8,3%.

Selon leur missive, « l’offre de Liontrust sous-évalue GAM et ne reflète pas la hausse significative qu’un redressement réussi pourrait générer pour les actionnaires actuels de GAM. En outre, le fait que Liontrust n’offre que ses propres actions et ne fasse pas d’offre en espèces implique que les actionnaires de GAM seront soumis à la volatilité des actions de Liontrust sans prix ferme pour une entreprise qui a une valeur intrinsèque importante ».

Le groupe d’investisseurs redoute aussi des « aléas d’exécution », puisque le risque d’un échec de la sortie des activités de services de gestion de fonds de GAM au Luxembourg et en Suisse (sur lesquelles presque aucune information n’est fournie) est reporté sur les actionnaires de GAM, selon eux.

Le groupe d’investisseurs dit aussi avoir également pris connaissance de la décision de la Commission des OPA suisse en date du 21 avril 2023, publiée hier, et note que cette décision permettrait à Liontrust de subordonner son offre à la réussite de la sortie de GAM de ses activités de gestion de fonds au Luxembourg et en Suisse. La décision envisage en outre d’accorder à Liontrust des dérogations importantes aux règles suisses en matière d’offres publiques d’achat, notamment en ce qui concerne l’obligation d’offrir une alternative en espèces aux actionnaires de GAM et de se conformer à la règle du meilleur prix. « En tant que détenteur d’une participation qualifiée dans GAM, le groupe d’investisseurs examine cette décision et déterminera si un recours juridique est justifié », conclut-il.