Shares devient la première fintech française à décrocher les autorisations PSAN et PSI

C’est un coup double. La fintech Shares a obtenu à la fois l’enregistrement PSAN (Prestataires de services sur actifs numériques) et l’agrément PSI (Prestataire de Services d’Investissement) en qualité d’entreprise d’investissement. Le statut PSAN lui permet d’être teneur de comptes et conservateur de cryptomonnaies, d’honorer des transactions réalisées en monnaies digitales contre des monnaies fiat ou contre une autre crypto. Délivrés respectivement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), ces statuts lui ouvrent grand les portes du marché français.

Après un lancement en Grande-Bretagne il y a deux ans dont une année de fonctionnement effectif et 150.000 ouvertures de comptes, cette application mobile arrive en France en juillet pour donner accès à des services d’achat/vente sur actions, ETF (Exchange-traded funds) et monnaies digitales. Au programme, 1.600 actions américaines, 200 actions européennes, mais aussi 60 cryptos et 135 ETF accessibles moyennant… 2 euros et présentés comme des fractions d’actions.

L’offre n’est pas sans rappeler celle d’autres compétiteurs mus par la même volonté : démocratiser la finance. «Il s’agit de l’offre la plus complète du marché, assure Benjamin Chemla, cofondateur de la fintech. Notre application veut répondre aux inclinations des épargnants français. D’ailleurs, en fin d’année, un premier PEA (Plan d’épargne en actions) sera lancé. En outre, contrairement aux autres plateformes, nous offrons une dimension ‘réseau social’ qui favorise le partage d’informations et de connaissances entre utilisateurs ».

A grands traits, le néocourtier sélectionne des investisseurs dits « Premiums », «des utilisateurs aguerris dont les flux de transactions et les posts pourront être partagés en temps réel, décrypte-t-il. Ce sont des investisseurs aux profils divers, plus enclins à s’exposer aux monnaies digitales ou au contraire aux marchés actions». Une quarantaine de modérateurs veillent notamment à ce qu’aucun conseil financier ne soit diffusé. L’ensemble du contenu produit par un Premium sera accessible aux autres utilisateurs moyennant un abonnement de 4,99 euros par mois, dont une large partie lui sera reversée.

Dérivés

Si Shares veut mettre sur pied une communauté et limiter les inscriptions qui se feront sur invitation, ouvrir l’investissement à tous moyennant deux euros seulement, nécessite un mécanisme financier plus complexe qu’il n’y paraît. Dans l’une des documentations commerciales, il est fait mention : «Les fractions d’actions ne sont pas des actions entières ou des morceaux d’un titre de capital mais sont des titres de créances qui représentent une fraction d’action, (…) et qui octroient des droits (plus-values sur capital et dividendes) en lien avec la performance de l’action sous-jacente. ». Autrement dit, l’utilisateur se positionne sur le titre au travers de produits dérivés.

Devant l’accroissement des solutions adossées aux fractions d’actions ou actions fractionnées, l’AMF avait averti dès mai 2021 en distinguant les différents types d’offres : «D’autres offres sont en réalité des titres financiers ou des contrats financiers (produits dérivés) (…). Vous n’êtes pas détenteur de l’action, seulement d’un instrument financier répliquant la performance de cette action. Vous êtes en fait créancier de l’émetteur de cet instrument financier ». Et de poursuivre : « Certaines plateformes spécialisées dans l’achat-vente de crypto-actifs (Bitcoin, etc.) proposent également d’investir dans des ‘fractions d’actions’ ou ce qu’ils appellent des ‘actions tokenisées’. Attention : malgré leur désignation, ces ‘tokens’ peuvent (...) ne pas constituer des actifs numériques mais là encore des instruments financiers tels que des produits dérivés ».

Pour le savoir, il suffit aux investisseurs en herbe de passer au peigne fin toutes les documentations transmises…