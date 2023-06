UBS veut boucler l’acquisition de Credit Suisse dès le 12 juin

UBS prévoit de finaliser l’acquisition du Credit Suisse dès le 12 juin 2023, a annoncé la banque suisse ce lundi matin. À cette date, Credit Suisse Group sera fusionné avec UBS Group.

Une fois l’opération achevée, les actions et les American Depositary Shares (ADS) du Credit Suisse seront retirés de la cote du SIX Swiss Exchange (SIX) et du New York Stock Exchange (NYSE). Les actionnaires du Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions en circulation détenues.

Les obligations de Credit Suisse Group AG au titre de ses titres de créance en circulation deviendront des obligations d’UBS Group AG.