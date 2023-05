Silex met en place un nouvel indice biodiversité

Alors que la thématique de la biodiversité ne cesse de monter en puissance, la société de gestion et banque privée suisse Silex a voulu capter la tendance. Et pour innover, elle se distingue avec la création d’un indice propriétaire qui va lui permettre ensuite de créer des produits basés sur cet indice. Spécialiste des solutions structurées ayant travaillé chez Kepler Cheuvreux pendant près de neuf ans, Audrey Borel s’est attelée à la tâche en début d’année 2023. La société a l’habitude de travailler avec les indices des grands fournisseurs comme ceux des Bourses ou de S&P ou Moody’s. Mais les indices thématiques sont relativement rares chez les institutions dont les indices portent surtout sur de grosses capitalisations ou des zones géographiques amenant souvent les investisseurs à être tous sur les mêmes valeurs.

L’indice propriétaire, c’est comme une boîte à outils personnalisée. AUDREY BOREL, structureur senior chez Silex, responsable de l’offre France

A l’inverse, « l’indice propriétaire, c’est comme une boîte à outils personnalisée », explique Audrey Borel. Une fois l’idée trouvée et le concept créé, Silex fait tourner un algorithme pour voir comme l’indice se serait comporté sur les cinq ou dix dernières années par exemple. Même si, comme chacun sait, « les performances passées ne présagent pas des performances futures ». Cela permet de voir le comportement potentiel de l’indice dans des phases de marché qui ont existé et les caractéristiques de risques à ajuster. Pendant la construction de l’indice, différents intervenants entrent en jeu. Silex bien sûr, pour la propriété intellectuelle de la méthodologie. Puis un fournisseur de données pour construire et tenir l’indice. Ici, c’est l’allemand Solactive qui a été choisi. Enfin, un fournisseur de données, en l’occurrence ISS ESG. « Contrairement à certains autres fournisseurs de données, ils ont vraiment des analystes basés dans plusieurs pays, pas seulement des machines d’intelligence artificielle », note Audrey Borel.

ODD 12 et 15

La thématique de la biodiversité est approchée par les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Silex applique en effet une méthodologie systématique qui a besoin d’une métrique et de données objectivables. La simple destruction des espèces sur le terrain, souvent utilisée par les fournisseurs et les entreprises, ne lui paraît pas suffisante. L’indice se base donc sur l’ODD 15 de la protection de la vie sur Terre, ainsi que l’ODD 12 sur la consommation et la production responsables. Il applique une stratégie « best in universe », sans contrainte sectorielle. La société part de l’univers d’investissement de l’indice Stoxx 600, choisit les valeurs basées dans la zone euro, puis applique des filtres d’exclusion normative (comme le suivi de l’article 8 de publication extra-financière SFDR) et, enfin, sélectionne les valeurs ayant le plus de contributions positives aux deux ODD précités.

L’indice se retrouve constitué de nombreuses valeurs du luxe, du papier ou encore de la chimie... L'étape finale consistera à créer les produits structurés qui utiliseront cet indice comme moteur de performance. Ce sont alors les banques qui mettront la main à la pâte. Au fait, le petit nom de baptême de l’indice est le « SolactiveEuro 40 Biodiversity on Land Index 5% AR ».