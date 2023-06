Une soixantaine de sociétés de gestion devront s’atteler à leur propre reporting durable

La directive européenne CSRD (corporate sustainability reporting directive) sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises sera bien évidemment une réforme importante pour les entreprises traditionnelles, mais pas seulement. Les sociétés financières et en particulier les sociétés de gestion, non pas en tant qu’utilisatrices dans le cadre de leurs décisions d’investissement, mais en tant qu'émettrices de ces données extra-financières, seront aussi concernées dès le 1ᵉʳ janvier 2024.

C’est ce qu’a tenu à rappeler Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui intervenait ce jeudi 22 juin au Forum ESG et impact investing organisé par L’Agefi. Certaines sociétés de gestion ne seront pas seulement utilisatrices, mais aussi productrices (de données extra-financières) puisqu’elles-mêmes seront soumises à CSRD et assujetties à une obligation de reporting propre.

Philippe Sourlas a révélé que l’AMF estimait qu’environ «une soixantaine de sociétés de gestion seraient assujetties. Ce qui n’est pas négligeable sur le marché français», a-t-il ajouté.

Plusieurs cas de figure

Certaines sociétés de gestion seront probablement uniquement dans une logique de transparence SFDR, d’autres seront SFDR et CSRD, et puis un troisième cas de figure concernera les sociétés de gestion qui sont filiales de groupes, eux-mêmes assujettis à CSRD. «Cette troisième catégorie sera dans une logique où les sociétés de gestion ne publieront pas un rapport autonome, mais contribueront à alimenter celui du groupe de manière consolidée», prévoit-il.

L’AMF sera donc face à une grande diversité de reporting et demande aux sociétés de gestion de bien s’y préparer. «Nous avons fait une communication pédagogique sur le site de l’AMF pour rappeler les critères qui déclenchent l’assujettissement au reporting CSRD». L’un d’entre eux, généraliste, est celui du nombre de salariés, soit plus de 500 salariés ou avec un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros. Elle s’appliquera ensuite progressivement aux entreprises plus petites, à partir de 250 salariés ou aux PME cotées.

Jérôme Matt, directeur régional des ventes en Europe pour le fournisseur de données Clarity AI, a rappelé son côté que seulement 7.500 sociétés dans le monde publient de la donnée sur le scope 1 et 2 de CSRD. «C’est scandaleux», a-t-il commenté, précisant que cela amenait les collecteurs de données à faire des estimations, mais qu’il fallait ensuite pouvoir les justifier.

Consultation européenne

Pour rappel, la Commission européenne a ouvert le 9 juin une consultation sur les normes européennes d’informations de durabilité, qui préciseront les obligations de reporting des sociétés en vertu de la directive CSRD. «Avec cette consultation, on s’est aperçu qu’il y avait eu un recul des exigences, mais c'était attendu», a commenté Jérôme Matt. Les premiers volets proposés par l’Efrag proposaient en effet 2.100 points de données que les entreprises devaient publier. «Beaucoup de ces points sont devenus optionnels et beaucoup de volets ont été reportés dans le temps. CSRD se fera finalement en quatre étapes, jusqu’en 2028».

Néanmoins, un élément fondamental de la CSRD est conservé, s’est-il réjouit, c’est celui de la double matérialité, déjà présente en France à travers l’article 29 et «qui va permettre aux acteurs de bien comprendre les enjeux, les risques et les opportunités extra-financiers dans les investissements. »

Invitée à la même table ronde, Adina Gurau Audibert, directrice des gestions d’actifs de l’Association française de la gestion (AFG), a estimé que le travail de vérification des données utilisées par les sociétés de gestion était «épuisant» et coûtait «très cher». Elle a aussi insisté sur la cohérence que doivent avoir entre elles les différentes régulations européennes et les niveaux d’exigence de publication entre entreprises classiques et sociétés de gestion qui restent différents.

